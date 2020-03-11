Virüs Salgınlarını Konu Edinen 3 Film!

Corona Virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken daha öncesinde yayına sunulmuş hem yazılı hem de görsel içeriklerin yeni virüsle bazı uyuşmaları oldukça dikkat çekiyor. Bu listemizde virüs salgınları üzerine kurulu konuya sahip olan beş filmi sizlerle paylaşacağız. İşte virüs salgını konulu filmler!

Virüs Salgını Konulu Beş Film!

Corona Virüsü sebebiyle yayılan endişeler, kişilerin ilgilerini virüs salgını ile ilgili yazılı ve görsel içeriklere yöneltti. Eğer siz de virüs salgınlarını konu edinen filmleri merak ediyorsanız, sizler için bu filmleri derledik!

Contagion / Salgın (*Tavsiye)

Süre: 1 saat 46 dakika

Tür: Dram, Gerilim, Bilim-Kurgu

IMDb: 6,6 / 10

2011 yılında vizyona çıkan Contagion dram, gerilim ve bilim-kurgu temaları üzerine kurulu bir salgın filmi. Tıpkı Covid-19'da olduğu gibi bu filmde de virüs Çin'de ortaya çıkıyor ve küresel ölçekte yayılıyor. Bu filmdeki virüsü diğerlerinden ayıran şey ise vakalardaki ölüm oranı olarak öne çıkıyor. Filmdeki vakalarda ölüm oranı yüzde 25 civarında ve temel olarak hükümetlerin bu tip bir salgına hazır olmadığını izleyicilere göstermeyi hedefliyor.

Outbreak / Tehdit

Süre: 2 saat 8 dakika

Tür: Aksiyon, Gerilim, Dram

IMDb: 6,6 / 10

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Albay Sam Daniels, Zaire’de ortaya çıkan çok ciddi ve ölümcül bir virüsü araştırmakla görevlendirilir. Araştırmaları sonucunda virüsün Amerika’ya da geldiğini tespit eder. Eğer önlem alınmazsa birkaç hafta içinde bütün Amerika’yı yokedebilecek kadar tehlikeli bir virüstür bu. Virüs uzmanı olan eski eşinin de yardımıyla California’da bir kasabada başlayan virüs salgınını kontrol altına almayı başarırlar.

28 Days Later / 28 Gün Sonra

Süre: 1 saat 52 dakika

Tür: Korku, Bilim-Kurgu

IMDb: 7,6 / 10

2002 yapımı olan 28 Days Later, diğer salgın filmlerinden bazı temel noktalarda ayrılıyor. Bunun nedeni, İngiltere'de yayılan bu virüsün bir anlamda zombilere yol açması. Aslında tam olarak zombi sayılmayabilirler, yine de bazı eksiklerini göz ardı edebilirsiniz. Yani ana karakterler hem virüs ile hem de virüse yakalananlar ile önemli bir sorun yaşıyorlar.

Peki sizin bu konuda önerdiğiniz film ve dizi tavsiyeleriniz mevcut mu? Hemen aşağıdan bizlerle ve diğer okurlar ile paylaşmayı unutmayın.