Ürün Kalitesini Yaşam Çizgisi Kabul Eden RedRoad, Ülkemize Giriş Yapıyor!

Ürün kalitesini ana vizyon olarak kabul eden akıllı ev aletleri üreticisi RedRoad, yakın bir zamanda ülkemizde faaliyete başlamaya hazırlanıyor. Tüketicilere sağlanabilecek faydayı en üst düzeye çıkarabilmek adına en yüksek endüstriyel standartları kullanan şirket, bu süreçte sıkı kalite kontrol politikaları uyguluyor.

Bu kontrol sürecini yüksek verimlilikle gerçekleştirmek isteyen RedRoad, Kalite ve Güvenlik Kontrol Sistemi kurarak ISO / IEC 17025:2005 yeterliliğine ilişkin genel kriterleri karşılayan Elektrikli Cihaz Test Merkezi'ni inşa etmek için milyonlarca dolarlık yatırımlarda bulundu.

RedRoad'ın Kalite Kontrol Süreci Hakkında

RedRoad, tedarik sürecindeki olası sorunları kontrol altında tutabilmek için iki yüzün üzerindeki tedarikçiyi yöneten Tedarikçi Kalite Yönetim Ekibi kurdu. Her bir ekip üyesi, kendi alanında profesyonel yeteneklere ve yüksek kalite anlayışına sahip kişilerden oluşuyor.

Bir bileşen üreticisi RedRoad'ın tedarikçisi olmak istiyorsa, öncelikli olarak sıkı bir kalifikasyon sürecinden geçiyor. Bu sürecin hem uluslararası standartları hem de RedRoad'ın kendi üretim standartlarını kapsayan bir süreç olduğunu vurgulamak isterim.

Örneğin bir elektrikli süpürge telini ele alalım: Telin yıpranma testlerine karşı duyarlılığını ölçmek için, insan elini simüle eden bir robot kullanılıyor. Tel 600.000 kavrama ve bükme testinden kırılmadan çıkmayı başarırsa, nitelikli olarak kabul edilmiş oluyor.

Aynı türden çoğu şirket telleri 450.000 kavrama ve bükme testinden sonra nitelikli olarak kabul ederken, RedRoad rakiplerinden %33 daha fazla testi zorunlu kılıyor. Nitekim elektrikli süpürgenin tüm boru hattı bileşenleri de benzer bir yorulma ve yıpranma testinden geçiyor.

Tabii ki süreç tedarikçi olmakla bitmiyor. Tedarikçiler, tedarik ettikleri her bir ürün grubunda hala sıkı testlere tabi oluyorlar. Bu testlerden geçemeyen ürünler, reddedilmek üzere kırmızı bir kutuya yerleştiriliyor. Verim oranı belirlenen standarttan düşük ise, gönderilen partinin tamamı fabrikaya geri iade ediliyor. Yani bu gereksinimler altında çalışacak tedarikçiler, en güncel ve en iyi teknolojilere sahip olmak zorundalar.

Sürecin ne kadar sıkı işlediğini fark ettiyseniz, niteliksiz parçaların üretim sürecine girmesinin neredeyse imkansız olduğunu fark etmişsinizdir. Yine de kaliteyi olabilecek en üst düzeye çekebilmek adına, üretim ödül mekanizmasından destek alınıyor.

Ön hat çalışanları parçaların kalitesini ve küçük tasarım sorunlarını sürekli olarak denetliyor ve montajcılar bir sorun olduğunu fark ederse, kırmızı alarmı tetikliyor. Yapılan doğrulamalardan sonra gerçekten de bir sorun bulunuyorsa, sorunu fark eden çalışan ödüllendiriliyor. Bu sayede çalışanların da sorunlara daha dikkatli bir şekilde yaklaşabilmesi sağlanıyor.

Süreç Testi

Milyonlarca dolarlık yatırımla inşa edilen RedRoad Kalite Kontrol Merkezi, dünya standartlarında geçerli sertifikalar aldı. Sertifikalarda ulaşılan yönetim seviyesi ve test yetenekleri, dünya çapında yirmiden fazla bölgede ve ülkede tanınır nitelikte.

Süreç boyunca yapılan testler; gürültü, suya dayanıklılık, çeşitli parçaların bükülmesi ve tüm makinenin hizmet ömrü gibi ilgili testleri içerir. Her işlem, halı temizleme gibi katı standart kontrollerine sahiptir: Test edilen halının yirmi dört saat önceden sabit sıcaklığa ve neme sahip klimalı bir odada barındırılması gerekir.

Başka bir örnek vermemiz gerekirse, yeni ürünlerden yola çıkabiliriz: Herhangi bir yeni ürün, her türlü hava koşulu altındaki çalışma performansını test edebilmek için ortamları simüle eden hizmet ömrü test platformuna gönderilir.

RedRoad Test Mekezi, dünya çapındaki nakliyeye uyum sağlamak ve sınır ötesi nakliyelerde sorun yaşamamak adına özel olarak tasarlanmış sabit sıcaklık ve nem kutusu oluşturmuştur. Buradaki tüm testler, nakliye sürecinde bir sorun yaşanmaması adına özel olarak işleniyor.

Sistemin nasıl işlediğini merak ediyor olabilirsiniz: Sade bir nakliye konteynerini aklınızda canlandırın. Tüm elektrikli süpürge paketlerini bu konteynere yerleştirin ardından kırk beş gün boyunca yetmiş santigrat derecede yüksek sıcaklıkta bekletin.

Bunun ardından paketlerden birisini numune ürün olarak çıkarın. Pakette nem veya deforme olmaması, kutu gövdesinin halen iyi durumda bulunması ve elektrikli süpürgenin kalitesinde ya da görünümünde bir sorun olmaması durumunda nihai olarak kaliteli olarak kabul edilir.

Bir ürünün iyi bir kaliteye sahip olması, kullanıcılar tarafından ödenen paranın değerinin korunması anlamına gelir. Kalite güvencesi olmayan bir ürün ne kadar performanslı olsa da, kullanıcıların ürünü deneyimleme şansı çok düşük olacaktır. Son olarak, tüm bu sıkı kalite kontrollerinden geçen RedRoad V17 El Tipi Bataryalı Elektrikli Süpürge, Eylül 2021'de satışa sunulacak. RedRoad'ın her zamanki gibi zarif, şık, dayanıklı ve kullanıcı dostu bu ev aletine göz atmayı unutmayın.

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