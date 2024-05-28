vivo S19 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli tüketici elektroniği şirkeyi vivo, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şirket yeni cihazları, vivo S19 ve S19 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Biz de sizler için MIIT sertifikasyon sürecinden geçen vivo S19 ve vivo S19 Pro özellikleri hakkında detayları aktaracağız.

vivo S19 ve S19 Pro Özellikleri

30 Mayıs’ta piyasa sunulması planlanan vivo S19 V2364A ve S19 Pro’da V2362A model numaralarına sahip. Her iki cihaz, 80 W hızlı şarj destekli olarak piyasaya çıkacak. Yalnız vivo S19, 6000 mAh; vivo S19 Pro’da 5.500 mAh bataryaya sahip olacak.

Digital Chat Station (DCS) sızıntılarına göre her iki model; 6.78 inç boyutlu, 1,5 K çözünürlüklü, 4500 nit tepe parlaklığına sahip düz OLED ekrandan oluşacak. Vivo S19, kutusundan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle çıkacak. vivo S19 Pro’da gücünü MediaTek Dimensity 9200+’dan alacak.

S19; OIS’li 50 MP GNJ 1/1, 56 inç ana sensörle satışa çıkacak. 56 inçlik ana sensörün yanı sıra 8 MP ultra geniş sensörde bulunacak. S19 Pro’nun kamera sistemine bakıldığında OIS özelliğine sahip 50 MP Sony IMX921 sensör ve 8 MP ultra geniş sensörden oluşacak. Aynı zamanda telefoto olarak OIS özellikli 50 MP IMX816 sensöründe yer alacağı sızdırılan bilgilerde görülüyor. Ayrıca bu telefoto lensler, 50x dijital yakınlaştırmayı destekleyebilir.

İki cihazın kamera tasarımı, vivo’nun S serisindeki diğer modellerden çok farklı olacak. Ancak cihazların teknik özelliklerine dair şimdilik az detay paylaşıldı.

vivo S19 ve S19 Pro Fiyatı

vivo S19, IP64 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı belirtiliyor. S19 Pro ile ilgiliyse böyle bir durum belirtilmemiş. S19’da aynı zamanda NFC, temassız ödemeler ve kızılötesi sensörler bulunacak.

Yalnız iki cihazın fiyatıyla ilgili detaylar daha belli değil. Teknik özellikler ve fiyat konusunda detaylar belli olduğunda sizleri hızlıca bilgilendireceğiz.