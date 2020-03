Uzun Makaleleri Hızlıca Okumanın 5 Pratik Yolu

Çoğumuz yeterli zamanı bulamama gibi nedenlerle çok uzun makalaleri ya okuyamıyoruz ya da yer imlerine ekleyerek başka bir zamana erteliyoruz. Peki, uzun bir makalenin okunması için gereken süreyi en aza nasıl indirebiliriz? Bu yazıda, uzun makaleleri hızlı okumanın 5 yolunu derledik.

1. Uzun Makaleleri Dinleyin

Oldukça uzun olan içerikleri tüketmenin en etkili yöntemlerinden biri, okumaktan ziyade basitçe onları dinlemektir. Size makaleleri anlatabilen birkaç uygulama mevcut.

Audm, otomatik bot yerine profesyoneller tarafından dile getirilen hikayelerin anlatımlarını dinlemenizi sağlar.

Audm, The New Yorker, The Atlantic, Vanity Fair, Wired ve daha fazlası dahil olmak üzere endüstrinin en iyi yayınlarından bazılarına sahiptir. Bu nedenle, uzun biçimli eserlerden oluşan geniş bir kütüphane bulacaksınız.

Makaleleri indirebilir, manuel olarak farklı paragraflara atlayabilir ve sesin temposunu düzenleyebilirsiniz. Bu sitelerin yayımladığı her makaleyi dinleyemeyeceğinize dikkat çekmek gerekir. Sadece Audm'in ekipleri ve yayınları tarafından önerilenlen makaleleri dinleyebilirsiniz. Audm, ücretli aylık aboneliğe sahiptir, ancak üç gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

News Over Audio anlamına gelen Noa, uzman hikaye anlatıcılar tarafından seslendirilen makaleleri dinleyebileceğiniz bir başka hizmettir. Ancak, Noa ve Audm arasında karar vermenize yardımcı olacak birçok fark vardır.

Yeni başlayanlar için, her iki platformun yayın seçimi birbiriyle örtüşmüyor. Audm'den farklı olarak, Noa'da ücretsiz olarak yirmi makaleye ulaşabilisriniz. Bunun da ötesinde, anlatıların sesli reklamları olacak ve daha küçük bir yayın koleksiyonuyla sınırlı kalacaksınız. Ücretli aylık aboneliğe geçiş yaparak sınırlamaları ortadan kaldırabilirsiniz. Ek olarak, Noa’yı 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebileceğinizi belirtelim.

Noa'nın diğer özellikleri Audm ile aynıdır. Çevrimdışı dinleme için makaleleri kaydedebilir ve ayrıca çalma listeleri oluşturabilirsiniz.

Robotik sesler tarafından hikaye dinlemeyi seviyorsanız, herhangi bir standart Text to Speech uzantısına ya da uygulamasını kullanabilirsiniz.

Intelligent Speaker da böyle bir hizmettir. Çevrimiçi makalelerin sesli okunması için oluşturulmuş bir konuşma metni tarayıcı uzantısıdır. Bir web sayfası ekledikten sonra Intelligent Speaker, neredeyse insan benzeri bir ses ile size metni okur.

Dahili TTS (Text to Speech) motoru daha doğal bir ses için duraklamalar ve nefesler ekler. Audm ve Noa'nın sunduğu deneyime yakın olmasa da çoğu dinleyici için yeterlidir. Oynatma özellikleriyle anlatım hızını da kontrol edebilirsiniz.

Intelligent Speaker'ı diğerlerinden ayıran şey, uzun okuma listenizi özel bir podcast yayınına dönüştürebilmesidir. Intelligent Speaker’da bir podcast bağlantısı oluşturabilirsiniz. İstediğiniz podcast uygulamasında bunu açabilir ve Intelligent Speaker’a gönderdiğiniz hikayeleri her yerde kolayca dinleyebilirsiniz. Intelligent Speaker’ın ücretsiz sürümü sizi bir saatlik dinleme süresiyle sınırlar. Ücretli aylık aboneliğe geçiş yaparak bu sınırlamayı ortadan kaldırabilirsiniz.

2. Makaleyi Parça Parça okuyun

Bir oturuşta uzun bir makale okuyabilmeniz pek mümkün değildir. Dolayısıyla kaldığınız yerden okumaya devam etmenize izin veren uygulamalara ihtiyacınız olacak.

Bir makaledeki konumunuzu hatırlamanın en iyi yolu, Pocket'e kaydolmaktır. Daha sonra okunan bağlantıları tek bir yerde kaydetmenize olanak tanıyan Pocket, son okuma oturumunuza devam etmenizi sağlar.

Pocket, bir makaleye dokunduğunuz anda, otomatik olarak önceden bulunduğunuz noktaya atlar. Ayrıca, makaleleri dinlemeyi tercih ederseniz, Pocket bir konuşma metni özelliğine sahiptir.

