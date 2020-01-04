Tumblr’da En Basit Şekilde Nasıl Blog Oluşturulur?

Bir blog açmak istiyor ve bunun hızlı ve basit bir şekilde olmasını istiyorsanız, Tumblr bunun için uğranması gereken ilk duraktır. Bütün dünya genelinde içerik paylaşımı, binlerce insan ile tanışma ve çok dahası tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Tumblr’da en basit şekilde blog oluşturabilmeniz için size bu yazıda basit adımlarla hazırlanan bir rehber hazırladık.

Tumblr Nedir?

Tumblr adını Tumblelog’dan alıyor. Genellikle ses, görüntü ve alıntı gibi medyalar vasıtasıyla oluşturulan kısa yayınlara odaklanan bir blog tipidir.

David Karp ve Marco Arment adlı iki genç Amerikalı, Tumblelog’ların popülerlik kazandığını fark ederek 2007’de kullanıcıların ücretsiz bir şekilde blog oluşturmasını sağlayan bir platform olan Tumblr’ı lanse etti ve bu büyük yatırımdan faydalanma kararı aldı. Tumblr’da sadece iki hafta içinde 75.000 kullanıcı vardı.

Tumblelog terimi şimdilerde tamamen ortadan kalktı. Tumblr, kendisini bugünlerde bir blog servisi olarak tanımlıyor ve 465 milyondan fazla blogu mevcut.

Kullanıcılar istediklerini dünya ile paylaşmak için kendi bloglarını oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra insanları takip edebiliyor, paylaşımları yeniden paylaşabiliyor, beğenebiliyor ve paylaşımları bir özet akışında görüntüleyebiliyor.

Muhtemelen daha önce Tumblr ile oluşturulan bir blog görmüşsünüzdür. Taylor Swift bile Tumblr kullanıyor!

Tumblr Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Tumblr hakkındaki en güzel şeylerden biri, 13 yaşın üzerindeki herkesin kayıt olabileceği ve birden fazla blog oluşturabileceğidir. Tumblr’a üye olmak basittir. Herhangi bir teknik bilgi gerektirmez. Birkaç dakika içinde işe koyulabilirsiniz. Kanıt ister misiniz? Hadi, bir tane yapalım!

İlk önce Tumblr’ın ana sayfasına gidin. “Başla” butonuna basın. E-posta adresinizi, parolanızı, kullanıcı adınızı (Kullanıcı adınız, kullaniciadi.tumblr.com şeklinde görünecektir.) girin ve “Kaydol” butonuna basın. Kaç yaşınızda olduğunuzu girin.

Burada belirtmemiz gereken bir nokta, 18 yaş altındaki kullanıcılarda, Tumblr’ın güvenlik amaçlı uyguladığı “Güvenli Mod” özelliğinin otomatik olarak açık olduğu ve 18 yaşını doldurana kadar kapatılamadığıdır. Tumblr, yaşınızı doğum tarihinize göre almıyor. Yaşınızı doldursanız dahi 18 yaş altında kabul edilebilirsiniz. Tumblr’ın 13 yaş altı kullanıcıların üyelik isteklerini geri çevirdiğini de unutmayalım.

Tumblr'da Nasıl Blog Açılır?

Yaşınızı kutucuğa girdikten sonra hizmet koşullarını okuduğunuzu onaylayarak “Sonraki” butonuna basın. Bundan sonra robot olmadığınızı kanıtlamanız için bir doğrulama gerekebilir. Doğrulamadan sonra ilgilendiğiniz beş veya daha fazla bir konu seçmeniz istenecektir. İlgi alanlarınızı belirledikten sonra Tumblr panonuza yönlendirileceksiniz. Kontrol panelinin üstünde yer alan arama kutusu ile arama yapabilir, gelen kutunuz ve ayarlarınız gibi birçok alana erişebilirsiniz. Keşfetmek için çekinmeyin.

Paylaşımların ilgi alanlarınıza göre çıktığını göreceksiniz. Bu blogların paylaşımlarının kalıcı olarak ana sayfanızda görünmesini istiyorsanız, bu blogları takip edin. Tumblr, yeni kayıt olan kullanıcılara rehberlik etmek için birkaç ipucu verebilir. Onları dikkate alın.