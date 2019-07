Twitter’da Sahte Hesapları Bulma ve Kaldırma

Twitter’da takipçi sayınızın yüksek olması popülerlik bakımından mükemmel olabilir ama hesabınızı inceleyen biri, sizi takip edenlerin yarısından çoğunun sahte hesaplar olduğunu görürse nasıl bir tepki verir? İçerikleriniz kaliteli olsa bile bu kişinin gözünde kötü bir imaja sahip olursunuz ve sizi takip etmekten muhtemelen vazgeçer.

Sizi takip edenleri baştan sona inceleyebilir, sahte profilleri birer birer tespit edebilir ve onları teker teker kaldırabilirsiniz ama bunun için yeterli zamanınız var mı? Bu yazı, siz hiç zorluk çekmeden sizi takip eden sahte hesapları bulmanıza ve onları kaldırmanıza yardımcı olacak ipuçları içeriyor.

Neden Hesabınızı Sahte Hesaplardan Uzak Tutmanız Gerekiyor?

Sahte ya da etkin olmayan hesaplar tarafından takip edilmenizin hesabınıza çok büyük bir değer kattığı söylenemez, hatta hesabınızı daha da kötü bir görünüme soktuğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda sahte ya da etkin olmayan takipçilerinizin olmasındansa hesabınızı gerçek hesapların takip etmesini sağlamalısınız. Bu sayede hesabınızı doğal yoldan büyütmüş olursunuz.

Twitter Audit, kaç tane sahte takipçiniz olduğunu öğrenmenize yardım eder. Kullanımı çok basittir. Tek yapmanız gereken twitteraudit.com adresini ziyaret etmek ve açılan sayfadaki “How many of your followers are real?” yazısının altında yer alan kutunun içine kullanıcı adınızı yazmak ve akabinde “Audit” butonuna tıklamaktır.

Twitter Audit daha sonrasında size sahte takipçilerin bir raporunu verecektir. Alttaki görüntüdeki örneklere benzer bir sonuç alacaksınız.

Bu raporu ilk kez almak ücretsizdir ancak bunları engellemek için hesabınızı yükseltmeniz gerekiyor. Üyelikler aylık 4.99$’dan başlar ve analiz etmeniz gereken takipçi sayısına bağlıdır.

Son yıllarda Twitter hesabınızı denetlemenizi sağlayan güvenilir hizmetler bulmak çok zorlaştı. Bazıları, az önce de gördüğünüz gibi bazı avantajlardan faydalanabilmek için ücret talep ediyor.

Twitter hesabınızı takip eden sahte hesapları tespit etmek için ödeme yapmaya istekliyseniz CircleBoom’u kullanmanızı öneririz.

Sahte hesapları bulmak için sol menüdeki “The Circle” kategorisinin altında bulunan “Fake / Spam” yazısının üzerine tıklayın. Daha sonra sizi takip eden sahte / spam hesapları bulabilir ve kaldırabilirsiniz.

Circleboom’un sahte hesapları tespit etmek için kullandığı yöntemin bazen tutarsız olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Hizmet, bazen size yanlış sonuçlar verebilir.