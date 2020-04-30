Web Hosting Nedir? Hosting Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Bir web sitesi kurmak istiyorsunuz ancak hosting ve domain hakkında hiçbir bilginiz yok. Web hosting nedir? Domain nedir? Hosting satın alırken nelere dikkat edilir? Hosting fiyatları ne kadar? Hosting alırken hangi hatalar yapılır? gibi pek çok soru kafanızı kurcalıyor. Bu blog yazımızda hosting ve domaine ilişkin sıkça sorulan tüm soruların yanıtını bulacaksınız.

Web Hosting Nedir?

Öncelikle web hosting nedir? bundan bahsedelim. Çünkü hosting ile domain çok karıştırılır. Web hosting, web sitenizi veya web uygulamanızı internette yayınlamanızı sağlayan online bir hizmet. Bir hosting hizmeti satın aldığınızda temel olarak sitenizin düzgün çalışması için gerekli tüm dosya ve verileri saklayabileceğiniz bir sunucuda yer kiralarsınız. Sunucu, sitenize girmek isteyen tüm ziyaretçiler için her zaman kullanılabilirlik sağlayan, kesintisiz çalışan fiziksel bir bilgisayardır. Web hosting ise, içeriğinizi (yazılar, görseller, videolar, dosyalar) sunucudan ziyaretçilerinizin tarayıcılarına aktarmayı sağlar. Bir web sitesi kurmak istediğinizde size sunucu alanı sağlayan bir hosting şirketi bulmanız gerekir. Web hostinginiz dosyalarınız, veritabanlarınız dahil her şeyi sunucuda saklar. Ziyaretçi alan adınızı tarayıcısının adres çubuğuna yazdığında hostinginiz ziyaretçinin web sitenize ulaşması için gerekli tüm dosyaları aktarır.

Domain Nedir?

Türkçe’de alan adı anlamına gelen domain en basit şekilde, evinizin adresi gibidir. Web hosting ise mobilya yerleştirdiğiniz evinizin alanıdır. Bu iki kavram çok karıştırılır. Bunun nedeni, domain kaydı ve web hosting hizmetlerinin genellikle aynı sağlayıcı tarafından sunulmasıdır.

Web Hosting Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Peki, iyi bir web hosting nasıl seçilir? Bir web hosting’de hangi özellikler aranmalıdır? Web hosting seçimi yapmadan önce aşağıdaki özelliklere dikkat etmelisiniz:

