120 Hz Ekran ve OIS Kamera: vivo V40e Tanıtıldı!
vivo, bir süredir gündemi meşgul eden v40e modelini nihayet tanıttı. İşte vivo v40e özellikleri ve fiyatı!
vivo, bir süredir gündemi meşgul eden v40e modelini nihayet tanıttı. Akıllı telefon orta segmente hitap eden teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekerken, rekabetçi fiyatıyla ise kullanıcıları üzmüyor. İşte vivo v40e özellikleri ve fiyatı!
vivo v40e Özellikleri ve Fiyatı
vivo v40e modelinde 6.77 inç, 120 Hz yenileme hızı sunan Full-HD+ çözünürlüklü AMOLED bir panel mevcut. Aynı zamanda sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına ve delikli bir tasarıma sahip. Cihazın boyutları 163.7 x 75.0 x 7.49 mm ve ağırlığı ise 183 gram olarak duyuruldu.
Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. Buna 8 GB LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 128 GB / 256 GB dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor. Bunun dışında OIS destekli 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ultra geniş açı kamerasına ek olarak 4K video kaydı yapabilen 50 Megapiksellik selfie sensörüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Modelde 80W hızlarında şarj olabilen 5,500 mAh'lik bir pil yer alıyor. Nane Yeşili ve Kraliyet Bronzu olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 2 Ekim'de satışa çıkacak ürünün fiyatları ise şu şekilde:
- 8 GB RAM + 128 GB - 347 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB - 370 dolar
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6.77 inç Full-HD+ AMOLED, 120Hz
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7300 (4nm)
|RAM
|8GB LPDDR4X
|Depolama
|128GB / 256GB UFS 2.2
|Arka Kamera
|50MP (OIS destekli) + 8MP
|Ön Kamera
|50MP (4K video kaydı destekli)
|Batarya
|5.500mAh, 80W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14 (FuntouchOS 14)
|Bağlantı
|Çift 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB-C
|Ağırlık
|183 gram
|Boyutlar
|163.7 x 75.0 x 7.49 mm
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