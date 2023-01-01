Xbox Game Pass, her geçen gün oyun fiyatlarının arttığı ülkemizde oyuncuların bir numaralı kurtarıcıların biri. Yüzlerce oyunu makul bir ücret karşılığında oynayabildiğiniz Xbox Game Pass'i çok daha ucuza almanın yolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte tüm detaylarıyla ucuz Game Pass almak için yapmanız gerekenler....

3 Yıllık Ucuz Game Pass Nasıl Alınır?

Xbox Hesabı Açma

Xbox Live Gold Aboneliği Satın Alma

Abonelik Yönetimi

Abonelik Uzatma

Xbox Live Gold Üyeliğini Xbox Game Pass Ultimate'e Çevirme

Xbox Game Pass, şu an için aylık olarak 29,90 TL karşılığında kullanıcılara sunuluyor. Ancak uzun süreli satın alımlarla birlikte bu fiyatı daha da aşağı çekmek mümkün. Sizin için hazırladığımız rehber sayesinde 3 yıllık Game Pass aboneliği yalnızca 585 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Aylık 16,25 TL'ye gelen ucuza Game Pass alırken hata yapmamak adına rehberimizdeki adımları sırasıyla ve dikkatlice takip etmenizi öneririz.

Adım 1:Xbox Hesabı

Öncelikle eğer yoksa kendinize bir Xbox hesabı açmanız gerekiyor. Eğer Xbox hesabınız var ise bu hesapta herhangi bir Xbox Gold Live, Xbox Game Pass aboneliğinin olmadığından emin olmanız lazım. Bu yöntem yalnızca yeni abonelikler için geçerli. Aboneliği dolan hesabınızda da bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Adım 2: Xbox Gold Live Aboneliği

Aboneliği dolan veya yeni Xbox hesabınızla birlikte buraya tıklayarak gelen ekranda 1 veya 3 aylık seçeneklerden birini seçin. Ödeme ekranı geldiğinde ödeme yapmayın ve plan seçimine tekrar geri dönün. Bu sefer karşınıza 12 aylık seçenek çıkacak. Bu seçeneği seçerek ödemenizi tamamlayın.

Adım 3: Abonelikleri Yönetme

12 aylık aboneliğinizi aldıktan sonra buradaki linke tıklayarak aboneliğinizin yeniden ödemesini kapatmanız gerekiyor. Sayfada aşağıda yer alan otomatik ödemeyi kapatma seçeneğine tıklayın ve daha sonrasında oturumunuzu kapatın. Eğer 1 yıllık Game Pass istiyorsanız bu adımdan sonra direkt olarak altıncı adıma atlayabilirsiniz.

Adım 4 (Opsiyonel): Abonelik Uzatma

Eğer 3 yıllık abonelik istiyorsanız abonelik yenilemesini iptal ettikten sonra buraya tıklayın. Gelen sayfada karşınıza aboneliği uzat seçeneği çıkacak. Bu sayfada öncelikle 1 aylık aboneliği uzat seçeneğine tıklayın ve gelen ödeme sayfasını birinci adımda yaptığımız gibi kapatın. Daha sonrasında 3 aylık aboneliği uzatma seçeneği için aynı adımları tekrarlayın. Ödeme ekranını kapattığınızda bu sefer karşınıza 12 aylık abonelik uzatma seçeneği çıkacak. Buraya tıklayarak aboneliğinizi uzatma işleminizi tamamlayın.

Şu an için 2 yıl boyunca sürecek Xbox Live Gold aboneliğiniz oldu. Kampanyanın yalnızca 3 yıla kadar olduğunu belirtmekte fayda var. Bu adımdan sonra sırasıyla Adım 3 ve Adım 4'ü bir kere daha tekrarlayarak aboneliğinizi 3 yıla uzatabilirsiniz.

Adım 5: Xbox Gold Live ile Xbox Game Pass Ultimate Aktif Etme

Xbox Game Pass ucuza alma rehberimizdeki en kritik adıma geldik. Bu adımda şimdiye kadar satın aldığınız Xbox Live Gold aboneliğinizi Microsoft'un kampanyası kapsamında Xbox Game Pass Ultimate'e çevireceksiniz.

Buraya tıklayarak Xbox Game Pass Ultimate sayfasına gidin. 1 aylık Game Pass Ultimate satın alın. Bu sayfada Xbox Live Gold hesabınızın Xbox Game Pass Ultimate'e dönüştürüleceği hakkında bir bilgi penceresi çıkacak. Eğer bu pencere çıkmazsa oturumdan çıkış yaparak işlemleri tekrarlayın. Pencereyi gördükten sonra ödeme adımına geçip işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Tebrikler, toplamda 585 TL karşılığında 3 yıllık Game Pass sahibi oldunuz. Son adımı da tamamladıktan sonra aylık 16,25 TL karşılığında yüzlerce oyunu oynayabilirsiniz.

Not: Bu rehber, Donanımhaber forumundaki kullanıcı tartışmasından örnek alınarak oluşturulmuştur.