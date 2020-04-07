Günümüzde çocuklar, genellikle sosyal medyayı kullanmaları gereken yaştan daha erken kullanmak istiyorlar. Çocuklar, ebeveyninin davranışlarını yapma eğilimindedir. Bu sebepten dolayı ebeveyn, sürekli olarak telefon kullanıyorsa çocuk da aynı davranışı yapmak isteyecektir. Bu yazıda, Twitter’ın çocuklar için güvenli olup olmadığını öğreneceksiniz.

Twitter Nedir?

Twitter, yaklaşık 14 yıl önce kurulan bir sosyal medya platformudur. Instagram veya TikTok gibi diğer popüler platformların aksine Twitter, fotoğraf veya videolarla ilgili değildir. Tabii ki fotoğraf ve video da paylaşabilişiniz ancak Twitter, tamamen kelimelerle ilgilidir. Kullanıcılar, duygularını, düşüncelerini ve gözlemlerini çoğunlukla tweetler aracılığıyla ifade ederler.

Bir tweette 280 karakter sınırı bulunuyor. Daha önce karakter sınırı 140’tı ancak şirket bu sınırı 280 yaptı. Kullanıcılar, genellikle kısa tweetler yazma eğilimindedir. Diğer kullanıcılar, tweetlerinizi beğenebilir, yorum yapabilir ve retweet edebilir yani tweetinizin kendi profillerinde görünmesini sağlayabilir. Twitter üzerinden diğer kullanıcılar ile özel mesaj vasıtası ile sohbet edebilirsiniz.

Twitter Çocuklar için Güvenli mi?

Twitter’ın minimum yaş gereksinimi vardır ve 13 yaşın altındaki çocuklar hesap oluşturamaz ancak Twitter’da kullanıcının gerçek yaşını doğrulamak için bir yöntem yoktur. Hesabınızı oluştururken yaşınızı doldurmanız gerekiyor ve en az 13 yaşında olmalısınız. Ne yazık ki birçok çocuk, sahte doğum tarihi girerek 13 yaşından büyük olduğunu belirtiyor. Çocuklar bunu uzun zamandır yapıyor ve Twitter bunu engelleyemiyor.

Çocuklarınızla dürüst ve açık bir şekilde konuşmak ve neden Twitter'ı kullanmalarını istemediğinizi açıklamak daha iyidir. Kısıtlamalar ve cezalar, çocukların sosyal medyayı daha fazla kullanmak istemelerini sağlayacaktır. Çocuklarınıza açıklama yapmadan cezalandırmak yerine konuşmayı tercih edebilirsiniz.

Twitter’ı Tehlikeli Yapan Şey Nedir?

Çocuklar, Twitter’ı kullanırken karşılaşabilecekleri iki büyük tehlike bulunuyor. Bu tehlikelerden bir tanesi karşılaşabilecekleri şiddet içerikleridir, diğer tehlike ise çocukların güvenliğidir. Zira Twitter’da paylaştığınız içerikler herkese açıktır.

Tweetleri Herkes Görebilir

Kullanıcıların tweetlerini görmek için Twitter’a kayıt olmanız gerekmiyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Bu, örneğin Google'da bir kullanıcının tweet'lerini bulmak, Instagram’a yüklediği fotoğraflarını bulmaktan daha kolay olduğu anlamına gelir. Tweetlerinizi gizlemediğiniz sürece herkes tarafından görülebilir. Çocuklar, attıkları tweetlerin nelere yol açabileceğini bilmelidir. Modern toplumumuzda çok erken yaşlardan itibaren itibarımızın ne kadar önemli olduğunun farkında olmalıyız.

Twitter'ı Çocuklarınız İçin Nasıl Daha Güvenli Hale Getirirsiniz?

Çocuğunuz Twitter kullanıyorsa ve çocuğunuzun Twitter’ı kullanmamasını istemek için çok geç olduğunu düşünüyorsanız yapabileceğiniz bazı şeyler bulunuyor. İlk olarak, çocuğunuzdan Twitter’da bulunan “Tweetlerini korumaya al” seçeneğini aktif etmesini isteyin. Bu şekilde, çocuğunuzun tweetlerini sadece takipçileri görebilir ve cevap verebilir. Çocuklar, yalnızca tanıdıkları kişilerden gelen takipçi isteklerini kabul etmelidirler. Çocuğunuza kişisel bilgilerini çevrim içi ortamda yabancılarla paylaşmanın uygun olmadığını açıklamanız gerekiyor. Çocuğunuz Twitter’ı arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullanıyorsa bazı alternatif platformlar önerebilirsiniz. Örneğin, WhatsApp veya benzeri anlık sohbet uygulamalarını kullanmak daha güvenlidir.