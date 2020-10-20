WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır? - Günümüzde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması haline gelen WhatsApp, hemen hepimizin iletişimini sürdürdüğü ana platform oldu diyebiliriz. Eğer telefonunuzu değiştirdiyseniz, sıfırladıysanız ya da başka herhangi bir nedenden dolayı mesajlarınız silindiyse, bunları nasıl geri getirebileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Peki WhatsApp'ta Silinen Mesajları Kurtarma nasıl yapılır?

2010 yılında akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza giren WhatsApp, hem ücretsiz olması hem de sunduğu yüksek kullanıcı deneyimi ile kısa sürede milyarlarca kişinin kullandığı bir uygulama haline geldi. Eğer siz de bir WhatsApp kullanıcısı iseniz ve silinen mesajlardan muzdaripseniz, neler yapabileceğinize göz atalım.

WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme Yöntemleri!

Eğer WhatsApp'ta otomatik yedekleme seçeneği aktif ise yapmanız gereken şey oldukça basit.

WhatsApp'ı açın. Ayarlar'a girin. Sohbetler sekmesine tıklayın. Sohbet Yedeği adımlarını izleyin.

Eğer otomatik yedekleme açıksa ve burada günlük, haftalık ya da aylık olarak belirlenmiş bir seçenek etkinse, daha öncesinde var olan yedeklemelerinizi geri yükleyebilirsiniz. Bu arada bundan sonraki dönemlerde benzer sorunlar yaşamamak adına otomaik yedekleme açık değil ise açmanızı ve günlük ya da haftalık olarak periyotlandırmanızı tavsiye ederim.

Bu sayede sohbetleriniz günlük, haftalık ya da aylık periyotlarda bulut sunuculara yüklenecektir ve ileri bir dönemde bu yedeklere geri dönmek isterseniz birkaç dakika süren zahmetsiz işlemlerin ardından başarılı bir geri yükleme yapabileceksiniz. Bu da başınızın daha az ağrımasına yardımcı olacak.

WhatsApp Silinen Mesajları Kurtarma

WhatsApp Silinen Mesajları Kurtarma ve WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme için uygulayabileceğiniz adımlar tamamen aynı. Bu noktada yine üstteki adımlardan faydalanabilir ve sohbetlerinizi yedeklerden geri yükleyerek kurtarabilirsiniz. Bunun için daha öncesinde yedeklenmiş sohbetlere ihtiyacınız olduğunu hatırlatalım.

Bu rehberimizin de sonuna geldik. Peki siz bu rehberde yer alan adımları başarılı bir şekilde uygulayabildiniz mi ve silinen mesajları sorunsuzca kurtarabildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.