Ücretsiz Online Sınav Hazırlama Nasıl Yapılır?

Yeni tip koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünya geneline yayılması ile beraber okulların çoğu uzaktan eğitim sistemine geçti. Öğretim görevlilerin içerisinde bulunduğumuz zorlu koşullar altında öğrencilerine iyi bir eğitim verebilmesi için çevrim içi araçlara başvurması gerekebiliyor. Bir öğretmen olarak öğrencilerinize daha iyi bir eğitim sunmak, onlara ödev vermek için kullanabileceğiniz bir dizi araç bulunuyor ancak biz bu listede sizlere ücretsiz online sınav hazırlamak için kullanabileceğiniz tavsiyemize yer vereceğiz. Öğrenciler için en iyi uzaktan eğitim programları listemizde yer verdiğimiz programların yanı sıra öğretmenlere özel bir tavsiyemiz de bulunuyor.

Ücretsiz Online Sınav Hazırlamak İçin Neler Yapılmalı?

Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ettirmesinden ötürü öğretmenler olarak öğrencileri belirli konular ile ilgili sınavlara tabi tutmak için ücretsiz test hazırlama araçlarına ihtiyacınız olabilir. Google Formlar, ücretsiz online sınav hazırlamak için kullanabileceğimiz en yi araçlardan bir tanesidir. Google'ın form oluşturma aracının test oluşturmak için kullanılabileceğini bilmiyorsanız sizlere göstereceğimiz adımları takip edebilir ve form oluşturma aracı ile nasıl sınav oluşturabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Başlamadan önce unutmamalısınız ki Google'ın söz konusu form oluşturma aracı yalnızca yeni tip koronavirüs kapsamında alınan kararla birlikte yapılacak olan uzaktan eğitimde kullanılmak için kullanılmak zorunda değildir. Bu makalede yer alan adımları takip etmek için öğretmen olup olmamanızın hiçbir önemi yoktur. Google Formlar, iş başvuruları veya personelleri sınava tabi tutmak gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Hangi alanda kullanacak olursanız olun, makalemizde sıraladığımız adımları takip edebilirsiniz.

1. Sınav Oluşturma

İnternet üzerinden çevrim içi olarak sınav hazırlamak için yapılması gereken ilk olarak Google Formlar aracına gitmektir. Google'ın form oluşturma aracını açtıktan sonra yeni bir form oluşturma bölümünden "+" seçeneğine tıklayın ve form oluşturma sayfasının açılmasını bekleyin. Form oluşturma sayfası açıldıktan sonra önünüze gelen sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Gönder" butonunun hemen solundaki "Ayarlar" simgesine tıklayın. Ayarlar simgesine tıkladıktan sonra önünüze "Genel", "Sunu" ve "Testler" olmak üzere toplamda üç sekme gelecektir. Sekmelerin en sonunda yer alan "Testler" seçeneğinin üstüne tıklayın.

"Testler" seçeneğine tıkladıktan sonra önünüze gelen seçeneklerin en başında yer alan "Bunu test yap" seçeneğini etkin hale getirin. Formu teste çevirdikten sonra "Notu Açıklama" bölümünden sonucun test sonucunda mı yoksa sizin incelemenizin sonrasında e-posta aracılığı ile gönderileceğine karar verin. Test sonuçlarının nasıl gönderileceğinde karar kıldıktan sonra "Katılımcılar şunları görebilir" bölümünden testi isteğinize bağlı olarak kişiselleştirin ve işlemlerinizin sonunda "Kaydet" butonuna tıklayarak yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

2. Sınav Sorularının Ayarları

Google'ın form oluşturma aracında formunuzu teste çevirdikten sonra önünüze gelen sayfada sınav soruları ile ilgili gerekli ayarları yapmak gerekiyor. Test seçeneğini etkin hale getirdikten sonra önünüze gelen sayfada "Soru" yazısının yer aldığı bir kutu ve onun altında "1. seçenek" olduğunu göreceksiniz. "Soru" kısmına birinci sorunuzu, "1. seçenek" bölümüne ise birinci şıkkınızı yazın. "Seçenek ekle" bölümüne ise ikinci şıkkınızı ekleyebilirsiniz. Siz yeni şık ekledikçe seçenek ekleme aşağı doğru gidecektir. Sorunun sağ kısmındaki "Çoktan seçmeli" seçeneğini ise isteğinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz ancak sunduğunuz şıklardan yalnızca birinin seçildiği klasik bir test hazırlamak istiyorsanız varsayılan olarak "Çoktan seçmeli" kalmalıdır.

Ücretsiz online sınav hazırlamak için kullandığımız Google Formlar'da testimize ikinci bir soru eklemek için formun hemen yanında yer alan "+" butonuna tıklamak yeterlidir. "+" butonunun altındaki görsel ekleme ve benzeri seçenekleri kullanarak testinizi estetik açıdan çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz ancak sade olmasını istiyorsanız olduğu gibi bırakabilirsiniz.

Soruların doğru şıkkını belirlemek için seçeneklerin en altında yer alan "Cevap Anahtarı" seçeneğine tıklayın. İlgili seçeneğe tıkladıktan sonra doğru olan şıkkı işaretleyip sağ üst köşede yer alan "puan" yazısının hemen solundaki kutunun içerisine soruyu doğru cevaplayan kişiye kaç puan verileceğini yazın. Doğru şıkkın neden doğru olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklamak istiyorsanız "Cevapla ilgili geri bildirim ekle" seçeneğine tıklayın, "Geri bildirim girin" bölümüne doğru cevap ile ilgili geri bildiriminizi girin. İşlemleriniz sona erdikten sonra sağ alt köşedeki "Tamamlandı" butonuna tıklayabilirsiniz.

3. Sınavı Gönderme

Ücretsiz online sınav hazırlamak için verilen adımların sonunda istediğiniz gibi bir test oluşturduktan sonra sınavı öğrencilerinize veya sınava tabi tutmak istediğiniz kişilere göndermeden önce testinizin ön izlemesini görmek için "Ayarlar" simgesinin hemen solunda yer alan butona tıklayabilir ve testin bir ön izlemesini görebilirsiniz. Sınavınızla ilgili bir sorun göremiyorsanız "Gönder" butonuna tıklayın. Testi gönderme butonuna tıkladıktan sonra önünüze testi göndermek için kullanılabilecek üç seçenek gelecektir. Seçeneklerden ilki e-posta ile gönderme, ikincisi bağlantı ile gönderme, üçüncüsü ise web sitesine yerleştirmektir. Sınava girecek grubun kalabalık olduğunu düşünüyorsanız bağlantı simgesine tıklayabilir, bağlantıyı kopyalayabilir ve sınava girecek olan kişilere gönderebilirsiniz. URL çok uzun ise "URL'yi kısalt" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.