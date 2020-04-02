WhatsApp'ta Aynı Anda 4 Kişiye Kadar Görüntülü Konuşun

Koronavirüs nedeniyle hepimiz zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmıyoruz. Haliyle de doğal olarak arkadaşlarımızı ve yakın çevremizdeki kişileri özlüyoruz. Bu makalemizde WhatsApp üzerinden aynı anda 4 kişi ile görüntülü görüşme nasıl yapılır anlatıyoruz ve özleminizi biraz da olsa dindiriyoruz.

Gelin hep beraber lafı daha da uzatmadan aynı anda birden fazla kişi ile WhatsApp'ta görüntülü görüşme nasıl yapılır yakından bakalım.

WhatsApp'ta 4 Kişiye Kadar Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapabilmeniz için öncelikle uygulamadan "Aramalar" bölümüne gelmeniz gerekmekte.

Aramalar bölümünün sağ alt kısmında görüşme başlatabilmeniz için bir buton yer almakta.

Bu butona basarak görüntülü konuşmak istediğiniz kişiye gelin. Ardından kişinin hemen sağ tarafında yer alan video kısmına dokunun.

Seçimi yaptıktan sonra aradığınız kişi görüntülü konuşma çağrısını cevaplar ise görüşme başlıyor. Görüntülü görüşmeye arkadaşlarınızı davet etmek için sağ üst köşede bulunan butona dokunmanız gerekmekte.

Butona dokunduğunuzda kişilerinizin listesi çıkacak. Bu listeden görüşmeye eklemek istediğiniz kişiyi seçmeniz yeterli. Kişi çağrıyı cevaplar ise görüntülü konuşmaya otomatik olarak katılmış olacak.

WhatsApp üzerinden maksimum 4 kişi aynı anda görüntülü görüşme yapabilmekte. Daha fazla kişi malesef çağrıya eklenmiyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan WhatsApp'ı cihazınıza indirebilirsiniz.