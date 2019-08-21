Tweetlerinizi Öne Çıkaracak 7 İpucu

Twitter, son dakika haberleri, benzersiz akıllardan çıkan fikirler üzerine odaklanan hızlı, bilgilendirici bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Bir tweetin tahmini ömrü yaklaşık 18 dakikadır. Bu on sekiz dakikadan sonra biri profilinizi ziyaret etmediği sürece o tweeti görüntüleyemeyecektir. Bu yüzden tweetlerinizi öne çıkaracak ipuçlarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yazıda, tweetlerinizin daha çok öne çıkması için birbirinden yararlı ipuçlarını öğreneceksiniz.

1. Görsellik

Görsellik, insanların dikkatini çekmek için çok önemli bir öğedir. Elbette sadece bir görüntünün olması yeterli değildir. Bir makaleden, bir kitaptan alıntı yapıyor olabilirsiniz; bu paylaştığınız alıntı ile en alakalı görüntüleri kullanmalısınız. Paylaştığınız metin ile uzaktan yakından ilişkisi bulunmayan görüntüler, tahmin edebileceğiniz üzere, kullanıcılara epey saçma gelecektir.

Zaman zaman emojiler kullanabilirsiniz. İşletme hesapları genelde emojileri kullanmanın, şirketin imajına ölümcül bir zararının dokunacağını zannediyor ancak sektöre bağlı olarak kullanılabilir.

2. Hashtag

Uzmanlar, tweet başına bir ila üç arasında hashtag kullanılmasının yeterli olduğunu belirtiyor. Hashtagler insanların aradıkları ile alakalı içerik bulmalarını kolaylaştırır. Tweetlerinizin tamamı hashtaglerden oluşuyorsa okunması zor ve spam olarak algılanabilir.

Her şeyin bir ölçüsü vardır, her şeyin fazlası zarardır. Hashtagler yerinde ve yeteri miktarda olmalıdır, abartmamanız gerekir. Daha fazla insana ulaşmak için mutlaka kullanmanızı öneriyoruz. Özellikle gündem hakkında tweetler atarken hashtaglerden faydalanmalısınız.

3. Karakter

Benzersiz bakış açıları, kaliteli içerik ve akıllı görüşler sunmalısınız. İnsanların sizi takip etmeleri için bir nedene ihtiyaçları var. Ara sıra mizahlara başvurabilirsiniz ama bunların herkes tarafından komik olarak kabul edileceğinden ve sektörünüzle alakalı olduğundan emin olun.

4. Fikirler

Paylaşmak istediğiniz içeriklere kendi düşüncelerinizi ekleyebilirsiniz. Trendlere ayak uydurabilmek ve sektördeki binlerce kişinin tweet attığı şeyleri tweetlemek nispeten kolaydır. Birçok kişi, bunun kötü bir şey olmamasına rağmen tweet paylaşırken kendi fikirlerini eklemeyi göz ardı ediyor.

5. Etkileşim

İnsanları içeriklerinizle ilgilendirmenin kesin bir yolu, onları etkileşime teşvik etmektir. İnsanlara etkileşime geçmeleri için nedenler vermelisiniz. Bazen sadece kendi fikirlerini sormak bile yeterlidir. Ayrıca insanların sorularına yanıt vermekten çekinmemelisiniz. Bu, ileride onları tekrar tweetlerinize cevap vermek için ikna edecektir.

6. Hız

Sektörünüzdeki en son gelişmelerden her zaman haberdar olun. Böylece sizi takip eden insanları gelişmelerden ilk olarak siz haberdar edebilirsiniz. Haberi veren ilk kişi sizseniz, hem insanlar bunu takipçileri için paylaşmak için acele ederken siz teneffüsün keyfini çıkarabilirsiniz hem de görünürlüğünüzü daha da belirgin hâle getirebilirsiniz.

7. Tweet Atmak İçin Hazırlıklı Olmak

İlginç ve heyecan verici şeylerin bir parçası olursanız olabildiğince hızlı hareket ederek gelişmeleri insanlarla paylaşın. Bir etkinlikte bulunan insanlar genellikle başkalarının bu konuda ne söylediğini kontrol eder. O gün orada olmayan biri, neler konuşulduğunu bilmek için etkinlikle alakalı tweetleri takip edebilir. Bu, onlara ulaşmanız için harika bir yoldur.