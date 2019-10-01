Virüsten Koruma Yazılımlarına Gerçekten İhtiyacımız Var mı?

İnternet kullanıcıları arasında yeteri kadar “dikkatli” olmanın tüm kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için yeterli olduğuna dair bir inanış var. Bu doğru mu? Elbette ki hayır; zira her gün kullandığınız Google Chrome, Mozilla Firefox ve benzeri tarayıcılar -işletim sisteminizden bahsetmiyoruz bile- zaman zaman güvenlik zafiyetleri oluşturabiliyor. Bu güvenlik zafiyetleri sık sık iyileştiriliyor ama bir anlık gerçekleşen bir durumu geri almanın maalesef hiçbir yolu yoktur.

Virüsten koruma yazılımının sadece sorumsuz Windows kullanıcıları için gerekli olduğu fikri bir efsanedir. En dikkatli kullanıcılar bile internet kullanırken savunmasızdır.

Akıllı ve Dikkatli Olmak Sadece Yardımcı Olur

Pek çok kişi sadece şüpheli dosyaları indirerek, yazılımları çalıştırarak, güvenli olmayan internet sitelerini ziyaret ederek ve Java eklentisini internet tarayıcısında etkinleştirerek kötü amaçlı yazılımlara maruz kalabileceğini düşünüyor. Bunlar, kötü amaçlı yazılımlara maruz kalmanın en çok bilinen yollarıdır ama sadece bunlarla sınırlı değildir.

En çok kullanılan yazılımlar aslında sizin en büyük tehdidiniz olabilir. Tarayıcınıza yüklediğiniz eklentiler, tarayıcıda bulunan güvenlik açıkları ve çok dahası, risk altında olmanıza neden oluyor. Güvenlik açıkları bulunur bulunmaz düzeltiliyor ama bu açıklarla sınırlı kalmıyor. Bir internet sitesi ziyaret edildiğinde bile türlü türlü sorunlara maruz kalınıyor. Yasal ve milyonlarca kullanıcısı olan internet siteleri bile reklamverenler ya da başka bir güvenlik açığı yüzünden tehlikeye girebilir ve bu da dolaylı yoldan sizi etkiler.

Virüsten Koruma Yazılımları Nihai Koruma Katmanınızdır

Bir virüsten koruma yazılımı son koruma katmanınızdır. Bir internet sitesi tarayıcınızda bir güvenlik sorununa yol açıyorsa ya da bilgisayarınızı tehlikeye atmak için Flash benzeri bir eklenti kullanıyorsa genellikle kötü amaçlı yazılım yüklemeye çalışır.

Neden Virüsten Koruma Yazılımı Kullanmıyorsunuz?

Bazı insanlar virüsten koruma yazılımlarının çok ağır olduğunu ve bilgisayarlarını yavaşlattıklarını belirtiyor. Bu bazı virüsten koruma yazılımları için kesinlikle geçerlidir. Norton ve McAfee gibi virüsten koruma yazılımlarının eski sürümleri bilgisayarınızı bir virüsten çok daha fazla yavaşlatıyordu. Bazı modern virüsten koruma yazılımları bile abonelik satın almanız için yapılan bildirimler ve teşviklerle doludur.

Zaman ilerledikçe bilgisayarlar çok daha hızlandı. Bilgisayarlar o kadar hızlı bir duruma geldi ki virüsten koruma yazılımları bilgisayarları eskisi kadar yavaşlatmıyor. Biz, Windows’un yerleşik virüsten koruma yazılımını kullanmanızı öneriyoruz. Çok daha hafiftir, diğer virüsten koruma yazılımlarının yaptığı gibi ekstra önemsiz yazılım, reklam ya da ücretli yükseltmeler içermez ve en önemlisi, size hiçbir şey satmaya çalışmayarak sadece işini yapar.

Dikkatli Olmaya Devam Edilmeli

Bir virüsten koruma yazılımı sadece tek bir güvenlik katmanıdır. Hiçbir virüsten koruma yazılımı mükemmel değildir. Hiçbir virüsten koruma yazılımı tüm virüsleri tespit edemez. Bir virüsten koruma yazılımı kullanıyorsanız bile dikkatli davranmadığınız durumda bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımların merkezi hâline getirebilirsiniz.