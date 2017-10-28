En popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde canlı konum paylaşma özelliğini duyurmuştu. Bulunduğunuz konumu gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bu özellik, güvenliğiniz için de başarılı bir özellik diyebiliriz. Bu rehberimizde, WhatsApp’ta canlı konum paylaşımı nasıl yapılır? Adım adım anlatacağız.

WhatsApp’ta konumunuzu gerçek zamanlı olarak izlemesini istediğiniz bir arkadaşınıza canlı konumunuzu göndermek için öncelikle Konum gönder butonuna tıklamanız gerekiyor. Ardından açılan pencerede Mevcut konumu paylaş butonuna tıklayıp, sonraki ekranda Devam butonuna tıklamalısınız.

Konumunuzun ne kadar süreyle izlenmesini istiyorsanız, bir sonraki ekranda 15 dakika, 1 saat veya 2 saat olarak seçim yapabilirsiniz. Herhangi bir mesaj eklemek için Yorum ekle kutusunu doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi konumumuzu canlı izlenecek şekilde paylaşmış olduk. Karşıdaki kişi bu bağlantıya tıklayarak nerede olduğunuzu anlık olarak takip edebilecektir.

Belirlediğiniz süre dolmadan önce canlı konum paylaşımını durdurmak istiyorsanız, gönderdiğiniz mesajın altındaki Paylaşmayı durdur butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işlemden sonra karşıdaki kişi konumunuzu takip edemeyecektir.

WhatsApp’taki canlı konum özelliği birçok konuda işe yarayacak gibi görünüyor. Bir arkadaşınızla buluşacağınızda konumunu görebilir, çocuğunuzun nerede olduğunu merak ettiğinizde ve daha pek çok durumda bu özellikten faydalanabilirsiniz.