Bir blog, e-ticaret sitesi ya da herhangi bir hizmet sunan bir web sitesi yönetiyor olmanız fark etmeksizin hizmetinizi popüler hâle getirmek ve mümkün olduğunca çok sayıda web kullanıcısını çekmek için yüksek kaliteli bir markalamaya ihtiyacınız vardır.

Logo, sağlam bir markanın ana malzemelerinden biridir. Bu yazıda, göz alıcı ve akılda kalıcı logolar oluşturmanıza yardımcı olacak 5 aracı bulacaksınız. İşte, ücretsiz logo yapmanıza yardımcı olacak 5 araç!

Tailor Brands günümüzde en güçlü çevrimiçi logo üreticilerinden biridir. Bunun temel nedeni, logo oluşturma aracında kullanılan benzersiz yapay zekadır. Yapmanız gereken tek şey, aracın sizin için en iyi tasarımları belirleyebilmesi için adı, vizyonu ve birkaç tasarım tercihini içeren işinizle ilgili birkaç temel ayrıntıyı paylaşmaktır. Tüm bu işlemler 5 dakikadan daha fazla zamanınızı almayacaktır, bu işlemlerin ardından seçim yapabileceğiniz birkaç mükemmel tasarımdan daha fazlasını elde edeceksiniz.

Tailor Brands kullanması ücretsiz bir araçtır ama oluşturulan tasarımı indirmek için belli bir abonelik ücreti ödemeniz gerekmektedir.

Gimp, Tailor Brands’ın aksine daha çok araç ve özellik ile birlikte gelir. Gimp bir logo oluşturma aracından çok daha fazlasıdır.

Logo tasarımından daha fazlasını yapmak istiyorsanız Gimp doğru bir seçim olacaktır. Görüntü bozulmalarından, renklerden ve diğer kusurlardan kurtulmanıza yardımcı olacak fotoğraf geliştirme aracı da bulunmaktadır. Gimp isimli bu aracı kullanmanın bir diğer büyük avantajı ise çoklu dosya formatlarını (JPEG, PSD, PNG ve GIF) desteklemesidir.

Çarpıcı tasarımlara mı ihtiyacınız var ancak aradığınız aracı bir türlü bulamıyor musunuz? Cevabınız evet ise bir de Design Bold’u kontrol etmenizi öneririz. Design Bold isimli bu aracın profesyoneller için olan planı aylık sadece 9.99$’dır. Dilerseniz Design Bold’un ücretsiz planını da tercih edebilirsiniz. Her iki planda da 40 milyondan fazla stok fotoğrafı elde edersiniz. Birkaç dakika içerisinde yüksek kaliteli logolar oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok çekici yazı tipi ve renk seçeneği vardır.

PicMonkey cilt rötuşlama, özelleştirebilir filtreler ve bulanıklık efektleri içeren çevrimiçi bir fotoğraf editörüdür. PicMonkey oldukça etkileyici araç seti ile dikkat çekmektedir.

Renk efektleri, görüntü kırpma, yeniden boyutlandırma ve benzeri tüm temel düzenleme özelliklerine sahiptir. Rötuş, geliştirme filtreleri ve 2.4000’ün üzerinde özelleştirebilir şablon, 200 yazı tipi gibi gelişmiş özellikleri vardır. Logo, kartvizit gibi şeyler tasarlamak için kullanabilirsiniz.

Easil ihtiyacınız olan tüm marka araçlarını sunabilen bir tasarım aracı olarak kendini tanıtmaktadır. Birkaç dakika içinde özelleştirebileceğiniz, profesyonelce tasarlanmış çok çeşitli şablonlar ile birlikte gelir. Afişler, GIF’ler, posterler ve daha fazlası bu araç kullanılarak oluşturulabilmektedir. Tabii ki mükemmel bir logo tasarlamak için de birçok araç vardır. Easil kullanıcı dostu olduğu için başlamak için çok profesyonel olmanıza gerek yoktur.