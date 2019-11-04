VPN Kullanmaya Başlamanız için 4 Neden

Bir dönem sadece engelli veya yasaklı sitelere giriş yapmak için kullandığımız VPN servisleri günümüzün olmazsa olmaz programları haline dönüştü. Gerek mobil gerekse de masaüstünde kullanılabilir olan VPN programları, hem çevrimiçi güvenlik ve gizliliğimizi sağlıyor, hem Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu gibi popüler platformların içeriklerine sınırsız erişmemize imkan veriyor hem de YouTube gibi video izleme sitelerinde internet hız kısıtlamasını ortadan kaldırıyor. Ancak sorun şu ki hangi VPN programını kullanacağız? Hem Android/iOS hem de Windows/Mac bilgisayarlar için o kadar fazla VPN uygulaması var ki, hangisi en güvenlisi ve hızlısı? Bu yazıda VPN nedir, ne işe yarar, neden kullanılır gibi VPN'ler hakkında en çok merak edilen soruların yanıtını bulacaksınız. Ayrıca 2019'un en iyi VPN programını arayanlar için de NordVPN'den bahsedeceğiz.

Sosyal ağ platformlarında zaman geçiriyorsanız VPN'i duymuşsunuzdur. VPN genellikle bir site anlık olarak/sürekli engellendiğinde giriş yapabilmek için, yurt dışında açılan bir oyunu oynayabilmek için, film/dizileri izlerken hız sorunu yaşamamak için vb. kısıtlamaları ortadan kaldırmak özgürce gezinmek için kullanılan bir araç olarak bilinir. Bu doğru ancak VPN'in kullanım amacı bunlarla sınırlı değil. VPN ne demek? VPN kullanmanın faydaları neler? VPN en iyisi hangisi? tam olarak bilmiyoruz ki VPN nedir? VPN ücretsiz (free), VPN değiştirme, VPN eklenti gibi pek çok VPN araması mevcut. VPN programı seçiminde de kararsızlık söz konusu. Her sene en iyi VPN programı araması yapılıyor. En iyi VPN 2019, En iyi VPN Android 2019, En iyi ücretsiz VPN 2019, En iyi VPN uygulaması 2019 gibi çok spesifik aramalar da mevcut. Tamindir olarak sizler için VPN servislerini taradık ve gözümüze çarpan en iyi bir tanesinden bahsedeceğiz ancak öncesinde VPN nedir, VPN ne işe yarar? sorularını açıklığa kavuşturalım.

V P N Nedir?

VPN, bir cihazdan güvenli bir özel bağlantı oluşturmanıza imkân veren özel bir servistir. Gerçek IP adresinizi maskeleyerek ve internet trafiğinizi şifreleyerek dijital ayak izlerinizi gizlemek için kullandığınız bir çevrimiçi hizmet olarak düşünebilirsiniz. Siber saldırılardan sakınılması ve internetteki izlerinizin takip edilmesinin önüne geçilmesi için VPN hizmetleri bir ihtiyaç hâline geldi.

Telefon numaranızın, finansal bilgilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin gizliliğine verdiğiniz önemi çevrimiçi bilgilerinizin korunması için de vermeniz gerekiyor. VPN hizmetlerinin ne denli önemli olduğu hakkında hâlâ bir fikriniz yoksa ve hâlâ VPN hizmetlerini kullanma konusunda kararsızsanız yazımızı okumaya devam ediniz.

VPN Neden Kullanılır? - VPN'nin Faydaları

VPN kullanmanın sayısız yararı vardır. VPN hizmetlerinin sizlere olan faydalarını saymakla bitiremeyiz fakat en önemli olanları söyleyebiliriz. VPN hizmetini kullanma konusunda kararsız olan herkesin göz önünde bulundurması gereken dört önemli nokta şunlardır:

V P N hizmetleri, verilerinizi koruyarak güvenliğinizi maksimum düzeye getirir. V P N hizmetleri, bölgesel engellemelere maruz kalan içeriklere erişmenizi sağlar. V P N hizmetlerini kullanarak bant genişliğini daraltma işlemlerini atlayabilirsiniz. V P N hizmetleri, daha iyi bir oyun deneyimi sunar.

