WhatsApp Plus Nedir? Ne İşe Yarar?

WhatsApp Plus tüm Android telefonlarda kullanılabilen, WhatsApp Messenger uygulamasına yeni özellikler getiren üçüncü taraf bir uygulamadır. WhatsApp’ı daha gelişmiş olarak kullanmak isteyenler için birebirdir. Uygulamanın temasını değiştirme, gizliliğinizi istediğiniz şekilde düzenleme gibi özellikler mevcuttur. WhatsApp Plus, normal WhatsApp Messenger’ın yerine kullanılır.

WhatsApp Plus’ı Google Play Store üzerinden indiremiyoruz. Android açık kaynaklı bir platform olduğu için sadece Google Play Store ile sınırlı kalmak zorunda değiliz. İndirme işlemini ancak APK vasıtası ile gerçekleştirebiliyoruz.

Uygulamayı kurabilmeniz için ilk önce normal WhatsApp Messenger uygulamasını cihazınızdan kaldırmanız gerekiyor, kaldırmazsanız uygulamanın kurulumunu tamamlayamıyorsunuz. Tekrar ediyoruz: WhatsApp Messenger’ın WhatsApp Plus uygulaması ile herhangi bir bağlantısı yoktur ve WhatsApp Messenger, WhatsApp Plus uygulamasının kullanılmasını istemiyor. Yazımızın ilerleyen kısımlarında buna ayrıca değineceğiz.

WhatsApp Plus’ı kullanmanın bazı avantajları vardır. Kullanıcıların WhatsApp Plus’ı tercih etmesinin başlıca nedenleri şunlardır:

Tema: WhatsApp Plus sayesinde uygulamanın temasını değiştirebilirsiniz. İster tema mağazasından hazır bir tema indirebilir, ister kendi zevkinize göre bir tema inşa edebilirsiniz.

sayesinde uygulamanın temasını değiştirebilirsiniz. İster tema mağazasından hazır bir tema indirebilir, ister kendi zevkinize göre bir tema inşa edebilirsiniz. Dosya Boyutları: WhatsApp Messenger ’da gönderebileceğiniz dosyaların boyutunun sınırları belirlidir. WhatsApp Plus ile WhatsApp Messenger’da gönderebileceğiniz dosya boyutunun beş kat üstünde dosya boyutuna kadar video ve fotoğraf gönderebilirsiniz.

’da gönderebileceğiniz dosyaların boyutunun sınırları belirlidir. WhatsApp Plus ile WhatsApp Messenger’da gönderebileceğiniz dosya boyutunun beş kat üstünde dosya boyutuna kadar video ve fotoğraf gönderebilirsiniz. Sohbet Şifreleme: Sohbetlerinize bir şifre koyabilirsiniz.

Sohbetlerinize bir şifre koyabilirsiniz. Profilime Kimler Baktı: WhatsApp Plus kullanarak profilinize kimlerin baktığını görüntüleyebilirsiniz.

kullanarak profilinize kimlerin baktığını görüntüleyebilirsiniz. Gizlilik: Görüldü ifadesi olan mavi tikleri, yazıyor, kaydediyor ve benzeri ifadelerin karşıdaki kişi tarafından görüntülenmesini engelleyebilirsiniz.

Şimdi ise WhatsApp Plus kullanmanın kötü yanlarını ele alalım. WhatsApp Plus kullanmak, kullanıcılar için büyük bir risktir. WhatsApp Messenger, kullanıcıların WhatsApp Plus isimli bu üçüncü taraf uygulamayı kullanmasını istemiyor. WhatsApp Messenger, WhatsApp Plus kullanan kullanıcılar hakkında yaptırım uygulayacağını açıkladığı günden bu yana WhatsApp Plus kullanan WhatsApp kullanıcılarına 24 saatlik bir WhatsApp kullanma yasağı veriliyor.

WhatsApp Plus’ı kullanan ya da kullanacak olan kişiler, WhatsApp Messenger’ın bu yaptırımlarına karşı hazırlıklı olmalı. 24 saatlik bir yasaklama, insanlarla WhatsApp Messenger üzerinden görüşemeyeceğiniz anlamına geliyor. Yasaklanan kişiler, WhatsApp Plus’ı cihazından kaldırmalı ve WhatsApp Messenger’ın orijinal uygulamasını (Google Play Store’da bulunan uygulamasını) indirmeli ve onu kullanmaya devam etmelidir.