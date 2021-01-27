VoLTE Ne Demek? Ne İşe Yarar? Ayarları Nasıl Yapılır?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları tarafından aktif olarak kullanılabilen VoLTE nedir? Bu rehberimizde söz konusu servisin ayrıntılarına göz atarken, VoLTE ne işe yarar? ve VoLTE ayarları nasıl yapılır? konularına da yakından değineceğiz.

VoLTE Ne Demek?

Voice Over LTE anlamına gelen VoLTE; Aynı anda veri ve ses kullanımına izin veren, yüksek kaliteli telefon görüşmelerine olanak sunan ve aramaların süresini önemli ölçüde kısaltan bir servistir.

Bu sayede kullanıcılar telefon görüşmesi yaptığı süreç boyunca, aynı anda internet bağlantılarını da aktif olarak kullanabilirler. Buna ek olarak VoLTE servisinin açık olduğu iki cihaz arasında yüksek kaliteli görüşme ve düşük gecikme süresi avantajları da bulunur.

VoLTE Avantajları Neler?

HD+ Kalitesinde Telefon Görüşmesi

Aynı Anda Veri ve Ses Kullanımı Desteği

Telefon Görüşmelerinde Düşük Gecikme Süresi

VoLTE Uyumlu Cihazlar Hangileri?

Günümüzde satışa çıkan ve ülkemizdeki 4.5G hizmeti ile uyumlu olan akıllı telefonların oldukça önemli bir kısmı, VoLTE desteğine sahip. Vodafone için VoLTE sorgulaması yapmak için buraya, Türk Telekom için VoLTE sorgulaması yapmak için buraya ve Turkcell için VoLTE sorgulaması yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu noktada kesin bir sonuca varmak için mobil operatörünüzden ya da akıllı telefon üreticisinden destek isteyiniz. Ufak bir bilgilendirme olması adına VoLTE'nin hem Android akıllı telefonlarda hem de iOS akıllı telefonlarda kullanılabildiğinin altını çizelim.

VoLTE Kullanmak için Gerekenler Neler?

VoLTE servisinden aktif olarak faydalanabilmeniz için gerekli olan dört temel bileşen var:

Kullandığınız Operatör Kullandığınız SIM Kartı Kullandığınız Akıllı Telefon Karşı Tarafın VoLTE Kullanıp Kullanmadığı

Her şeyden önce kullandığınız operatörün VoLTE servisine yönelik bir destek sunması gerekiyor. Bu noktada fazla endişelenmeyin çünkü Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları aktif olarak VoLTE servisinden faydalanabiliyor. Bunun ötesinde kullandığınız kart ve akıllı telefon da VoLTE ve dolayısı ile 4G ile uyumlu olmalıdır.

Tabii ki aynı anda veri ve ses kullanımını bir kenara bıraktığımızda; yüksek kaliteli telefon çağrısı ve düşük gecikme süresi gibi özelliklerden faydalanabilmeniz için yalnızca sizin değil, karşı taraftaki kullanıcının da VoLTE servisini halihazırda kullanıyor olması gerekmekte.

Volte Nasıl Aktif Edilir?

Türk Telekom VoLTE aktif etmek için mesaj kutucuğuna VOLTE yazın ve 5555 numarasına gönderin.

yazın ve numarasına gönderin. Turkcell VoLTE aktif etmek için mesaj kutucuğuna HDSES yazın ve 2200 numarasına gönderin.

yazın ve numarasına gönderin. Türk Telekom VoLTE aktif etmek için mesaj kutucuğuna 4.5G yazın ve 4545 numarasına gönderin.

Bu işlemleri yaptıktan sonra, eğer her şey yolunda ise, mobil operatörünüzden işlemin başarılı olduğuna yönelik bir mesaj gelecektir. Bu mesaj geldikten sonra akıllı telefonunuzu kapatın ve on saniye kadar bekledikten sonra tekrar açın. Ardından VoLTE kullanımı için hazır olacaksınız.