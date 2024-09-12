Vivo Y37 5G Özellikleri ve Fiyatı

Vivo’nun Y serisine katılan yeni akıllı telefon modeli Y37 satışs çıktı. Çin’de aktif olarak satışı yapılmaya başlanan bu model, markanın bütçe dostu telefon modelleri arasında sıralanıyor.

Günlük kullanım için yeterli özellikleri bünyesinde barındıran, kullanışlı ve ekonomik bir akıllı telefon olarak bizi karşılayan Vivo Y37 5G’nin sahip olduğu özellikler kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Bu içerikte, Vivo Y serisinin yeni üyelerinden Y37 5G ile ilgili tüm ayrıntıları kaleme alıyoruz. İşte, Vivo imzalı, uygun fiyatlı akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y37 5G Özellikleri

Cihaz, 6.56 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip. Bu ekranda 1612 x 720 px çözünürlük sunuyor. 60 – 90 Hz ekran yenileme hızı olan telefon, MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alıyor.

RAM kapasitesi için ise farklı seçenekler sunuluyor. 4 – 6 – 8 – 12 GB seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Benzer şekilde dahili depolama için de birden fazla seçenek mevcut. 128 ve 256 GB dahili depolama alternatifleri bulunuyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda arka yüzeyde ana kameranı 13 MP çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. 10x dijital zoom imkanı sunan bu kameranın yanı sıra ön yüzeyde 5 MP’lik bir adet özçekim kamerası bulunuyor.

Cihazın batarya kapasitesi 5000 mAh olarak belirtilmiş. İşletim sistemi ise Android 14 destekli OriginOS 4 olarak geliyor.

Elmas moru, ay gölgesi siyahı ve dağ yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut olan telefonda Bluetooth 5.4, Wi-Fi, Type-C, 5G gibi bağlantı destekleri bulunuyor.

Vivo Y37 5G Fiyatı

Vivo’nun bütçe dostu akıllı telefonunun satış fiyatı tercih edilen RAM ve dahili hafıza kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. 4 GB’lık versiyonda 128 GB dahili hafıza seçeneği ile gelen model 165 dolarlık etikete sahip.

6 GB RAM ve 128 GB Dahili hafıza bulunan model ise 206 dolar’dan satışa sunuluyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon için belirlenen fiyat 275 dolar iken en yüksek kapasitesi 12 GB RAM + 256 GB Dahili hafızalı sürüm 290 dolar’a satılıyor.

Bu veriler ışığında cihazın vergisiz satış fiyatının 165-290 dolar aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Bu da vergiler eklendiğinde Türkiye’de başlangıç fiyatının yaklaşık 13.500 TL civarında olacağını gösteriyor. En gelişmiş versiyon için ise 20.000 TL civarında bir beklentiden söz etmek mümkün.