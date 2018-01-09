Türkiye 2017 Yılında Neler İndirdi? - Tamindir 2017 Trendleri Yayınlandı

Ülkemizin en büyük yazılım indirme ve teknoloji platformlarından olan Tamindir.com üzerinde bu sene de milyonlarca yazılım indirildi, haber ve blog okundu, videolar seyredildi. Sizlere bu içerikleri ulaştırabilmek için büyük özen gösterdik ve uzun bir yılı daha geride bıraktık. Bu sene de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi indirme trendleri raporumuzu yayınlıyoruz ve geride bıraktığımız seneyi özetleyerek genel bir bakış yapıyoruz.

Öncelikle, bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan siz takipçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Hoşlanacağınız, işinize yarayacak içerikler üretmek bizlere de büyük keyif vermekte. Sitemizde yer alan yazılımlar için geçtiğimiz senelerde 200 milyon indirme sayısı elde etmiş ve bir dönüm noktasını geride bırakmıştık. Bu sene bu sayıya milyonlarca indirme sayısını daha ekledik. Bu da Tamindir'in sektörün nabzını tuttuğunu, Türk internet kullanıcıları tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor.

2017 Tamindir İndirme Trendleri ile bu sene Tamindir kullanıcılarının hangi uygulamaları, hangi yazılımları en çok indirdiğini, en çok hangi teknoloji haberlerini okuduğunu, hangi videoları en çok seyrettiğini paylaşacağız.

Sitemiz Tamindir.com üzerinde elde ettiğimiz veriler ile hazırladığımız raporumuz Türk internet kullanıcılarının hangi yazılı içeriklere, hangi görsel içeriklere ve hangi yazılımlara ilgi gösterdiğine ışık tutuyor. Ayrıca masaüstü ve mobil kullanıcıların dağılımı da ortaya çıkmakta. Bu raporumuz hem yazılım ve uygulama geliştiricilerine, hem de içerik üreticilere yol gösterecektir. Lafı fazla uzatmadan "Tamindir 2017 Trendleri" infografiğine göz atalım: