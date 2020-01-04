WhatsApp Deneyiminizi Artıracak 5 Uygulama

Birkaç yıl önce Facebook tarafından satın alınan anlık mesajlaşma platformu olan WhatsApp, arkadaşlarınız ve aileniz ile iletişim hâlinde olmanın temel kaynaklarından biri hâline geldi. Uygulamanın dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor. Bu nedenle WhatsApp’ı kullanma deneyiminizi artıracak birkaç Android uygulamasına ihtiyacınızın olabileceğini düşünerek WhatsApp deneyiminizi artıracak 5 uygulamayı sıraladık.

1. Square Pic

WhatsApp’ta profil fotoğrafı eklemek için seçilen fotoğrafların kare biçiminde olması gerektiğini bilmelisiniz. Yüklediğiniz fotoğrafların bu nedenden ötürü daha az çekici fotoğraflarla sonuçlanacak şekilde kırpılması gerekiyor. Bunun üstesinden gelmek için fotoğrafınızı kare biçiminde yeniden biçimlendirmenize imkân veren Square Pic isimli uygulama var.

Bu uygulama aynı zamanda arka plan renklerini ayarlama, bulanıklık yoğunluğunu ayarlama, Snapchat stili metin ekleme ve hatta filtreler gibi mükemmel özelliklere sahiptir.

WhatsApp durumlarında herkesin harika videolar ya da fotoğraflar paylaşan arkadaşları vardır. Bazı arkadaşlarınızdan videoyu ya da fotoğrafı size göndermesini istediğinizde video ya da fotoğrafı kendileri oluşturmuş gibi davranabilirler. Status Saver, bu gibi durumlarda yardımınıza koşabilecek en iyi dostunuzdur. Status Saver, kişilerinizin WhatsApp durumuna yükledikleri herhangi bir fotoğrafı ya da videoyu indirmenize imkân tanır.

WhatsApp’ta çıkartmaların kullanımı bugünlerde oldukça yaygın hâlde. Kendi çıkartmalarınızı kişilerinize göndermenin zevkini kesinlikle kaçırmamalısınız. Sticker Maker, galerinizdeki görsellerden özel çıkartmalar oluşturmanıza olanak sağlar. Uygulamanın kullanımının kolaylığı da kullanıcılara büyük bir avantaj sağlıyor.

Kimse sevdiklerinin doğum gününü unutmak istemez ama mevcut şartlar, hayatınızın yoğunluğu ve dahası, sevdiklerinizin doğum gününün aklınızdan tamamen çıkmasına yol açabilir. Endişelenmenize hiç gerek yok çünkü SKEDit isimli uygulama, mesajlarınızı istediğiniz zamanda gönderilmesini sağlıyor.

Bu uygulama aynı zamanda birisine ilaçlarını almasını hatırlatmak, periyodik olarak arkadaşlarınızı ve ailenizi kontrol etmek gibi çok daha fazla kullanım alanına sahiptir.

Hiç silinen mesajları okumak istediğiniz oldu mu? Message Portal ile tüm bildirimleri tek bir yerden okuyabilirsiniz. WhatsApp’ta silinen mesajlar da bir defalığına da olsa bildirimde olacağı için mesajı daha sonra tekrar okuyabilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda tüm bildirimleriniz için bir kontrol merkezi olarak da kullanılabilir.