Eklenti Kullanabilirsiniz



Scroll bookmarker ve ScrollSave

Bir platforma kaydolmak istemiyorsanız ve tarayıcınızın okuma ilerlemenizi hatırlamasını istiyorsanız, Google Chrome'da Scroll Bookmarker'ı ve Mozilla Firefox'ta ScrollSave'i deneyebilirsiniz.

Bu küçük eklentiler, web sayfalarındaki son okuma oturumunuzu kaydeder. Bir makaleyi tekrar ziyaret ettiğinizde, eklentinin butonuna tıkladığınızda, eklenti anında son okuma oturumunuzu açacaktır.

Web üzerindeki her uzun makale genellikle çeşitli alt bölümlerden oluşur. İlerlemenizi birer birer kaydederek takip edebilirsiniz.

Fika, bu alt başlıkları bir içerik tablosuna dönüştüren ve aralarında zahmetsizce dolaşabilmenizi sağlayan bir Google Chrome uzantısıdır.

3. Uzun Makaleleri Gözden Geçirin

Bazı durumlarda, uzun makaleleri gözden geçirerek hızlıca okuyabilirsiniz. Çevrimiçi makalelerin özetini oluşturabilecek veya en önemli kısımlarını vurgulayabilecek hizmetleri kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar her zaman doğru çalışmaz, ancak bir hikayenin özünü elde etmenize yardımcı olabilirler.

Smmry, makalelerin özetlerini oluşturabilen ücretsiz bir web sitesidir. Kısaltmak istediğiniz bir metnin linkini girebilir, belge yükleyebilir veya metin parçasını yapıştırabilirsiniz. Varsayılan olarak, Smmry, 7 cümlelik bir özet sunar. Ancak bunu tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz. Smmry'de soruları ve ünlemleri atlayıp atlamaması gerektiği gibi ince ayar yapabileceğiniz birçok ek ayar vardır.

Makaleleri özetleyebilmenize olanak sağlayan SummarizeBot, Facebook Messenger ve Slack platformlarındaki sohbetlerinize çağırabildiğiniz bir bottur. Botu sohbetlerinize çağırdıktan sonra yapmanız gereken tek şey bir link göndermektir.

SummarizeBot, gönderdiğiniz linkin özeti ile cevap verecektir. Burada, özet boyutunu ayarlayabilecek ve makalede en çok rastlanan kelimelerin dökümünü görebileceksiniz.

SummarLight, bir gönderinin en önemli kısımlarını vurgulayabilen bir Google Chrome uzantısıdır. Bir Web sayfasındayken, SummarLight simgesine tıklayadığınızda birkaç saniye içinde uygulama okumanız gereken bölümlerin ne olduğunu vurgulayacaktır.

4. Makaleleri Hızlı Okuyun

Uzun makalelere günün büyük bir kısmını harcamak zorunda değilsiniz. Zamandan tasarruf etmek için hiçbir ayrıntıdan ödün vermeden veya özetlere yer vermeden onları hızlıca okuyabilirsiniz.

Daha sonra kaydetme hizmeti olan Instapaper, hızlı okuma özelliğine sahip. Bu özelliği oldukça basit bir şekilde etkinleştirebilirsiniz. Hızlı okuma özelliğini etkinleştirdikten sonra Instapaper, belirli bir hızda sözcükleri gösterecektir. Eğer istereseniz bu hızı değiştirebilirsiniz. Ek olarak, yazı tipi ile arka plan rengini seçebilmenize olanak sağlanıyor.

Makaleleri hızlı okumanın bir diğer yolu, Spreed gibi tarayıcı uzantılarıdır. Spreed, bir metin parçası seçtiğinizde ve belirlenmiş klavye kısayoluna her bastığınızda hızlı okuma oturumuna başlayacaktır. Tempoyu, yazı tipi renklerini değiştirebilir ve okuma istatistiklerinizi inceleyebilirsiniz.

5. Kişisel Bülten Kullanabilirsiniz

Boş zamanlarınızda okuyabilmeniz için bültenler gönderecek hizmetler vardır. Bu konuda Unhoard'ı öneririz. Unhoard, size her hafta kişiselleştirilmiş bir bülten gönderir. Unhoard, Pocket ve Instapaper gibi çeşitli hizmetlere bağlanır. Yapılandırdığınız miktara bağlı olarak bunlardan birkaç bağlantı seçer.

Unhoard, makaleler ile sınırlı değildir. Unutulan notları ortaya çıkarmak için Evernote hesabınıza, geçmişte sevdiğiniz tweetleri yeniden keşfetmeniz için Twitter'a ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

Unhoard ücretsizdir, ancak ayda belli bir ücret karşılığında, haftada birden fazla e-posta ve reklamsız bültenler içeren avantajlara erişebilirsiniz.