watchOS 7 Güncellemesi ile Apple Watch'lara Gelecek Yenilikler

iPhone kullanıcıları için iOS 14 yenilikleri kadar watchOS 7 ile gelecek yenilikler de önemliydi. Apple Watch için watchOS 7, kullanışlı yeni özelliklerle bizleri karşıladı. Apple Watch Series 3 ve daha yeni modellerle uyumlu watchOS 7 ile gelen yenilikler, en iyi watchOS 7 özellikleri blog yazımızda. watchOS 7 betayı indirmeden önce göz atmanızı tavsiye ederiz.

Apple, dün WWDC20 etkinliğinde işletim sistemlerinin en son sürümlerini tanıttı. iPhone’lar için iOS 14, iPad’ler için iPadOS 14, Mac bilgisayarlar için macOS 11, Apple TV için tvOS ve Apple Watch için watchOS 7 ile gelen yenilikler gösterildi. Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Series 5 ile uyumlu olan watchOS 7 güncellemesi ile uyku takip özelliği geldi ancak tek dikkat çekici yenilik uyku takibi değil. Yeni saat kadranları, yeni komplikasyonlar, daha fazla egzersiz türü takibi, bisikletle yol tarifi, dil çevirisi ile geliştirilmiş Siri, daha iyi gizlilik gibi başka yenilikler de mevcut. Bu blog yazımızda Apple Watch için en iyi watchOS 7 özelliklerine değineceğiz.

watchOS 7 Yenilikleri

Yeni Saat Kadranları ve Yeni Komplikasyonlar

Apple, saat kadranlarına daha fazla özelleştirme getirdi ve istediğiniz kadar uygulamadan komplikasyon ekleyebiliyorsunuz. Şirket, komplikasyonları keşfetmenin yeni bir yolunu sunuyor ve hatta özel saat kadranlarınızı Mesajlar veya e-posta yoluyla diğer Apple Watch kullanıcılarıyla paylaşabiliyorsunuz. Saat kadranına tek bir uygulamadan birden fazla komplikasyon eklenebiliyor. Saat kadranları, bağlantılar, web siteleri ve hatta sosyal medya kanallarından keşfedilebiliyor. Daha fazla özelleştirebilirlik sunmak için mevcut saat kadranları da güncellendi. Uygulama ve komplikasyonları saat kadranına ekleyerek kendi özel sürümlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Kamera Uzaktan Kontrol, Uyku ve Kestirmeler yeni komplikasyonlar arasında. Kronograf Pro saat kadranında artık gidilen sürü ve mesafeye göre hızı hesaplamak için takimetre bulunuyor. Fotoğraflar saat kadranı seçilen fotoğraflara filtre eklenmesine izin verirken, X-Large saat kadranı artık bir komplikasyon ekleme seçeneğine sahip.

Uyku Takibi

Apple Watch kullanıcılarının görmek istediği özelliklerden “Uyku Takibi” watchOS 7 ile geldi. Uyku takip özelliği, ivmeölçer ve cayro bilgileri aracılığıyla uyku sürenizi otomatik olarak ölçüyor ve uyku kalitesi, uyku hedefinin tamamlanması, uyanık olunan saat, ortalama uyku süresi ve ortalama yatakta geçen süre gibi bilgiler sunuyor. Bir hafta ve bir ay boyunca kayıt altına alınmış uyku verileri gösteriliyor. Tüm veriler şifreleniyor ve aynı iCloud hesabına bağlı uyumlu cihazlar arasında senkronize ediliyor. Uyku ve uyandırma zamanı programı ayarlanabiliyor ve uyku hedeflerine ulaşmak için yatmadan önce rutinler oluşturabiliyorsunuz. Wind Down özelliği, kullanıcının uyku moduna hazırlanmasına yardımcı olurken, Home uygulamasındaki rutinler Apple Watch kullanıcısının hafif uykuya geçebilmesi için ışıkları kapatmaya yardımcı oluyor. Sessiz alarmlar uyanmanıza yardımcı oluyor ve pil seviyesi gibi önemli bilgileri gösteriyor. Apple Watch pil seviyesi düşükse, watchOS 7 Apple Watch’u yatmadan bir saat önce şarj etmenizi hatırlatıyor.

Fitness Uygulaması, Antrenman Türleri, Mobilite Metrikler

Egzersiz uygulaması artık dört yeni antrenman türünü ölçebiliyor: Gevşeme (Cooldown), Merkez Bölge Antrenmanı (Core Training), Dans (Dance) ve Fonksiyonel Kuvvet Antrenmanı (Functional Strength Training). Apple Watch, bu antrenmanları doğru bir şekilde ölçmek için ivmeölçer, jirosensör ve kalp atış hızı takibi verilerini kullanıyor. watchOS 7, dört yeni dans türünü (Bollywood, Cardio, Hip-Hop ve Latin) destekliyor. Apple Watch ve iPhone’daki yeniden tasarlanmış Aktivite uygulaması artık Fitness olarak adlandırılıyor ve her türlü aktiviteyi, aktivite trendlerini, ödülleri ve antrenmanları basit bir düzende gösteriyor. Kullanıcılar yeni uygulamayı kullanarak aktivite ve egzersiz metriklerini diğer Apple Watch kullanıcılarıyla da karşılaştırabiliyor. watchOS 7’deki yeni Sağlık uygulaması, asimetri, düşük aralıklı kardiyo, altı dakikalık yürüyüş mesafesi, merdiven çıkma ve inme hızı ve yürüme hızı gibi çeşitli hareketlilik metriklerini gösteriyor.