Şimdi ise bunları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Okumak istediğiniz bölüme istediğiniz gibi atlayabilirsiniz.

1. V P N Hizmetleri Verilerinizi Koruyarak Güvenliğinizi Maksimum Düzeyde Tutar

Arama motorlarında “ayakkabı” şeklinde bir arama yaptığınızda aradan geçen kısa bir sürenin sonunda bir internet sitesinde yer alan reklam bölümünde ayakkabı ile alakalı reklam gördünüz mü? Geçmişte aradığınız şeylerle ilişkili reklamların önünüze çıkması sizce de ürkütücü değil mi? İnternet siteleri, önünüze arama sonuçlarınıza göre en alakalı reklamlar çıkarmak için sizi izler.

Yukarıda verdiğimiz örnek, internet kullandığınızda karşınıza çıkabilecek sorunların sadece bir kısmıdır. İnternet kullanırken ortaya çıkan gizlilik sorunlarından daha bahsetmedik. Bir VPN hizmeti kullanmadan internet kullanıyorsanız kendinizi aşağıdaki risklere maruz bırakırsınız.

Halka açık WiFi ağlarına bağlandığınızda bilgisayar korsanları çevrimiçi bilgilerinizi izleyebilir.

Siber suçluların, internet servis sağlayıcısının ve diğer gözetim kurumlarının, internet üzerinde yaptığınız aramaları, indirdiğiniz dosyaları görmeleri V P N hizmetini kullanmayanlara nazaran daha kolaydır.

N hizmetini kullanmayanlara nazaran daha kolaydır. V P N hizmetlerini kullanmadan Torrent dosyalarını indiriyorsanız türlü sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu, IP adresinizin başkalarının eline geçmesini de içerir.

VPN kullanmak, korkunç senaryoları engellemenizde size büyük ölçüde yardımcı olur ancak tüm VPN hizmetlerinin iyi niyetli olduğunu düşünmemeniz gerekiyor. VPN seçiminde gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor. Mümkünse ücretsiz VPN hizmetlerinden kaçınınız.

2. V P N Hizmetleri Bölgesel Engellemeleri Kaldırır

VPN hizmetleri, coğrafi konumunuzu ortaya çıkan verileri gizleyerek bölgesel engellemeleri kaldırır. Yasaklanan internet siteleri böylece erişilebilir duruma gelir. Bir VPN hizmeti kullanarak tüm coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldırabilirsiniz.

3. V P N Hizmetleri Bant Genişliğini Azaltma İşlemlerini Atlamanıza Yardımcı Olur

Daha önce bir şey indirdiğinizde, bir video izlediğinizde ya da arkadaşlarınızla görüşme yaptığınızda internet hızında ani bir düşüş gözlemlediğiniz oldu mu? Bunun nedeni, bant genişliğinin daraltılmasıdır.

VPN kullanmak, internet servis sağlayıcınız internet hızınızı düşürdüğünde bu sorunu hafifletmenize yardımcı olabilir. VPN hizmetleri, internet trafiğinizi şifreleyerek internet servis sağlayıcınızın internette ne yaptığınızı izlemediğinden emin olur. Bu bilgi olmadan internet servis sağlayıcınız ne yaptığınızı göremeyeceği için bant genişliğinizi artık daraltamaz.

4. V P N Hizmetleri Daha İyi Bir Oyun Deneyimi Sunar

Arkadaşlarınız ile çevrimiçi bir oyun oynamak son derece eğlencelidir, değil mi? Bazı oyunlar, bulunduğunuz konumda oynanamaz olabilir. İşte bu sırada devreye VPN hizmetleri giriyor. VPN hizmetleri ip adresinizi gizler ve trafiğinizi şifreler. VPN hizmetleri bant genişliğinin daraltılması engeller, bölgesel engellemelerden kurtarır ve böylece size harika bir oyun deneyimi kazandırır.

