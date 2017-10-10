Web Sitemize İsim Ararken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Dijital dünyada var olmaya karar verdiniz ve bir web sitesi kurmak için kolları sıvadınız. Dışardan bakıldığında basit gibi görünen isim bulma aşaması derinlemesine düşündüğünüz zaman epeyce zamanınızı alacak. Kesinlikle acele edilmemesi gereken isim bulma sürecinde dikkat etmeniz gereken kritik noktaları sizler için açıklamaya, anlamlandırmaya çalıştık.

Kullanılabilir Alan Adı Hacminin Daralması Sizi Uçuk İsimlere Yönlendirmesin!

Com, net, org, info gibi envaiçeşit uzantının bulunduğu internet dünyasında sizi başarıya ulaştırma noktasında verilerere göre en şanslı olan uzantı şüphesiz ki .com uzantısı. En çok tercih edilen alan adı olması sebebiyle aklınızdaki pek çok ismin başkaları tarafından satın alındığını veya uyanık alan adı tüccarları tarafından oldukça uçuk bedellerle açık artırmaya çıkarıldığını göreceksiniz. Bu durum ister istemez hevesinizi kıracak ve sizi alternatiflere yönlendirecektir. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Uçuk İfadelerden Bir İsim Türetmeyin

Uzun vadede başarıyı hedefliyorsanız, web sitenizin kariyenize yeni basamaklar oluşturmasını arzuluyorsanız isim konusundaki seçimleriniz ciddi bir çizde olmalıdır. "Deli, manyak, çılgın" gibi uç ifadeleri bulduğunuz ismin başına sonuna ekleyerek hem uygun bir com uzantısı yakalamak hem de farklı biz izlenim vermek düşüncesindeyseniz yanlış yoldasınız. Çünkü yeri gelecek web sitenizi CV'nize yazacak yeri gelecek çeşitli yarışmalarda web sitenizi insanlara anlatacaksınız. Teleffuz ettiğiniz zaman yanlış anlaşılacak, güldürecek, utandıracak ifadelerden mutlaka uzak durmalısınız!

Sayısal İfadeler Barındıran İsimlere Dikkat!

Aklınızda sayısal ifadelerin olduğu bir isim olabilir. Örneğin %100 Teknoloji adlı bir blog kurmaya karar vermiş olabilirsiniz. Alan adı seçerken bu noktada dikkat etmeniz gereken çok kritik bir nokta var. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) bağlamında bütünüyle harflerden oluşan bir alan adı sadece rakamlardan oluşan veya harf rakam karışık olan alan adlarından çok daha değerlidir. Bu yüzden seçimiz yuzde100teknoloji.uzantı şeklinde değil şayet mümkünse yuzdeyuzteknoloji.uzantı şeklinde olmalıdır.

Öte yandan düşündüğünüz alan adı kullanabilir değil diye başına sonuna rakam eklenmiş bir alan adı tercih etmeyin. Örneğin sadeceteknoloji ismi boşta değil diye sadece-teknoloji, sadeceteknoloji01, sadeceteknoloji02 gibi seçimler pek mantıklıca olmaz. Farklı bir isim arayışına yönelin.

Yasalarla Çelişmeyen, Telif Hakkı İhtarı Almayacağınız İsimler Tercih Edin!

Var olan bir web girişimine açıkça öykünen, yasalarca uygun görülmeyen ve farklı şeyleri çağrıştıran isimleri kesinlikle tercih etmemelisiniz. Web sitenizin adı, içeriği ve bütünüyle sizi yasal olarak bağlayan bir sanal varlığınız olduğunu asla unutmayın.