Twitch vs Mixer vs YouTube Live: En İyi Canlı Yayın Platformu Hangisi?

Günümüzde birçok canlı yayın platformu bulunuyor. Canlı yayın platformu denildiğinde akla ilk gelen isimler: Twitch, Mixer ve YouTube Live’dır. Ancak en iyi canlı yayın platformu hangisidir?

Bu yazıda, Twitch, Mixer ve YouTube Live’ı kısaca tanıtacağız ve hangisinin en iyisi olduğuna karar vermenize yardımcı olacağız.

Twitch

Twitch, tartışmasız en popüler canlı yayın platformudur. Twitch şu anda aktif olarak günlük 15 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahip. Twitch’te oyun içeren kanalların haricinde IRL ve müzik kanalları da bulunuyor.

Twitch yayıncıları, yayınlarındaki reklamlarla veya aylık 4.99 dolardan başlayan abonelik seçeneği ile para kazanabilir. Bir yayıncı olma konusunda ciddiyseniz, Twitch hala en iyi seçenektir.

Artıları :

Büyümeye devam eden devasa izleyici kitlesi.

Her platformda veya cihazda canlı yayın imkanı (Bilgisayar için OBS veya benzeri gerekli)

Güçlü topluluk ve sohbet araçları

Amazon Prime kullanıcıları ücretsiz kanal aboneliği alıyor

Eksileri:

Çok fazla popüler kanal olduğundan dolayı büyük bir kitle oluşturmak zordur.

Mixer

Mixer, Microsoft’un Twitch’e karşı oluşturduğu bir canlı yayın platformudur. Canlı yayın platformu, 2016 yılında Beam ismi ile hizmete başladı ancak 2017 yılının Mayıs ayında Mixer olarak yeniden isimlendirildi. 2019 yılının Ağustos ayında dünyanın en popüler yayıncılarından biri olan Ninja, Twitch’ten Mixer’a geçti. Bu durum, Mixer’ın canlı yayın platformları arasında önemli bir yer edinmesine yardımcı oldu.

Twitch’e oldukça benzeyen Mixer, oyunculara odaklanmıştır. Canlı yayın platformu Mixer’da IRL ve Talk Show tarzında kanalların olmasına rağmen, oyun canlı yayınları oldukça fazladır. Yayınlarda şu anda reklam bulunmuyor, bu sebepten dolayı yayıncılar abonelere güveniyor. Mixer’ın yüksek düzeyde etkileşimi bu farkı telafi edebilir.

Artıları :

Şu anda Ninja nedeniyle hızlı bir şekilde kullanıcı kazanıyor.

Küçük kullanıcı kitlesi, izleyici bulmayı kolaylaştırır.

Windows ve Xbox One kullanıcıları için kullanımı kolay, OBS veya Xsplit'e gerek yok.

MixPlay ile yüksek seviyede etkileşim.

İlk günden itibaren mobil cihazlardan yayın imkanı.

Eksileri:

PlayStation 4 desteği yok.

Küçük kullanıcı kitlesi, herhangi bir finansal kazanca giden daha uzun bir yol anlamına gelebilir.

Oyun dışı canlı yayınlar için pek fazla seçenek yok.

YouTube Live

YouTube, hala en popüler video barındırma hizmeti olmakla birlikte, canlı yayın açısından da dikkat çeken bir platformdur. YouTube Live, izleyici kitlesi oluşturma açısından diğer canlı yayın platformlarına göre daha avantajlıdır. YouTube’da halihazırda bir kanalınız bulunuyorsa, canlı yayın yapmak için YouTube Live’ı tercih edebilirsiniz. Zira, bir YouTube kanalına sahip olduğunuz için bir izleyici kitlesine sahipsinizdir. Dolayısıyla YouTube’da kanalı bulunan bir yayıncının canlı yayın için bir izleyici kitlesi oluşturma zahmetine girmesine gerek kalmaz.

Yayıncılar, OBS kullanarak bir bilgisayar üzerinden veya bir mobil cihazdan canlı yayın gerçekleştirebilir. Ancak mobil cihaz üzerinden canlı yayın yapabilmek için 1000’den fazla aboneye ihtiyacınız vardır. Şaşırtıcı bir şekilde YouTube’da ücretsiz olarak birini takip etmek “abonelik” olarak adlandırılır.

Artıları :

Canlı yayınları geri sarılabilir ve bittikten sonra otomatik olarak kaydedilir.

Halihazırda bir YouTube kanalınız varsa harikadır.

Eksileri: