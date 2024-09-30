vivo TWS Air Pro Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli tüketici elektroniği şirketi vivo tarafından 2023 yılında TWS Air Pro tanıtıldı. Şirket, 31 Mayıs 2023’te düzenlediği etkinlikte S17 ve S17 Pro cihazlarıyla birlikte vivo TWS Air Pro’u tanıttı. Biz de bu rehberde vivo TWS Air Pro özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

vivo TWS Air Pro Özellikleri

vivo TWS Air Pro, ekolayzer modlarından oluşuyor. Ekolayzer modları, 3D panoramik ses teknolojisiyle destekleniyor. Böylelikle kullanıcılara kayıt stüdyosu, tiyatro ve konser salonu kalitesinde sesler sunuyor.

Bu ses modları öncesinde ayarlanıyor. Yalnız bu modların yanı sıra DeepX Stereo 3 özelliğiyle sunulan ses netliği, tiz ve maksimum bas olanaklarından da yararlanılabilir. vivo TWS Air Pro, Bluetooth 5.3 bağlantı desteği sunuyor.

Bluetooth 5.3 bağlantı desteği, aynı anda iki cihaza birlikte bağlanılmasını sağlayan “çift bağlantı” özelliğine sahip. Bluetooth 5.3 bağlantı desteği, “Kulaklığımı Bul” ve “AAC/SBC kod desteği” özelliklerinden de oluşuyor.

Oyun tutkunlarını, mobil oyunlarda avantajlı duruma getiren 88 ms gecikme süreli olarak tasarlandı. Kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliği kapalı durumdayken kesintisiz şekilde 6 saate kadar kullanılıyor. vivo TWS Air Pro’nun kutusuyla beraber 30 saate kadar kullanılma özelliği vardır.

vivo TWS Air Pro, IP54 sertifikasına sahip olduğu için hem toza hem de suya yüksek dayanıklılık gösteriyor.

vivo TWS Air Pro Fiyatı

vivo TWS Air Pro kulaklıklarının her biri yalnızca 4 gram ağırlığında olup kulakta kesinlikle hissedilmiyor. Hafif yapılı olmasına rağmen 14,2 mm’lik sürücülerle üst düzey kalitede seslere ulaşılıyor. Kulakların her birindeki çift mikrofon sayesinde çevre gürültüsü %70 azalıyor.

Bu gürültünün azaltılmasında yapay zekanın etkisi çok büyük. Kullanıcı hangi koşulda olursa olsun sesi karşı tarafa net aktarılıyor. vivo TWS Air Pro, beyaz ve mavi renk seçeneklerinden oluşuyor. vivo TWS Air Pro fiyatı, 42.80 dolar yani 1.461,82 TL’dir. Vivo’nun bu kulaklığı piyasaya 1 buçuk yıl önce sürüldü.

Ancak Türkiye’de hala satışa sunulmadı. İlerleyen dönemlerde satışa sunulmasıyla ilgili bir gelişme olursa sizi buradan bilgilendireceğiz.