Hız: Hız her şey! Web siteniz çok hızlı açılmalı, sitenize gelen ziyaretçiler sayfaların yüklenmesi için uzun süre beklememeli. Sitenin yavaş yüklenmesi hem ziyaretçilerinizi azaltır hem de Google’ın sitenizin genel puanını düşürmesine neden olur. Bir web sitesinin hızını etkileyen faktörlerden birinin de web hosting olduğunu unutmayın. Bant Genişliği: Bant genişliği, sitenizin genellikle aylık olarak ziyaretçilere sağladığı veri miktarının bir ölçüsüdür. Birçok web hosting firması müşterilerine sınırsız bant genişliği sunuyor ancak gerçekte öyle değil. Kişisel bir blogunuz var ve trafiğin günlük olarak birkaç yüz ziyaretçiyi aşmasını beklemiyorsanız sizin için bant genişliğinin sınırsız olup olmasının bir önemi yok ancak her gün binlerce, yüz binlerce ve daha fazla ziyaretçi trafiği aldığınız büyük bir sitenin başındaki isimseniz bant genişliğinin gerçekten sınırsız olması gerekir. Yeni bir projeye başlıyor ve neye ihtiyacınız olacağına dair bir fikriniz yoksa sınırsız bant genişliğine ihtiyacınız yok, sonradan yükseltebileceğiniz bir hosting paketi satın almanız yerinde olacaktır. Depolama: Web hosting firmalarının çoğu sadece bant genişliği değil depolamayı da sınırsız kapasite altında belirli kısıtlamalarla sunar. Çok sayıda yüksek çözünürlüklü görsel veya ses dosyası barındırılması gereken bir web siteniz yoksa, metin içeriği ve site dosyalarının fazla yer kaplamadığını düşünürsek 1GB alan sizin için yeterli olacaktır. Yalnız çok sayıda görsel bulunduran bir siteye sahipseniz 2GB - 4GB alana ihtiyacınız olacaktır. Özetle, sitenizde çok miktarda büyük medya dosyaları barındırıyorsanız sınırsız depolama alanı olan bir hosting paketi kullanmanızda yarar var. Ölçeklenebilirlik: Ne kadar bant genişliği ve depolama alanına ihtiyaç duyduğunuzu tahminen söyleyebilirsiniz. Bu nedenle web hosting satın alırken bakmanız gereken en önemli şeylerden birisi de hosting paketi yükseltmenin ne kadar kolay olacağıdır. Hosting paketi yükseltmeniz gerektiğinde tercih ettiğiniz web hosting firması bunu kısa sürede yapabilir mi? Bunun cevabı net olmalı. Şüphe duyuyorsanız hosting servisi aldığınız firmayı değiştirmeyi düşünmelisiniz. Panel: Tüm web hosting şirketleri hosting hesabınızı yönetmek için bir kontrol paneli sağlar. Ancak hepsi hosting hesabınıza daha kolay ulaşmanızı sağlayacak seçenekler sunmaz. Erişim ile ilgili tüm özellikleri öğrenmenizde fayda var. Destek: En iyi web hosting firmasından bile hizmet alsanız her zaman bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Hosting şirketinin müşteri desteği de çok iyi olmalı. Sitenizde gecenin bir yarısında beklenmedik bir sorun olduğunda karşınızda iletişime geçip sorunu çözebileceğiniz bir destek ekibinin olduğunu bilmenizde fayda var.

Hosting Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir web sitesi kurmak için en temel gereksinimlerden birinin hosting olduğunu söylemiştik. Bu nedenle iyi bir web sitesine sahip olmak için hosting seçiminizi de iyi yapmanız gerekir. Hosting alırken dikkat etmeniz gerekenler:

İhtiyaçlarınızı Belirleyin: Hosting alırken kendinize ilk olarak şu soruyu sorun: “Ne için bir web sitesi kuruyorum?” Online alışveriş sitesi mi? Bir uygulama sitesi mi? Kişisel blog mu? vs. İkinci olarak ziyaretçi trafiği ne kadar olur diğer bir deyişle site ne kadar ilgi görür? Üçüncü olarak Ne kadar bütçe ayırabilirim? Yani hosting almadan önce ihtiyaçlarınızı belirleyin. Hosting Paketi Özelliklerine Karar Verin: Bu noktada ölçeklenebilirlik, hız, fiyat, kontrol ve premium özellikler gibi ihtiyaçlara dayalı olarak hosting paketi seçiminizi daraltmanız mümkün. Gerekli Özellikleri Kontrol Edin: Hosting paketini seçtikten sonra ilgili hizmetler sunan çeşitli şirketlere bakmaya devam edin. Her firmanın teklifi farklıdır. Alan adı veya e-posta yönetimi, veritabanı erişimi, SSL sertifikası, domain gizliliği, güvenlik özellikleri, fiziksel konum vb. ihtiyaç duyduğunuz özelliklere sahip olup olmadığına bakın. Yükseltme Seçeneklerini İnceleyin: Başlangıçta düşük özelliklere sahip bir hosting paketi satın aldınız, projeniz büyüdüğünden daha yüksek ek özelliklere sahip olmak istiyorsunuz. Hosting servis sağlayıcınızın geçiş yapma gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamayacağından emin olun. Fiyatlandırma: Pahalı hosting planı satın alırsanız en iyi hizmeti alacağınızı düşünmeyin. Fiyat her zaman kalitenin bir göstergesi değildir. Çok iyi ve düşük fiyatlı web hosting şirketleri de vardır. Ancak iyi sizin için yeterli değil, mükemmel hizmet diyorsanız kesenin ağzını biraz açmanız gerekiyor. Hızlı işlemciler, daha iyi bağlanabilirlik, daha düşük kesinti süresi, daha yüksek destek düzeyi ile birinci sınıf web hosting maliyetleri daha yüksektir. Özetle, fiyata göre değil, ihtiyacınız olan özellikleri sağlayan bir hosting şirketi bulun. Destek: Web hostinginizde bir kesinti olduğunda servis sağlayıcınıza telefonla veya e-posta yoluyla ulaşıp destek alabilmeniz gerekir. Destek, ilgili makaleler, detaylı rehberler, telefon desteği ve mail desteği şeklinde olabilir.

