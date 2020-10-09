Ünlülerin Kullandığı Akıllı Telefonlar 2020

Ünlülerin kullandığı akıllı telefonlar hangileri? Ünlüler hangi akıllı telefonları kullanıyor? Ünlü isimlerin kullandığı akıllı telefonları bir araya getirdik. Gelin hep beraber lafı daha fazla uzatmadan ünlülerin kullandığı akıllı telefonlara yakından bakalım.

Ünlüler Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını mercek altına aldık ve yaptıkları paylaşımlardan kullandıkları telefon markasının ne olduğunu bulduk. İşte ünlülerin kullandığı akıllı telefonlar.

Aleyna Tilki Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Instagram'dan yaptığı paylaşımda Apple marka bir akıllı telefon kullandığı görülüyor. Cihazın iPhone XS Max olduğunu tahmin ediyoruz.

Hülya Avşar Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Hülya Avşar'ın yaptığı paylaşıma baktığımızda iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max kullandığını görmekteyiz.

Burcu Esmersoy Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Burcu Esmersoy'un kullandığı akıllı telefonun modeli paylaşılan görselde görülmüyor ancak Apple markalı bir cihaz olduğunu tahmin etmekteyiz.

Çağla Şikel Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Manke ve sunucu olan Çağla Şikel, Apple marka akıllı telefon kullanıyor. Cihazın iPhone XS veya iPhone XS Max olduğunu tahmin ediyoruz.

Murat Boz Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullandığını tahmin ediyoruz.

Oğuzhan Koç Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Oğuzhan Koç'un paylaştığı fotoğraftan kullandığı cihazın markasını tahmin etmek zor ancak Apple marka bir cihaz kullandığını söyleyebiliriz.

Serenay Sarıkaya Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Serenay Sarıkaya, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max kullanıyor.

Can Yaman Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Can Yaman'ın kullandığı akıllı telefonun iPhone XS Max olduğunu tahmin ediyoruz.

Ece Mumay Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Ece Mumay iPhone XR kullanıyor.

Şeyma Subaşı Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Şeyma Subaşı iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max kullanıyor.

Hande Erçel Hangi Akıllı Telefonu Kullanıyor?

Oyuncu Hande Erçel, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max kullanıyor.

Sizler ünlülerin kullandığı akıllı telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz hangi cihazı kullanıyorsunuz?

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