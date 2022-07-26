Uzay Mühendisliği Nedir, Ne İş Yapar?

Üniversite sınavları açıklandıktan sonra pek çok öğrenci kendisi için en iyi bölümü seçmeye çalışıyor. Teknolojiye ve bilime meraklı olan öğrenciler de uzay mühendisliği nedir diye araştırmalar yapıyor. Biz de bu yazımızda sizlere uzay mühendisliği nedir ne değildir açıklamaya çalışacağız. Üniversitede bölüm olarak uzay mühendisliğini tercih edecek olan öğrenciler bu yazımızın devamını dikkatli bir şekilde incelesinler.

Uzay Mühendisliği Nedir?

Uzay mühendisliği, Dünya dışına gönderilecek olan insanlı ya da insansız hava araçlarını tasarlayan, inşa eden, olası sorunları ve problemleri çözen mühendislik dalıdır. Hem uzaydaki hem de havadaki araçlarla ilgilenir. Bu nedenle uçuş mühendisliği ve havacılık ile çok ilintili bir bölümdür. Bilime, teknolojiye, hava araçlarına ve uzaya meraklı olan öğrenciler, puanlarının yetmesi koşuluyla uzay mühendisliğini tercihlerine ekleyebilirler.

İsminden ötürü ülkemizde pek ciddiye alınmayan, kenarda kalmış, değeri pek anlaşılamamış bir bölümdür. Ülkemizde uzaya ve bilime de ilgi pek fazla değildir. Böyle gözükse de oldukça ciddi ve saygıdeğer bir mühendislik disiplinidir. Hem dünyada hem de ülkemizde uzaya olan ilgi her geçen gün artmaktadır. SpaceX gibi oluşumlar son dönemde çok popülerlik kazandığı için uzay ile alakalı iş kolları da büyük önem kazandı.

Uzay Mühendisliği Ne İş Yapar?

Uzay mühendisleri, havadaki ve uzaydaki araçların zeminden fırlatılmasını, yol planlarının hesaplanmasını, olası hataların çözümünü üstlenen kişilerdir. Yaptıkları iş düşünüldüğü zaman oldukça eşsiz ve kalifiyeli elamanlardır.

Uzay mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler pek çok farklı alanda çalışabilmektedirler. Ülkemizde bulunan Tübitak, THY, Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi kurumlarda iş bulma olasılıkları vardır. ABD ve Avrupa’daki havacılık ve uzay ile alakalı kurumlarda da görev alabilirler. Dünya'daki en iyi teknoloji ve mühendislik üniversitelerinde görev alabilirler. Uzay mühendisliği bölümünde okuyan bir öğrenci, kendini iyi bir şekilde geliştirirse hem kendi bölümünde hem de bu bölümle alakalı başka meslek kollarında kendine iş bulabilirler.

Uzay Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var?

Ülkemizde İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nde uzay mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Oldukça az sayıdaki kontenjanı ve her üniversitede bulunmamasından ötürü uzay mühendisliği, değeri bilinmeyen bölümlerden biridir diyebiliriz.

Uzay mühendisliği ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. umuyoruz ki bu bölümü seçecek olan öğrenciler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