Hosting Alırken Yapılan Hatalar

Hosting satın alırken sıklıkla yapılan hatalar da vardır:

Fiyatlandırma: Web hosting şirketlerinin hepsi aynı deyip en ucuzunu satın alma fikri de yanlıştır, en pahalı hosting paketi en iyisidir demek de yanlıştır. Milyonlarca kişi tarafından okunan kişisel bir blogunuz yoksa premium özelllikli bir hosting paketine ihtiyacınız yoktur. Öncelikle ne tür bir hosting paketine ihtiyacınız olduğuna karar verin, ardından ihtiyacınıza uygun bir hosting planı sunan şirketleri araştırın. TV Reklamları: Televizyon reklamları son derece pahalıdır, bu da çok fazla reklam yayınlayan bir hosting şirketinin teknoloji veya müşteri desteğine fazla bütçe ayırmadığı anlamına gelir. İncelemeler: Belirli bir hosting şirketinin herkes için en iyi seçenek olduğunu düşündüren aşırı olumlu bir incelemeyle karşılaşırsanız, bunun tamamen reklam olduğundan emin olabilirsiniz. İncelemelerde şirketin olumlu ve olumsuz tüm yönlerinden bahsedilmesi gerekir. Yanlış Hosting Paketini Satın Almak: Ucuz hosting planları o kadar yaygındır ki neredeyse normal paketlerle birebir aynıdır. Ortalama özelliklere sahip bu ucuz hosting paketleri, kişisel blog, küçük işletmeler, kulüpler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ekonomik bir seçim olsa da, online işletmeyseniz veya vide akışı yapmak istiyorsanız, premium özelliklere sahip bir hosting paketi almanız gerekir. Ekstra Ödemeler: Hosting satın aldığınızda, ödeme işlemi sırasında tipik olarak sunulan bir dizi satış öğesi vardır. Bunları inceleyin, aralarında ihtiyacınız olmayacak şeyler olabilir. Hiç kullanmayacağınız özellikler için bütçenizi aşmayın. Hizmet Şartlarını Okumamak: Sözleşmeleri genellikle hiç okumadan Devam Et butonuna tıklarız. Bu hataya düşmeyin. Hizmet şartları dikkatlice okuyup onaylayın.

Hosting Nasıl Satın Alınır?

Basit bir web sitesi kurmanın ötesinde internette yer edinmek istiyorsanız, iyi bir web hosting hizmetine ihtiyacınız var. İyi bir web hosting, internette sorunsuzca bir şekilde içerik sunmak, ziyaretçilerinize mükemmel kullanıcı deneyimi sunmak ve sitenize mümkün olduğunda çok sayıda ziyaretçi çekmek anlamına gelir. Hosting ve domain sektöründe öne çıkan şirketlerden Niobeweb, sitenizi kurmadan önce kaliteli hizmet anlayışıyla her ihtiyaca uygun hosting paketleri ile size özel çözümler sunar. Siteniz için hosting satın almak istediğinizde, Niobeweb üzerinden hemen ihtiyacınıza uygun hosting paketini satın alabilir, uygun fiyat ve profesyonel yönetim desteğiyle kesintisiz hosting hizmetinden faydalanabilirsiniz.