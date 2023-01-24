Son dönemlerde oldukça popüler olan hatta bazı popüler dergilerde de verinin petrolden daha değerli olduğunu duymuşsunuzdur. Çok doğru bir yaklaşım olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Öyle ki birçok şirket şu an için verilerden besleniyor. Peki veri nedir, veri madenciliği nedir? Gelin yakından bakalım.

Veri Nedir?

Aslında şu an bu yazı bir veridir. Kısaca veri her şey olabilir. Hatta, siz de bir veri sayılabilirsiniz. Nasıl mı? İnsanların bir çoğu haber web sitelerini takip etmektedir. Siz de bu yazıyı okuyorsanız ve bir Tamindir takipçisi iseniz aslında bir veri olarak sayılıyorsunuz.

Bu yazıyı okuduğunuzda bizim gördüğümüz istatistikler sizlerin ne gibi tepkiler verdiğini gün yüzüne çıkarmakta yardımcı oluyor. Aslında bu yazıyı yazan kişi de bir veridir. Öyle ki sizin tercih ettiğiniz yazar size hitap ediyor ve sizin verilerinizden beslenirken siz de bu yazıyı yazan kişinin verilerinden besleniyorsunuz. Peki, veri sözlükte nasıl tanımlanıyor.

Veri sözlükte; "bir araştırmada sonuca ulaşabilmek için ulaşılan ilk bilgi" olarak tanımlanmaktadır. Veriler ilk bakışlarda ham olarak bulunmaktadır. Kısaca petrolün de ham olduğu gibi ancak işlendikten sonra çok değerli olduğu yolunda ilerleyen veriler, veri bilimciler tarafından analizlerle gerçeğe çok yakın tahminler yapılabilmektedir veya kullanılabilmektedir.

Veri Madenciliği Nedir?

Bir okyanus düşünün ve bu okyanusun içinde binlerce milyonlarca hatta milyarlarca veri bulunmakta. Bu veriler arasında size en ideal yiyeceği bulmaya çalışmaktasınız.

Bunun için verilerden beslenirsiniz. Veriler size nerede daha fazla balık olduğunu hangi bölgenin daha az dalgalı ve gelgitin olmadığı yeri söyleyebilir. Siz de bu sayede en iyi balığı en sağlıklı bir şekilde tutabilirsiniz. İşte veri madenciliği tam olarak örnekteki gibidir. Yani kocaman beri yığını içinden en ideal verilere elde edip daha sonra bu verileri işleyen birimdir.

Bu içerikte sizler için veri nedir, veri madenciliği ne demek açıklamış olduk. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayınız.