Ücretsiz VPN/Proxy Yazılımların İçerdiği Tehlikeler

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı, VPN ve Proxy hizmetlerini ücretsiz bir şekilde temin ediyor. VPN, internet sitesine bağlanmanız sırasında güvenli bir bağlantı kurar ve internette daha güvenli gezinti yapmanızı sağlar ancak kullanıcıların çoğunluğu VPN hizmetlerini sadece yasaklı sitelere girmek için kullanıyor.

Yasaklı sitelere girerken kullanabileceğiniz ücretsiz servisler sandığınız kadar güvenli olmayabilir. Bu yazıda, ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan VPN ve Proxy hizmetlerinin tehlikelerine değineceğiz.

VPN-Proxy Hizmetlerinin Zararları Nelerdir?

Sosyal medya hesaplarınıza VPN/Proxy hizmetleri kullanılarak erişilmesi sonucunda bilgileriniz çalınabilir. Çalınan bilgiler kullanılarak kişilere şantaj yapılabilir.

kullanılarak erişilmesi sonucunda bilgileriniz çalınabilir. Çalınan bilgiler kullanılarak kişilere şantaj yapılabilir. Kullanıcıların cihazlarını zararlı yazılımlara maruz bırakabilir.

İnternet hızını büyük ölçüde etkiler. Kullanıcıların internetinde, VPN/Proxy hizmetleri kullandıkları için yavaşlama görülebilir.

Ücretsiz VPN hizmetleri genellikle daha az güvenli protokoller kullanır. Sunucu altyapılarını korumak için çok fazla kaynağa sahip değillerdir.

genellikle daha az güvenli protokoller kullanır. Sunucu altyapılarını korumak için çok fazla kaynağa sahip değillerdir. Tarayıcınızda çeşitli reklamlar gösterebilir.

Bulunulan coğrafya sınırlarınca engelli internet sitelerine bağlanmak için tarayıcılara da yüklenebilen VPN/Proxy yazılımlar, kullanıcıları yukarıda örneklediğimiz tehlikeli durumların içine sokabilir.

Daha güvenli, kesintisiz ve hızlı bir internet deneyimi yaşamak istiyorsanız, seçimlerinizi ücretli ve pek çok kişinin hakkında yıllarca olumlu yorum yaptığı bir hizmeti seçmenizi tavsiye ederiz.