VPN hizmetlerini kullanmanın bunların yanı sıra birkaç avantajı daha vardır:

Kindar oyuncularla oyun oynamak zordur ama bu sorunu V P N hizmeti kullanarak aşabilirsiniz. Sizi kıskanan, size kin besleyen oyuncular V P N hizmeti kullandığınız süre boyunca IP adresinize ulaşamayacağı için internetinize hiçbir şekilde zarar veremez.

N hizmeti kullanarak aşabilirsiniz. Sizi kıskanan, size kin besleyen oyuncular kullandığınız süre boyunca IP adresinize ulaşamayacağı için internetinize hiçbir şekilde zarar veremez. Engelli ya da sansürlü video oyunlarına anında erişebilirsiniz.

Oyun coğrafi konumunuz için çıkana kadar bir iki hafta beklemenize gerek yok çünkü V P N hizmetleri, oyunun zaten oynanabilir olduğu konumdan bağlandığınızı gösterir.

En İyi V P N Hizmeti Hangisi?

Piyasada sayısız çoklukta VPN sağlayıcısı olduğundan doğru olanı seçmek samanlıkta iğne aramak kadar imkânsız görülebilir. Tüm platformlar ile uyumlu VPN hizmeti kullanmanız gerekir çünkü Android, iOS, Windows gibi platformlar için ayrı ayrı VPN hizmeti kullanmak istemezsiniz. Bu nedenle, bir VPN hizmeti seçmeden evvel sizin için en ideal VPN hizmetini bulmak için bazı temel özelliklere odaklanmanız gerekiyor:

Güçlü şifreleme.

Tüm platformlar ile uyumluluk.

P2P desteği.

Sunucuların hızı.

Güvenliğiniz konusunda duyarlı olması.

Tüm VPN hizmetleri bu özellikleri sunduğunu iddia etse de cihazımıza indirip yüklediğimizde gerçeklerle yüz yüze geliyoruz. Ücretsiz VPN programı indiriyoruz ancak sınırlı sunucularla bağlanıyoruz ve tüm özelliklerini kullanamıyoruz. Ücretli VPN programı indirelim diyoruz bu sefer de bütçemizi aşıyor. En iyi VPN programları araştırması yaparken NordVPN adında bir VPN servisi dikkatimizi çekti. NordVPN, Windows, MacOS, iOS, Linux, BlackBerry, Windows Phone gibi farklı sistemlerin yanı sıra Chrome ve Firefox tarayıcılarda eklenti olarak çalışıyor. Ayrıca Raspberry PI, çeşitli modemler, Akıllı TV'ler ve daha birçok aygıtla da uyumlu. En iyi VPN olarak seçmemizin nedeni bunlarla sınırlı değil. NordVPN, hiçbir VPN'in sunmadığı harika bir teklif sunuyor. Siber Parti adı altında başlatınlan kampanya kapsamında toplamda %70'lik bir indirim NordVPN kullanıcılarını bekliyor. Ayda sadece 3.49 $ ödeyerek 3 yıl boyunca premium (eksiksiz, sınırsız) hızlı, güvenli bir VPN programına kavuşmuş oluyorsunuz ve memnun kalmamanız durumunda para iadesi alabiliyorsunuz. Üstelik ilk ay ücretsiz! NordVPN'in en sevdiğimiz özellikleri:

59 konumda 5100'den fazla sunucu ile hızlı bağlantı sağlıyorsunuz.

Gizlilik - Kullanıcı etkinliğinin kaydı kesinlikle tutulmuyor.

Eş zamanlı olarak 6 bağlantı sağlayabiliyorsunuz.

Netflix, Hulu gibi servislerin içeriklerine tam erişim sağlıyorsunuz.

Torrent/P2P'ye izin veriliyor.

Dahili reklam ve kötü amaçlı yazılım engelleme mevcut.

Her şeyin yasaklandığı Çin'de bile çalışıyor.

Kullanımı kolay bir V P N uygulaması

N uygulaması Özel V P N sunucuları barındırıyor.

N sunucuları barındırıyor. Bir sorunla karşılaştığınızda 7/24 ulaşabileceğiniz kişiler var.

Hepsinden önemlisi 30 gün para iade garantisi veriliyor.

NordVPN'e ait daha detaylı bilgilere ulaşmak ve yazılımı hemen kullanmaya başlamak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.