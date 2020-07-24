Unutulma Hakkı nedir? sorusunun cevabı son dönemde oldukça fazla merak edilmekte. Hemen yukarıdaki videomuzdan " Unutulma Hakkı nedir? " sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Unutulma Hakkı Nedir? Unutulma Hakkı Ne Demek?

Unutulma hakkı, Google veya Yandex gibi arama motorlarında isminizi arattığınızda arama sonuçlarında kendinize ait bilgiler ya da fotoğraflar çıkıyor ise bunların kaldırılmasını isteme hakkı anlamına gelmekte.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, unutulma hakkı ile ilgili yeni bir karar aldı. Arama motoruna adınızı ve soyadınızı yazdığınızda çıkan sonuçların indexten çıkarılması istiyorsanız unutulma hakkınızı kullanabilir ve arama sonuçlarında çıkanların indeksten çıkartılmasını talep edebilirsiniz.

KVKK tarafından alınan karar ile birlikte vatandaşlar isim ve soyisimlerinin arama sonuçlarından kaldırılması için arama motorlarına başvuru yapabilecek. Veri sorumlusu arama motorlarının bu talepleri reddetmeleri veya başvuru sahibine cevap vermemeleri halinde ilgili kişilerce Kurul'a şikayette bulunabilecek.

Vatandaşlar Kurul'a şikayette bulunurken aynı zamanda da doğrudan yargı yoluna başvurabilecek. KVKK yaptığı açıklamada "unutulma hakkının uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının Türk vatandaşları tarafından da kullanılabilmesi sağlanacak." cümlelerine yer verdi.

Kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına i̇lişkin değerlendirmede dikkate alınacak kriterler KVKK tarafından açıklandı. Kriterlere buradan ulaşabilmeniz mümkün.

Google'dan Arama Sonuçları Nasıl Kaldırılır?

Google'da adınızı ve soyadınız yazdığınızda çıkan bilgilerin kaldırılmasını istiyorsanız şirkete başvuru yapmanız gerekiyor. Burada yer alan bağlantıdan detaylara ulaşabilirsiniz. Google, çok sayıda istek aldığından dolayı değerlendirmenin biraz zaman alabileceğini belirtmekte.

Unutulma Hakkı kullanırken cevaplanması gereken sorular

Karara göre, kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir arama sonucunda gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik yapılacak değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi yapılacak, yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığı gözetilecek.

Kurul'un kararına göre, şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde öncelikli olarak dikkate alınacak kriterler sorular halinde belirlendi. Bu sorular;

"- İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu?

- Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu?

- Bilginin içeriği doğru mu?

- Bilgiler kişinin çalışma hayatı ile mi ilgili?

- Arama sonuçlarında yer alan bilgi ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliği taşıyor mu?

- Arama sonuçlarında yer alan bilgi özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıyor mu?

- Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi güncel mi?

- Arama sonucunda ulaşılan bilgi kişi hakkında önyargıya sebep oluyor mu?

- Arama sonucunda yer alan bilgi kişi açısından bir risk doğuruyor mu?

- Bilgi kişinin kendisi tarafından mı yayımlandı?

- Orijinal içerik gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi kapsıyor?

- İlgili kişiye ilişkin bilgilerin yayımlanmasında yasal bir zorunluluk var mı?

- İlgili kişiye ilişkin bilgi, ceza gerektiren bir suçla mı ilgili?"

Değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterler bunlarla sınırlı olmayacak, her somut olay özelinde Kurul tarafından ilave ölçütler de gündeme gelebilecek.

KVKK Başkanı Açıklamaları

Kurul'un kararını değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "unutulma hakkı"nın, bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi şeklinde ifade edilebileceğini belirtti.

"Unutulma hakkı"nın, kişilerin internette kendi adlarıyla arama yapıldığında derlenen sonuçlar arasında kendileriyle ilgili bilgi, fotoğraf, ses, görüntü, ve belge gibi verilere yer verilmemesini isteme hakkı olarak da adlandırılabileceğini ifade eden Bilir, şunları kaydetti:

"Bu hak, kişinin geçmişine ilişkin dijital ortamlarda var olan ve diğer kişiler tarafından öğrenilmesini istemediği kişisel verilerinin kaldırılmasını talep etme, yayılmasını engelleme hakkının bir yansımasıdır.

Avrupa Adalet Divanı kararlarında kabul gören ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında da kabul edilen unutulma hakkı, Türkiye'de 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda açıkça geçmese de kanunda yer alan silme, yok etme ve anonim hale getirme gibi imha işlemleri kapsamında değerlendirilebilir."

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