Ücretsiz Bir WordPress Eklentisi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

WordPress eklentileri, web sitenize işlevsellikler kazandırma amacı taşımaktadır. İnternet sitenizin daha fazla işlevsellik kazanmasını istiyorsanız, internet sitenizde popüler içerik yönetim sistemlerinden biri olan WordPress için geliştirilen eklentileri kullanmaya başlayabilirsiniz.

WordPress’in açık kaynaklı bir hizmet olmasından ötürü isteyen herkes kodlama da dahil olmak üzere herhangi bir alanda WordPress’e katkıda bulunabilmektedir. Bazı eklentilerin kurulumu için belirli bir miktarın verilmesi gerekiyor ama elbette WordPress’te yer alan 39.000’den fazla ücretsiz eklentiden birini de kullanma imkânınız bulunuyor.

Ücretiz Bir WordPress Eklentisi Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

WordPress’te kesinlikle kullanmak isteyeceğiniz ücretsiz eklentiler var ama bu eklentileri kontrol etmeden evvel alt bölümde yer verdiğimiz uyarıları gözden geçirmenizde fayda var.

1. Ekran Görüntüleri

İnternet sitenizin kullanıcı dostu olması ve her alanda noksansız bir internet sitenizin olması için en iyi eklentileri kullanmak istiyor olmalısınız. Eklentileri ekran görüntülerine göre değerlendirmek, eklenti hakkında bilgi sahibi olmak için çok yararlıdır.

Eklentinin ekran görüntüleri, eklentinin kurulumundan sonra eklentinin nasıl göründüğüne veya nasıl çalıştığına dair kullanıcıları bilgilendirmek için kullanılabilir. Ekran görüntüleri, eklentinin ziyaretçilerin ve internet sitesinin sahibinin açısından nasıl görüneceğini öğrenmenize de yardımcı olur. Ekran görüntüleri ile bir eklentinin açıklamasının aksine eklentilerin kurulumlarını, özelliklerini ve sitenizde nasıl çalışacaklarını daha iyi anlamanız mümkündür.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, ekran görüntülerinin eski mi yoksa yeni mi olduğudur. Ekran görüntüsü eski ise bu eklentinin nadiren güncellendiğini gösteren bir işarettir. Bu tür ipuçlarını kullanmak, eklentinin sizin için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir.

2. Güncellemeler ve Uyumluluk

Güvenlik, web siteleri için oldukça önemli bir konudur. Bilgisayar korsanları, teknoloji bu seviyeye ulaşırken kendilerini sürekli olarak yeniledi. Bilgisayar korsanları ellerinin altındaki güvenlik açığı tarayıcıları sayesinde internet sitenizde saniyeler içinde bir güvenlik açığı tespit edebilmektedir. İnternet sitenizde yer alan küçük bir açık, işletmenizin ve müşterilerinizin verilerinin çalınmasına yol açabilir.

Geliştiriciler, WordPress için eklentiler oluşturmak için çok çalışıyorlar. Geliştiricilerin bazıları WordPress’e duyduğu sempatiden ötürü eklentileri ücretsiz olarak sunmaktadır ancak pek çok geliştiricinin sunduğu eklentileri güncellemeye devam etmesi için yeterince zamanı ya da parası olmayabilir. Bir eklenti düzenli olarak güncelleme almaz ise eklentinin kullanıldığı internet sitelerinde güvenlik açıkları oluşabilir.

Ücretsiz eklentileri değerlendirmede dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, eklentinin kullandığınız WordPress sürümü ile olan uyumudur. WordPress büyük bir güncelleme getirdiğinde eklentinin WordPress’in yeni sürümü ile uyumlu olması için eklentinin güncel olması gerekmektedir.

3. Derecelendirmeler

Tüketiciler, bir ürünün ya da hizmetin kalitesini belirlemede etkili bir kaynak olarak derecelendirme sistemini kullanmaktadır. Ücretsiz bir eklentinin değerlendirmesinde mutlaka kendiniz gibi insanlar tarafından verilen derecelere göz atmanız önerilmektedir.

4. Eklentileri Yüklemeden Önce Test Etmek

Eklentileri web sitenize yüklemeden önce kullanmadığınız bir internet sitesinde eklentileri test etmelisiniz. Birincil internet sitenizin mahvolmasını önlemek için bu tür önlemleri almanız çok önemlidir.

Eklentileri farklı bir internet sitesine yükleyerek eklentilerin hatalı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Böylece birincil internet sitenizde bir sorun oluşmaz ve ziyaretçiler bu durumdan mağdur olmaz.

Eklentilerin web sitesinin hızını önemli ölçüde azalttığını da aklınızda bulundurmalı ve bu tür sıkıntılardan kaçınmak için eklentinizi etkinleştirmeden önce ve sonra internet sitenizi test etmelisiniz. Pingdom gibi araçlar, bir eklentinin internet sitenizin hızını nasıl etkilediğini değerlendirmenize yardımcı olabilir.

5. Destek Forumları

İster bir araba alıyor olun ister bir eklenti kuruyor olun, bir ürün ya da hizmetten en iyi şekilde faydalanmanız için müşteri desteği çok önemlidir. Neyse ki ücretsiz eklentilerin büyük bir çoğunluğu hakkında destek forumlarını kullanarak bilgi sahibi olabilir, bu eklentilerle ilişkili tüm sorunlarınıza destek forumları sayesinde yanıt alabilirsiniz.

Geliştiricilerin tamamının soruları forumlar vasıtası ile yanıtlamaya eğilimli olmadığının da altını çizelim. Geliştiricilerle iletişim kurmak için e-posta adreslerinizi kullanmanız gerekebilir. Geliştiricilerin e-posta adreslerini bulmak için ise ek bir çaba sarf etme ihtimaliniz vardır.