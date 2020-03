Covid-19’in belirtilerinin ilk olarak Çin’de ortaya çıkmasının ardından kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Covid-19) binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yüzünden en çok can kaybı veren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, İran ve İspanya oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19’in tüm dünyaya yayılmasının ve sayısız insanın hayatını kaybetmesinin üzerine yeni tip koronavirüsü (Covid-19) küresel bir salgın ilan etti. Hayati bir tehlike içeren Covid-19 yüzünden birçok film ve dizi ertelendi. Dijital yayın platformlarının tanınan isimlerinden biri olan Netflix de çekimleri devam eden yapımlarının tamamını durdurma kararı aldı.

Bütün dünyanın yeni tip koronavirüsü nedeniyle kırmızı alarm vermesinden sonra insanlar virüsten korunmak için tedbirler almaya başladı. Bir virüsün insanlara olan etkisinin merak edilmesi üzerine, konuyla ilgili önceki yıllarda çekilen dizi ve filmleri izlemek üzere araştıran insanlar da bulunuyor.

Hazırlanılan listede, bir virüsün insanlara olan etkilerini başarılı bir şekilde aktaran yabancı diziler yer almaktadır. Seçilen dizilerdeki virüslerle Covid-19’un arasında ortak noktalar vardır. Bu dizileri seyrederek bir virüsün kontrol edilememesi durumunda dünyanın nasıl bir hâle dönüşebileceğini görebilirsiniz. İşte virüs salgınını konu alan yabancı diziler!

1. V Wars

V Wars; The Vampire Diaries, True Blood, The Originals ve benzeri dizilerin aksine bilimsel bir dizidir. Virüse maruz kalan insanlar, kan emici yaratıklara dönüşerek insanları öldürmeye başlamaktadır.

Bir bilim insanı olan Dr. Luther Swann, buzulların erimek üzere olduğunu ve buzullarda insanları bir felaketin içine sürükleyecek virüslerin olabileceğini belirtiyor. Araştırma merkezindeki çalışanlarla iletişimin kesilmesinin sonucunda Dr. Luther Swann’den araştırma merkezini kontrol etmesi isteniyor. Dr. Luther Swann’in en yakın dostu olan Michael Fayne, Dr. Luther Swann’in araştırma merkezinde yalnız olmasını istemeyerek bu yolculukta ona eşlik ediyor.

Araştırma merkezinde virüse maruz kalan Michael Fayne ve Dr. Luther Swann, insanların sonunu yaklaştıran virüsün yayılmasını hızlandıran iki faktör oluyor.

2. The Rain

The Rain, ölümcül bir virüsün dünyaya yayılması sonrasında insanların hayatta kalma ve hayatta kalan bilim insanlarının dünyayı eski hâline döndürme mücadelesini konu alır. Bilim insanı Dr. Frederik Andersen, çocuklarını ve eşini hem insanlardan hem de virüsten korumak için onları bir yer altı sığınağına yerleştirir.

Dr. Frederik Andersen, bir bilim insanı olmasından ötürü çocuklarına kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek yanlarından ayrılır. Dr. Frederik Andersen’ın hayattaki insanlardan bihaber olan çocukları Rasmus ve Simone, babalarının dönmemesi üzerine babasıyla iletişim kurmak için her türlü yolu denemeye başlar.

3. The Walking Dead

The Walking Dead, insanların sonunu konu alan başka bir dizidir. Bulaşıcı bir virüsün sonucunda insanlar beyinsel fonksiyonlarını yitirir ve insan veya hayvan fark etmeksizin canlıları sürekli olarak yemeye başlar.

The Walking Dead evreninde canlılarla beslenen bu yaratıklara “aylaklar” ismi verilmektedir. İnsanların bu aylaklardan korunmak için tek yapabilecekleri beyinlerine silah, bıçak vb. aletlerle zarar vermektir. Aylakların ısırdıkları insanlar enfeksiyonun ilerlemesini durduramaz ise kısa bir sürenin sonunda kendilerini ısıran yaratıklardan biri olmaktadır.

4. Fear The Walking Dead

Fear The Walking, The Walking Dead dizisinden önce yaşananları konu alan bir dizidir. Fear The Walking Dead seyircilerine virüsün ilk kez ortaya çıkışını ve insanların virüse olan ilk tepkilerini açık bir biçimde aktarmaktadır.

Fear The Walking Dead virüsün ilk aşamalarını içermesinden ötürü aylaklar, The Walking Dead’de olduğundan daha hareketlidir. The Walking Dead’in ilk sezonu ile son sezonu arasında aylaklarda yavaşlık görülmesi de bununla ilgilidir.

5. Z Nation

Z Nation, filmlerde ve dizilerde çok fazla konu alınan zombi istilasına maruz kalan insanlara odaklanan bir dizdir. Bu dizide, hayatta kalma çabalarının yanı sıra virüsü yenmek üzere yapılan çalışmalarda bağışıklık kazanan deneği dünyanın diğer ucuna yetiştirme görevi ön planda tutulmaktadır.