Bisikletle Yol Tarifi

Apple, bisikletle yol tarifini tüm ürünlerine getirmeye çalışıyor. iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur için Apple Haritalar uygulamasına entegre edilmiş durumda. watchOS 7 ile Apple Watch’ta bisiklet yol tariflerini görebiliyorsunuz. Yükseklik, trafik ve bisiklet yolları gibi bilgileri gösteriyor. Ayrıca sizi hedefe en hızlı şekilde götüren bisiklet yollarını, en doğru yolu ve dik tepeler olmayan bir rota seçebiliyorsunuz. Bisikletle yol tarifi ayrıca dönüşler ve yol tarifleri gibi önemli bilgileri kolayca görüntüleyebilmeniz için yazıları daha büyük fontlarda görüntülüyor. Bu özellik aynı zamanda bisiklet rotasında bisikleti ne zaman yürütmek ve merdivenleri çıkarmak zorunda kalacağınızı da gösteriyor.

Otomatik El Yıkama Algılama

Kovid-19 salgını döneminde temiz kalmak önemli ve virüslerden, mikroplardan uzak durmak için düzenli olarak ellerimizi yıkıyoruz. Apple, watchOS 7 ile el hareketleri, mikrofon sesi ve cihazdaki makine öğreniminin yardımıyla ellerinizi yıkayıp yıkamadığınızı otomatik olarak algılamaya başlattı. Saat 20 saniyelik bir geri sayım başlatıyor. Ellerinizi 20 saniye dolmadan yıkamayı bırakırsanız Apple Watch hedefe ulaşmak için ellerinizi biraz daha uzun süre yıkamanız gerektiğini hatırlatıyor. watchOS 7 ayrıca ellerinizi düzenli olarak yıkamanızı hatırlatıyor. El yıkama sıklığı ve süresini içeren bir rapor da sunuyor.

İşitme

watchOS 7 daha fazla işitme sağlığı ölçümü ve bilgisi ekliyor. Apple Watch, iPhone veya iPod Touch’da artık kulaklık ile müziği ne kadar yüksek sesle dinlediğinizi anlayabiliyorsunuz. watchOS 7 ayrıca işitme yeteneğinizi zaman içinde nasıl etkileyeceğini de gösteriyor. watchOS 7 çalıştıran Apple Watch, WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü’nün) önerilerine dayanarak müzik dinleme sınırı aşıldığında kullanıcıyı bilgilendiriyor. Her hafta ne kadar süre yüksek desibele maruz kaldığınızı da görebiliyorsunuz. watchOS 7, yüksek ses seviyesi algıladığında ses seviyesini otomatik olarak düşürebiliyor ve hatta kulaklık sesini kesebiliyor. Tüm bu veriler Apple Watch ve eşleştirilmiş iPhone’daki Sağlık uygulaması ile kaydediliyor.

Dil Çevirisi, Mesajları Dinleme İçin Siri

Apple, iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur ve watchOS 7 ile kendi dil çeviri özelliğini sunuyor. watchOS 7’de özel bir uygulama ancak hızlı dil çevirisi için Siri’yi kullanabiliyorsunuz. Apple Watch’un mikrofonu kelimeleri ve cümleleri dikte etmek için kullanılabiliyor ve Siri’den başka bir dile (desteklenen diller arasından) çevirmesini isteyebiliyorsunuz. Siri, ayrıca watchOS 7 çalıştıran Apple Watch’da gelen mesajları duyurmak için de kullanılabiliyor. Kestirmeler uygulaması watchOS 7 ile birlikte Apple Watch’larda da kullanılabiliyor ve herhangi bir saat kadranında komplikasyon olarak kullanabiliyorsunuz.

Gelişmiş Gizlilik

Apple, kullanıcı veri gizliliğine odaklanmaya devam ediyor. Şirket, tüm aktiviteler, fitness ve sağlık ile ilgili verilerinizin cihazda veya iCloud’da şifrelendiğini iddia ediyor. watchOS 7 ile verileriniz her zaman kontrolünüz altında.

watchOS 7 Alacak Modeller

watchOS 7 güncellemesini alacak Apple Watch modelleri:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

watchOS 7 Ne Zaman Çıkacak?

watchOS 7 çıkış tarihi net olarak paylaşılmadı. watchOS 7 beta (geliştiricilere özel/developer) indirilmeye açıldı. watchOS 7 public beta (herkese açık) iOS 14/iPadOS 14 gibi Temmuz ayında yayınlanacak.