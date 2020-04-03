WhatsApp'ta Kalitesi Bozulmadan Görüntü Gönderme

WhatsApp Messenger’da sık sık görüntü gönderenler, WhatsApp Messenger’da birine bir görüntü yollanıldığında görüntünün kalitesinde bir azalma olduğunu fark etmiştir. Bu sadece WhatsApp Messenger’da yaşanmamaktadır.

Aslına bakarsanız, hemen hemen her sosyal medya platformu görüntülerin kalitesini veriden tasarruf etmek için otomatik olarak düşürür. Hatta geçen günlerde yapılan açıklamara göre, içinde Facebook gibi büyük isimlerin de bulunduğu bazı sosyal medya platformları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) dolayısıyla kalite düşürme yoluna başvuruyor.

WhatsApp Messenger kullanıcılarının endişelenmesine gerek yok çünkü WhatsApp Messenger, bu süreçte kalite düşürme yoluna başvurmayacağına ve kalite düşürme yoluna başvuran sosyal medya platformlarının aksine sunucu kapasitesini artıracağına yönelik bir açıklama yaptı.

WhatsApp Messenger şimdilik her ne kadar kalite düşürme yoluna başvurmasa da konuşmalarda iletilen görüntülerde biraz kalite kaybı olabiliyor. Bu kalite kaybının yaşanmasını önlemek için izleyebileceğiniz birkaç yöntem vardır. Sosyal medya platformlarında kalitesi bozulmadan görüntü paylaşmanın çeşitli yöntemleri vardır ancak biz bu yazıda sadece WhatsApp Messenger’da kalitesi bozulmadan görüntü göndermenin yollarını sizlerle paylaştık.

Peki, WhatsApp Messenger’da kalitesi bozulmadan nasıl görüntü gönderebiliriz? WhatsApp’ta kalitesi bozulmadan görüntü göndermenin iki yolu vardır. WhatsApp Messenger’da kalitesi bozulmadan görüntü göndermek istiyorsanız bu iki yöntemden birini kullanabilirsiniz. İşte WhatsApp Messenger’da kalitesi bozulmadan görüntü gönderme yöntemleri!

WhatsApp’ta Kalitesi Bozulmadan Görüntü Göndermenin İlk Yöntemi

WhatsApp Messenger’da kalitesi bozulmadan görüntü göndermenin bu ilk yöntemini kullanmak için cihazınızın Android olması gerekir. WhatsApp Messenger’da kalitesi bozulmadan görüntü yollamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak Google Play Store’u ziyaret ederek dosya boyutunu sıkıştırmak için üçüncü taraf bir yazılım indirin. Kullanılacak yazılımın görüntünün kalitesini etkilemediğinden emin olunmalıdır.

Göndermek istediğiniz görüntüyü sıkıştırdıktan sonra WhatsApp’ı açın ve sıkıştırdığınız görüntüyü alıcıya gönderin.

WhatsApp’ta Kalitesi bozulmadan Görüntü Göndermenin İkinci Yöntemi

WhatsApp Messenger’da kalitesi bozulmadan görüntü göndermenin ikinci yöntemi, dosya yöneticisini kullanmayı içeriyor. WhatsApp Messenger’da kalitesi bozulmadan görüntü yollamak için şu adımları takip edebilirsiniz: