Twitter, 2019'un Temmuz ayında dünyanın en önemli sosyal paylaşım ağlarından biri olan Twitter'ın kullanıcıları için tweetlere gelen yanıtları gizleme özelliği üzerinde çalışmalara başlamıştı. Twitter kullanıyorsanız sizler de artık tweetlerinize gelen yanıtları gizleyebilirsiniz.

Tweetlere gelen yanıtları gizleme özelliğini kullanmak için Twitter'ın tek şartı bir Twitter kullanıcısı olmanızdır. Tweetlerinize gelen hakaret içerikli, yararsız, gereği olmayan ve benzer yanıtları göstermek istemezseniz bu yanıtları gizleme gibi eyleme başvurabilirsiniz.

Peki, Twitter'da tweetlere gelen yanıtlar nasıl gizlenir? İşte, Twitter'da tweetlere gelen yanıtları gizleme!

21 Mart 2006 tarihinde kurulan Twitter'ın tweetlere gelen yanıtları gizleme özelliği tweetlerinizi daha çok kontrol etmenizi sağlamaktadır. Örneğin, belirli bir konu hakkında attığınız tweet yanlış anlaşılma sonucunda kötü yanıtlar alabilir, hakaret içerikli yanıtlar görebilir ya da sadece sizi sevmedikleri için sizi karalamak için yapılan yanıtlara denk gelebilirsiniz.

Bu durumda kullanıcıyı engellemeyi düşünebilirsiniz ama bunu yapmadan önce başka bir seçeneğinizin daha olduğunu aklınızda bulundurmanızı öneririz. Twitter'ın son güncellemesi ile gelen tweetlere gelen yanıtları gizleme özelliği sayesinde yanıtlarını görmek istemediğiniz kullanıcıları artık engellemek zorunda değilsiniz.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından biri olan Twitter'ın platforma son zamanlarda getirdiği tweetlere gelen yanıtları gizleme özelliği sayesinde bütün bu sorunların üstesinden gelmek sadece bir tıklama uzaklığındadır.

Tweetlerinize gelen yanıtları gizlemek için ise yanıtlarda birini engellemek ya da susturmak için kullandığınız yolu kullanarak yanıtların sağında yer alan gri okun üzerine tıklamanız ve "Yanıtı Gizle" yazısına tıklamanız yeterli olacaktır. Tweetlerinize gelen yanıtları gizleme özelliğinin nasıl kullanıldığını öğrenmek için aşağıdaki tweeti de gözden geçirebilirsiniz.

Starting today, you can now hide replies to your Tweets. Out of sight, out of mind. pic.twitter.com/0Cfe4NMVPj