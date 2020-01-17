Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp’ın yaklaşık olarak bir milyar aktif kullanıcısı var. WhatsApp’ın kullanımı tamamen ücretsiz olduğundan sadece sıradan kullanıcılar tarafından kullanılmıyor. Konuşmaların, fotoğrafların ve diğer verilerin tehlike altında olma ihtimali her zaman olacaktır ama bilinçli bir WhatsApp kullanıcısı olursanız bu tür tehditlerden korunabilirsiniz.

Güvende kalmak için WhatsApp tarafından geliştirilen özelliklere yönelmelisiniz. Bu yazıda, WhatsApp tarafından güvende kalmanız için geliştirilen özellikleri sizlerle paylaştık. İşte, WhatsApp'ın güvende kalmanız için geliştirdiği özellikler!

1. Hareketlerin Takip Edilmesinin Önüne Geçmek

WhatsApp’ın kullanıcılarına sunduğu bu seçenek ile en son ne zaman aktif olduğunuzu görmelerinin önüne geçebilir ve profil fotoğrafınızın kimler tarafından görüntülenebileceğini ayarlayabilirsiniz. Son görülme için “Herkes” seçili ise en son ne zaman aktif olduğunuz herkes tarafından, “Kişilerim” seçili ise sadece kişi listenizde olan kişiler tarafından görüntülenebilir, “Hiç kimse” seçili ise kimse tarafından görüntülenemez.

Profil fotoğrafınız da “Son görülme” seçeneğinin hemen altında yer alır. Buradaki seçenekleriniz de yukarıdaki seçenekler ile aynıdır. Bunları değiştirmek istiyorsanız ilk olarak WhatsApp’ı açın ve ayarlara gidin. Burada “Hesap” yazısının üzerine basın. Açılan sayfada ise “Gizlilik” yazısına basın. Bu bölümde “Son görülme”, “Profil fotoğrafı”, “Hakkımda”, “Durum”, “Okundu bilgisi”, “Gruplar” ve “Engellenmiş kişiler” yer almaktadır.

Son görülme : Bu, WhatsApp’ta en son ne zaman aktif olduğunuzun kimler tarafından görüntülenebileceğini seçmenize yardımcı olur.

: Bu, WhatsApp’ta en son ne zaman aktif olduğunuzun kimler tarafından görüntülenebileceğini seçmenize yardımcı olur. Profil fotoğrafı: Bu, WhatsApp profil fotoğrafınızın kimler tarafından görüntüleneceğini değiştirmenize yardımcı olur.

Bu, WhatsApp profil fotoğrafınızın kimler tarafından görüntüleneceğini değiştirmenize yardımcı olur. Hakkımda: Bu, hakkımda kısmının kimler tarafından görüntüleneceğini ayarlamanıza yardımcı olur.

Bu, hakkımda kısmının kimler tarafından görüntüleneceğini ayarlamanıza yardımcı olur. Okundu bilgisi: Bu seçenek aktif olduğunda mesajları okuduğunuz karşı tarafa iletilir. Bu seçenek aktif olmadığında ise ne karşı taraf mesajlarınızın okunduğunu öğrenebilir ne de siz başkasının mesajınızı okuduğunu öğrenebilirsiniz. Bu özellik gruplar için geçerli değildir. Gruplarda okundu bilgisi herkese iletilir.

Bu seçenek aktif olduğunda mesajları okuduğunuz karşı tarafa iletilir. Bu seçenek aktif olmadığında ise ne karşı taraf mesajlarınızın okunduğunu öğrenebilir ne de siz başkasının mesajınızı okuduğunu öğrenebilirsiniz. Bu özellik gruplar için geçerli değildir. Gruplarda okundu bilgisi herkese iletilir. Gruplar: Bu, sizi gruplara kimlerin bir katılımcı olarak ekleyebileceğini seçmenize yardımcı olur.

Bu, sizi gruplara kimlerin bir katılımcı olarak ekleyebileceğini seçmenize yardımcı olur. Engellenmiş kişiler: Bu bölümde WhatsApp’ta engellediğiniz kişileri görüntülersiniz.

2. Rahatsız Edici İnsanlardan Kurtulmak

Bazen istenmedik durumlar olabilir ve birinden kurtulma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu durumda etkileşimde bulunmak istemediğiniz kullanıcıları engelleyebilirsiniz.

WhatsApp’ta birine bir şeyler gönderirken iki kere düşünmenizde fayda var zira bir kullanıcı fotoğraf, video ya da başka bir dosya gönderdiğinde alıcı bunun bir kopyasına sahip olur. WhatsApp’a göre, güvenliğiniz için veriler veritabanına kaydedilmiyor.

3. Sorun Bildirmek

WhatsApp ile ilgili bir sorununuz var ise bunu WhatsApp’a bildirerek sorununuzu bir çözüme kavuşturabilirsiniz.

4. Spam Bildirmek ve Engellemek

Spam bildirmek aslında WhatsApp’ın kullanıcılardan spam hesapları rapor etmesi için uygulamaya dahil ettiği bir özelliktir. Söz konusu hesabın WhatsApp’ın şartlarını ve koşullarını ihlal etmesi durumunda WhatsApp herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hesabı yasaklayabilmektedir.