Tükenmişlik Sendromunda Sosyal Medya Yöneticileri Neler Yapmalıdır?

Belki sayılar istediğiniz çoklukta değildir. Belki gönderdiğiniz tweet, bir ay önceki tweetinizden çok daha düşüktür.

Nasıl hissettiğinizi iyi biliyoruz. Profilinizdeki tüm tweetler yerinde sayıyor ve gönderdiğiniz her tweet durumu daha da kötüye çeviriyor. Yorgun ve vazgeçmek için her an ileri adım atmaya hazır durumdasınız. Bu şekilde hissetmek normaldir. Peki, sosyal medya yönetimini daha da mahvetmeden nasıl eskiye dönebilirsiniz? İşte tekrar dinamikleşmeniz için birkaç ipucu!

1. Tweet atmayı bırakıp, iletişim kurmaya başlayınız

Yeni tweetler atmaya devam ediyorsunuz ve kimse tweetlerinize yanıt vermiyor. Bunun neden olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yok ve önceki tweetlerdeki yanıtların eksikliğini telafi ettirmek için hız kesmeden tweetlemeye devam ediyorsunuz.

Durmalısınız! Kendi çukurunuzu kazmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz.

Bunu yapmak yerine bir ya da iki haftada bir hashtaglere katılın. Bu, diğer Twitter kullanıcılarıyla iletişim kurmanın ve sizi ve sizin tweetlerinizi daha iyi tanımalarını sağlamanın en harika ve samimi bir yoludur. Bunu yaparak en nihayetinde sizi ve gelecek tweetlerinizi desteklemeye istekli bir topluluk elde edeceksiniz.

2. Saygı duyduğunuz kişilerden ilham alınız

Bir mola vermeli, diğerlerinin neler yaptığını incelemelisiniz. Sıkça zor günler geçiyorsanız, bir adım geri atmalı ve size ilham verecek kişileri gözlemleye başlamalısınız.

Her daim tweet atabilen, tükenmişlik sendromuna hiç yakalanmayan veya nadiren yakalanan, üretken Twitter hesaplarını takip etmeye gayret gösteriniz.

3. Standarttan sapabilirsiniz

Bir sosyal medya yöneticisi misiniz? Bir metin yazarı veya reklamcı? Daima niş alanınızla ilişkili tweetler atmaktan yorulmuş olabileceğinizi hiç düşünmediniz mi? Özel hayatınızı, hobilerinizi, arkadaşlıklarınızı, size mutlu anlar yaşatan o güzel hatıraları insanlarla paylaşmaktan korkmamalısınız.

İnsanlar sizin eğlenceli, sevecen yönlerinizi de görmeli. Herkesin dışarıda özel bir hayatı var. İnsanlarla bu anıları paylaşmaktan çekinmemeniz gerekiyor.

4. Yazın

Yazın. Daha fazla yazın. Daha da fazla yazın. Yazdığınızdan daha fazlasını yazın. İstemediğiniz zamanlarda da yazın. Söyleyecek bir şeyiniz olduğunda yazın. Her gün yazın. Yazmaya sürekli devam edin. Sadece bunları yaparak daha iyi yazmaya başlayabilirsiniz.

5. Mola hakkınızdır!

Yukarıdakilerin tamamı başarısızlıkla sonuçlanırsa uygulamadan uzaklaşın. Sonsuz Twitter zaman çizelgesinden kurtulmak, sizi rehin alan tükenmişlik sendromunu aşmanın en iyi yoludur. Mola, telefonunuzu şarj etmenize, başka bir şeyler düşünmenize ve yeni başlangıçlar için hazırlanmanıza imkân verir.