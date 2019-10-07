UETS Nedir, Nasıl Alınır?

Tebligat kanununda yapılan değişiklikle KEP denilen kayıtlı elektronik postalara adli ve idari tebligatların gönderilmesi durduruldu. Adalet Bakanlığı'nın UYAP portalında da duyurduğu üzere resmi tebligatlar için artık [email protected] şeklinde kullanılan adresler yerine tamamen rakamlardan oluşan UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) adresleri kullanılacak. Peki nedir bu UETS ve kullanmaya başlamak için ne yapmamız gerekiyor? Yazımızın devamında tüm ayrıntıları bulabileceksiniz.

UETS Nedir?

PTT tarafından sunulan bu hizmet ismini Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kelimelerinin baş harflerinden almakta. UETS adresi - (tire) işaretiyle ayrılmış beşerli üç bloktan oluşan benzersiz bir numaradan oluşuyor (12345-67890-12345 gibi). Doğayı korumak adına kağıt israfının önüne geçmeyi ve ulaşım masraflarını en aza indirmeyi hedefleyen UETS hizmeti tüm vatandaşların kullanımına açık ve belli bir megabayt kotası dahilinde ücretsiz. UETS sayesinde postadaki gecikmelerden etkilenmeden tarafınıza tebligat çıkarılır çıkarılmaz haberdar olmanız mümkün. e-Devlet portalı üzerinde tıpkı mail okur gibi tebligatlarınızı inceleyebilirsiniz.

UETS, adli tebligatlardaki tebliğ mazbatası formalitesini de ortadan kaldırıyor. Normalde adli bir tebligat size ulaştıktan sonra imzaladığınız tebliğ belgesi tebligatı çıkaran merciye yeniden gönderilmek durumundaydı. UETS ile gönderilen tebligatı hiç açmasanız dahi 5 gün sonra otomatik olarak "tebliğ edilmiş" sayılıyor.

"Ben e-devlet'e ayda yılda bir giriyorum, tebligatlardan haberim olmadan zamanaşımı riskine mi gireceğim?" diye düşünebilirsiniz. UETS sistemine girdiğiniz e-mail ve GSM no bilgisi sayesinde tarafınıza tebligat gelir gelmez kısa mesaj veya e-posta bildirimi geldiği için tebligatları farketmemek gibi bir durum pek mümkün görünmüyor.

UETS Hizmetine Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-devlet şifresiyle basvuru.etebligat.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılabiliyor.

E-imza veya Mobil İmza hizmetine sahipseniz aktivasyonunuzu kendiniz yapabiliyorsunuz. E-imza hizmetiniz yoksa herhangi bir PTT şubesine kimlik belgenizle müracaat ederek UETS adresinin aktivesi ve hesabınızın tebligat alıcısı olarak ayarlanması gerekiyor. Aktivasyon yapıldıktan sonra e-tebligatlar için uygun hale geliyorsunuz. Normal vatandaşların UETS hizmeti alamayacağı, e-tebligatın sadece avukat ve bilirkişilere özgü olduğu şeklinde bir bilgi kirliliği mevcut. Bu yönde bir yanıt alırsanız 444 1 788 PTT çağrı merkezini arayarak bildirim oluşturabilirsiniz. UETS hizmetine isteyen herkes başvurup kullanabilir.