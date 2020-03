Ücretsiz Call of Duty Battle Royale Nasıl İndirilir?

Call of Duty: Modern Warfare (2020) içerisinde yer alan Battle Royale modu Warzone, 10 Mart itibarıyla oyuncuların beğenisine sunuldu. Klasik battle royale deneyimi ile Call of Duty oyunlarını bir araya getiren mod, ücretsiz olarak piyasaya çıktı. Peki, ücretsiz Call of Duty Battle Royale Warzone nasıl indirilir?

aylaşılan detaylara bakılırsa Warzone, Call of Duty: Modern Warfare sahipleri için TSİ 18:00 sıralarında yayınlanacak. Oyuna sahip olmayanlar için de TSİ 22:00 sıralarında indirebilecekler. Ücretsiz versiyonu için sisteminizde 83 - 101 GB alan açmanız gerekecek. Bu mod kendi içinde ikiye ayrılıyor. İlki, tek bir harita üzerinde yüz elli oyuncuya kadar destek sunulacak olan Battle Royale olacak.

Warzone detayları

İster tek başınıza veya beraberinizde iki arkadaşınız ile üç kişilik bir ekip oluşturarak oynayabileceksiniz. Hedef ise hayatta kalan son kişi olmak. Eğer bir şekilde ölürseniz, sizi oldukça ilginç bir Gulag (Esir Kampı) sistemi bekleyecek. Bu sisteme göre, Prisoner of Warzone (Savaş Alanı Mahkumu) olarak nitelendirilecek ve bir sıraya gireceksiniz. Sıra size geldiğinde ise başka bir oyuncu ile bire bir çatışmaya yapacaksınız. Çatışmayı kazanırsanız, ödülünüz Battle Royale haritasına geri dönmek olacak. Sıranın size gelmesini beklerken canınızın sıkılmaması için diğer oyuncuların çatışmalarını izleyebileceksiniz.

Battle Royale haritası, üç yüzden fazla önemli noktası olan Verdansk isimli büyük bir şehir olacak. Kendi içinde de kırsal alanlar dahil farklı farklı alanları olacak. Bunların haricinde ATV, taktiksel keşif araçları, SUV, kargo kamyonu ve helikopter gibi farklı farklı araçlar kullanabileceksiniz.

Diğeri ise Plunder olacak. Bu moddaki hedef, çeşitli kontratları tamamlamanın yanı sıra diğer oyuncuları öldürerek haritada en fazla parayı cebe indiren oyuncu olmak olacak. Kontratlar ikmal sandıklarını bulup açacağınız Scavenger, bir noktayı güvenceye alacağınız Recon olmak üzere çeşitlilik gösterecek. Her defasında bir kontrat etkinleştirilebilecek ve tamamladığınızda da oyun içi nakit kredi ve daha başka yağma eşyaları kazanabileceksiniz.

Kazandığınız oyun içi kredileri hem Battle Royale modunda hem de Plunder modundaki Buy Station'larda kullanabiliyorsunuz. Battle Royale modunda Killstreak, Redeploy Token, Self-Revive Kit ve çok daha fazlasını satın alabiliyorsunuz. Plunder modunda ise Battle Royale modundakilere ek olarak Cash Deposit Balloon satın alabiliyorsunuz. Bu eşya sayesinde nakit paranızı diğer oyuncuların çalmasına karşı güvenceye alabileceksiniz.

Son olarak, Warzone modu Cross-Play desteği sunacak ve bütünleşik aşama kaydetme sunacak. Bu bağlamda, Call of Duty: Modern Warfare oyununa sahipseniz, Battle Pass sisteminden açtığınız karakter, silah ve özelleştirme eşyası gibi içerikleri bu modda da kullanabileceksiniz. Bununla birlikte, Warzone modunda kaydedeceğiniz aşama da oyunun geneline işlenecek. Ayrıca herhangi bir seviye sınırlaması olmayacak. Diğer bir deyişle, seviye atlamanın sınırı olmayacak.

Ücretsiz Call of Duty battle royale indirme

Call of Duty: Modern Warfare (2020) satın almış olanlar, oyuna gelecek küçük bir güncellemenin ardından ana menülerinde Warzone hakkında detayları görecekler. Oyunun yeni modunu denemek isteyenler, ana menüden Warzone'a tıklayarak, indirmeyi başlatabilecekler. Yukarıda da dediğimiz gibi Warzone için 100GB kadar yeriniz olması gerekiyor.

Daha önce, oyunu satın almayanlar ise yine ücretsiz olarak sadece bu moda erişebilecekler. Bunun için konsol sahiplerinin belirtilen saatlerden sonra mağazaları ziyaret etmeleri gerekiyor. Xbox Live Store ya da PlayStation Store'a giriş yapan kullanıcılar, burada Warzone araması yaparak, modu indirmeye başlayabilecekler. Böylece PS4 ve Xbox One üzerine ücretsiz Call of Duty battle royale modu Warzone indirilebilir.

PC için ücretsiz Call of Duty battle royale Warzone nasıl indirilir?

PC kullanıcıları ise moddan önce bir başka indirme daha yapmak durumundalar. İlk olarak Battle.net uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Bunun için hemen aşağıda yer alan Battle.net indir butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Sitemizden oyun istemcisini indirdikten sonra uygulamayı bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Ardından hesabınız varsa giriş yapmalı ya da yeni bir hesap oluşturmalısınız. Hesapla giriş yaptıktan sonra sağ tarafta Warzone modu indirme detaylarını rahatça görebilirsiniz. İndirme işlemi bittikten sonra moda direkt olarak giriş yapabilirsiniz.