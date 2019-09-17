Twitter’ın Harika Bir Sosyal Ağ Olmasının 5 Temel Nedeni

Twitter, kullanıcıların 280 karakter -geçmişte 140 karakterdi- ile sınırlandırılarak paylaşımlar yaptığı bir sosyal ağdır. Çevrenizdeki insanlar tarafından sıkça kullanılmasının nedenleri sayısız çokluktadır ancak biz birkaç tanesini bu yazıda ele almak istedik.

Twitter’ın mükemmel ayrıntılarından bazıları şunlardır: Dünyanın bir diğer ucunda gerçekleşen olaydan Twitter sayesinde anında haberdar olabilirsiniz. Diziler, filmler hakkında başka beyinlerin fikirlerini alabilirsiniz. Niş alanınızla ilişkili kişileri takip ederek işinizle ilgili daha çok bilgi elde edebilirsiniz. Ünlüleri takip edebilir, onlarla iletişim kurabilirsiniz.

Bu yazıda, Twitter’ın harika bir yer olmasının 5 temel nedeninı bir araya getirerek sizlerle buluşturuyoruz.

1. Önemli Olan, Şimdiki Zaman

Twitter’ın en sevilen ve en çok altı çizilen özelliklerinden biri de bizi dünyada olup bitenlerden “anlık” olarak haberdar etmesidir. Yarın ya da bundan sonraki hafta neler olacağı konusundaki endişeli düşüncelerden sıyrılmamız konusunda bize çok yardımı dokunuyor. Twitter’da sadece şu an önemli; burada geçmiş geçmişte, gelecek gelecekte kalıyor.

2. Bağlılık Hissi

Twitter, daha önce birçok farklı çevrimiçi sistemden sıyrıldı ve birbirimize bağlılık hissettiğimiz yeni bir yer inşa etti. Nerede yaşadığımızın, nereye gittiğimizin hiçbir önemi yok. Twitter sayesinde zamanın her diliminde insanlarla iletişimde kalabiliyoruz.

3. Meraklı Kişilikler

Farkında bile olmadan bilinçsizce kendimizi uzman gördüğümüz zamanlar olmuştur. Twitter’da bu algınızı yok edecek milyonlarca insan bulunuyor. Herkes her konuda uzman olamaz, herkesin her alanda bir becerisi bulunamaz.

Merak etmek, büyük hedefiniz olmalı. Öğrenmek ve büyümek için daima uyanık olmanız, Twitter’da yapabileceklerinizin en iyisidir. Twitter’da rütbenin bulunmadığını, her kullanıcının eşit mertebede olduğunu da unutmamalısınız.

4. Sınır Yok

Twitter çok yönlü bir platformdur, paylaşabileceklerinizin hiçbir sınırlaması yoktur. Siyasetten tutun da herhangi konudaki şahsi düşüncelere kadar hemen her konuda paylaşımda bulunabilirsiniz. Sizin ilgilendiğiniz konuyla ilişkisi bulunan insanları bulabilir, onlarla anında iletişim kurabilirsiniz.

Twitter’ın karakter sınırlaması, çok fazla ve konudan saparak konuşmamızı engelleyen mükemmel bir özelliktir. Düşüncelerinizi bu karakter sınırına sığacak şekilde küçültmeyi başarabilirseniz, harika bir tweet yaratmış olursunuz.

5. Yardımsever İnsanlar

Örneğin bir doğal afet sonucu evsiz kalan ya da ileri derecede tehlikeli hastalığı bulunan kişiler, Twitter’dan yardım istediğinde insanlar buna tepkisiz kalmıyor ve “bir” olarak gereken yardımları en hızlı şekilde yapıyorlar.