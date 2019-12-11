Web Sitesi / Sosyal Medya: Markalar için Hangisi Daha İyi?

Sosyal medya hem işletmeler hem de bireyler için çok önemli bir pazarlama aracıdır. Birçok işletme sahibi, sosyal medya hesaplarının tek dijital varlıklarının olması için geleneksel web sitelerine başvuruyor ancak web sitesi ve sosyal medya konusundaki tartışmada her ikisinin de faydalarını göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu yazıda, web sitesinin ve sosyal medyanın markalara olan faydalarını ve hangisinin markalar için en iyisi olduğunu öğreneceksiniz. İşte, web sitesi vs sosyal medya!

Sosyal Medya Kullanmanın Faydaları Nedir?

Çoğu sosyal medya platformu kullanıcılarına ücretsiz hesap oluşturma imkânı tanımaktadır. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn dahil olmak üzere daha pek çok platformda ücretsiz olarak hesap oluşturabilirsiniz. Bu, çok az bütçesi olan küçük işletmeler için oldukça önemlidir.

Sosyal medyayı kişisel sebeplerden ötürü zaten kullanıyor olabilirsiniz. Kişisel bir sosyal medya hesabınız varsa sosyal medyanın nasıl işlediğini bildiğinizden ötürü markanız için bir sosyal medya hesabı oluşturmak daha basit hâle gelebilir.

Hemen hemen her sosyal medya platformunda milyonlarca kullanıcı vardır. 2018'in başında Hootsuite'e göre 3 milyardan fazla aktif sosyal medya kullanıcısı vardı. Ayrıca bir araştırmanın sonucuna göre, Facebook kullanıcılarının yüzde 74'ünün hesaplarını günlük olarak kontrol ettiği öğrenildi. Bir sosyal medya hesabı, insanların içeriklerinizi bulmasını beklemek yerine doğrudan potansiyel takipçilerin önüne çıkmanızı sağlar.

Sosyal medyanın bütçe dostu olması, devasa kullanıcı kitlesi ve kullanıcı dostu arayüzler ile birleştirdiğinde sosyal medya platformları birçok marka için bir başlangıç noktası olmaya devam etmektedir.

Bir Web Sitesine Sahip Olmanın Faydaları Nedir?

Müşteriler, işletmelerin sadece sosyal medya hesaplarına değil web sitelerine de sahip olmasını bekler zira müşterilerin yüzde 63'ü bir şirket ile iletişime geçmek için öncelikle şirketin web sitesine yönelmektedir.

Web siteleri, markanızın potansiyel müşteriler tarafından keşfedilmesi için büyük fırsatlarla doludur. Bir web sitesi için yapılan arama motoru optimizasyonu çalışmaları, sizi alakalı arama terimlerinde daha üst sırada konumlandırmak ve daha fazla ziyaretçi kazandırmak için çok önemlidir.

Web siteleri, dijital varlığınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Web sitenizin nasıl göründüğünden ve nasıl çalıştığından tamamen siz sorumlusunuzdur. Bununla birlikte, sosyal medya platformları kendi arayüzlerinde ya da algoritmalarında istedikleri gibi değişiklik yapabilmektedir, bu nedenden ötürü hangi değişikliklerin gerçekleştiğini ve markanızın görünürlüğünün olumsuz yönde etkilenip etkilenmediğini tam olarak bilemezsiniz.

Web sitenize çok fazla işlevsellik kazandırabilirsiniz. İçeriğinize ya da pazarlama stratejinize uygun eklentiler kullanarak web sitenizi markanızla beraber büyütebilirsiniz.

Web Sitesi mi, Sosyal Medya mı?

Markalar için her ikisi de oldukça önemlidir. Dijital varlığınız üzerinde tam kontrol sahibi olmak ve sosyal medya kullanmayan kişiler de dahil olmak üzere hedef kitlenizi markanıza yönlendirmek için bir web sitesi kullanmanız şarttır. Ayrıca bir web sitesi oluşturarak markanızı takip eden kişilerin e-ticaret, randevu gibi işlevselliklerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.