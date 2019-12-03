Ücretsiz Süper Lig Maçları Yayınlayan beiN SPORTS Xtra Nasıl İzlenir?

Türkiye Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, yakın zaman önce beklenmedik bir hamle yapmış ve ücretsiz süper lig yayını yapacağını duyurmuştu. Birçok maçın ücretsiz olarak yayınlanacağı kanal birçok spor severi heyecanlandırmıştı. Peki, beiN SPORTS Xtra nasıl izlenir?

Türkiye Süper Lig, LaLiga ve Ligue 1 için oluşturulan beIN SPORTS Xtra kanalında her hafta üç büyük ligden seçili maçların ücretsiz olarak seyircilerin karşısına çıkarılacağını açıklayan beIN SPORTS, bu açıklamanın hemen ardından bu kanalın sadece Amerika Birleşik Devletleri’ndeki izleyicilere açık olacağını belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan Roku sistemleri, mobil cihazlar ve Facebook üzerinden yayınlarla izleyecilere ulaşacağını açıklayan beIN SPORTS Xtra kanalının, şimdilik direkt olarak Türkiye üzerinden izlenmesinin imkanı yok. Buna rağmen yayın platformu Roku, internet üzerinden erişime imkan da sağlıyor.

beIN SPORTS Xtra nasıl izlenir?

Ücretsiz Süper Lig yayınlarının yapılacağı beIN SPORTS Xtra kanalı, biraz önce söylediğimiz gibi Roku isimli bir platform üzerinde yayın hayatını sürdürüyor. Roku ise internet sitesi üzerinden bazı yayınlarını kullanıcılarına ulaştırmaya devam ediyor.

İnternet tarayıcısı üzerinden Roku beIN SPORTS Xtra kanalına tıklayıp, bir üyelik açtıktan sonra kanalı takip etmeniz ve ücretsiz Süper Lig yayınına ulaşmanız mümkün görünüyor.

Süper Lig ücretsiz nasıl izlenir?

Buna rağmen Roku, sadece Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yayın yaptığı için Türkiye’den gelen kullanıcılarını, “Roku Türkiye’den ulaşılamıyor” mesajı ile karşılıyor. Bir şekilde ABD üzerinden siteye erişmeyi başarabilirseniz (VPN gibi), yayınları izleyebiliyorsunuz.

Ayrıca Roku sistemi her tarayıcıyı desteklemiyor. Opera gibi desteklenmeyen tarayıcılar yerine bir başka tarayıcı üzerinden yayınlara ulaşıp, Süper Lig ve diğer liglerin maçlarına göz atabilirsiniz.