Tüm Sosyal Ağlarda Kullanılabilecek En İyi 3 Video Formatı

Wyzowl tarafından 2019 yılında yapılan bir ankette, pazarlamacıların %87’sinin video içeriklerin kendi stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüğü kaydedildi. 2019 yılındaki bazı sosyal medya pazarlama raporları, pazarlamacıların yarısından fazlasının, video içeriklerin kullanımını sürdürmeye devam edeceğini gösteriyor.

Peki, işletmeler için ne tür videolar yayımlanmalıdır? İşte tüm sosyal ağlarda kullanılabilecek 3 video formatı!

Nasıl Yapılır Formatında Videolar

Nasıl yapılır videoları büyüleyici ve bilgilendiricidir. Potansiyel müşterilerinizin ürünlerinizi ve hizmetlerinizi daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu tür içerikleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlamak, müşterilerinizin ilgisini toplayacak ve müşterilerinizi işletmeniz hakkında daha fazla bilgi aramaya teşvik edecektir. Nasıl yapılır videoları üretirken sonuna bir harekete geçme ifadesi eklediğinizden emin olun.

Ürün Videoları

Ürün videoları, müşterilerinize bilgi aktarmak için muazzam bir yoldur. Müşterileriniz için ürününüzün yararlarının altını çizen videolar yayımlamanız, müşterilerinizin ürünü satın alma kararını büyük ölçüde etkileyebilir.

Yeni bir ürün ürettiğiniz zaman ürün videoları kesinlikle sosyal medya pazarlamanızın bir parçası olmalıdır. Ürün bilgilerini video vasıtası ile müşterilerinize iletmek, müşterilerinizin ürün hakkındaki bilgiyi özümsemelerini kolaylaştırır.

Müşteri Referans Videoları

Müşteri referansları, sosyal medyada hayatta kalmak için en büyük kozunuzdur. Müşteri referans videoları, markanızı müşterilerinizin gözünde görmenize yardımcı olur. Ürünleriniz hakkındaki yorumları şirketinizde çalışmayan birilerinden duymak, hem güveninizi artırır hem de potansiyel müşteriler kazandırır.

Satın almak için doğru bir ürün araştırmasında olan müşteriler, bilinçli bir satın alma işlemi gerçekleştirmek için ürün hakkında tüm bilgileri elde etmek isterler.