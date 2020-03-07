Uzun Vadeli Takipçi Kazanmanızı Sağlayacak 5 Tavsiye

Sosyal medya, bir topluluk oluşturmanın ve bir kitle yaratmanın mükemmel bir yoludur. Bu yazıda, şirket bilinirliğini artırmak ve takipçi kitlesini büyütmek için sosyal medyadan sadık bir takipçi kitlesi oluşturmanın beş yöntemini sizlerle paylaşacağız.

1. Tutarlı Paylaşım Stratejisi

Sosyal medyada hesabınızın büyümesini sağlamak için mutlaka tutarlı paylaşım stratejisinin bilinmesi ve benimsenmesi gerekir. Tutarlı paylaşım, sosyal medyayı kullanarak kemik bir kitle yaratmanın ve insanları içerikleriniz ile meşgul etmenin anahtarıdır. Facebook, Twitter ya da LinkedIn hesaplarınızdaki paylaşımlarınız çok tutarsız ise hedef kitleniz sizi takip etmeye devam etmeyecektir.

2. İçerikleri Platforma Uyarlama

Sosyal medya terimi, altında birçok farklı platformun yer aldığı büyük bir şemsiyedir. Sadece sosyal alanda strateji geliştirmek mantıklı değildir çünkü sosyal medya platformları birbirinden farklı amaçlara sahiptir.

Örneğin, Facebook ve Pinterest daha çok görsellikle ön plana çıkıyorken, LinkedIn daha uzun ve profesyonel içeriklerden yanadır. İçeriklerinizi platforma göre uyarlamanız, hedef kitlenizin size olan ilgisini artıracaktır.

3. Konuşmalara Katılma

Bu özellikle şirket hesapları için birebirdir. Bu yöntem, sosyal medya kullanarak müşterilerle etkileşim kurmak için en çok ihtiyacınız olan yöntemdir. Sosyal medya, müşterilerin sorunlarını çözmek için harika bir yerdir. Müşterilerinizin memnuniyeti için onlarla ilgilenmeli, yeni müşteriler kazanmak için yeni kişilerle konuşmalısınız.

4. Aşırı Paylaşımdan Kaçınma

Tutarlı bir paylaşım stratejisi oluşturmanın en iyi yolu, sosyal medya paylaşımlarınızın “spam” olarak kabul edilmesinin önüne geçmektir. Sosyal medyada skandal bir olaydan bahsederken bir tweet dizisi yayımlayabilirsiniz ancak bir ürün ya da hizmet tanıtma gayesiyle ardı ardına paylaşımlar yapmak, sizi takip etmek isteyen insanların fikrinin kısa bir süre içerisinde değişmesine neden olacaktır. Sizi takip etmekten bile vazgeçmek isteyebilirler.

5. Özel Teklifler ve Promosyon

İnsanların dikkatini çekmek, potansiyel müşterileri marka elçilerine dönüştürmek ve daha büyük bir kitle oluşturmak için yarışmalar, çekilişler ve promosyonlardan faydalanabilirsiniz.

Sosyal medyada kendi emeklerinizle kısa vadede hesabınızı büyütmek çok az bir ihtimaldir, ancak bu beş ipucundan yararlanırsanız takipçilerinizi uzun süreli takipçilere dönüştürebilir ve hatta yeni takipçiler kazanabilirsiniz.