WhatsApp’ta Sizi Engelleyen Kişilere Yazma Yöntemleri

WhatsApp Messenger, tüm akıllı telefonlar için geliştirilen bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşması uygulaması olan WhatsApp Messenger, birkaç yıl önce Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.

WhatsApp Messenger günümüzde iletişimin önemli bir noktası olarak biliniyor. WhatsApp Messenger’ı her yaştan insan kullanıyor. Her sosyal platformda rastlayabileceğiniz bir özellik olan engelleme, WhatsApp Messenger’da da bulunuyor.

WhatsApp Messenger’da bizi engelleyen kişiler ile iletişim kurmak, en az WhatsApp Messenger’da kullanıcıların bizi engelleyip engellemediğini öğrenmek kadar zor lakin bu yazıda, her iki sorunun da çözümünü öğreneceksiniz.

WhatsApp Messenger’da Birinin Bizi Engellediğini Nasıl Öğrenebiliriz?

WhatsApp Messenger’da bizi engelleyen kişileri öğrenmek için birkaç yöntem mevcuttur. Bu yöntemler sayesinde (bazıları kesinlik içermese bile) WhatsApp Messenger’da birinin sizi engelleyip engellemediğini öğrenebilirsiniz.

Profil fotoğrafının kaldırılması: WhatsApp Messenger’da biri sizi engellerse bu kişinin profil fotoğrafı da otomatik olarak kaldırılır ve siz bu profil fotoğrafını asla görüntüleyemezsiniz. Olası durumları her zaman aklınızda bulundurmalısınız: Kişi profil fotoğrafını sadece rehberindeki kişilere göstermeyi seçmiş olabilir ve sizin numaranız bu kişinin rehberinde olmayabilir ya da sadece profil fotoğrafını kaldırmış olabilir.

WhatsApp Messenger’da biri sizi engellerse bu kişinin profil fotoğrafı da otomatik olarak kaldırılır ve siz bu profil fotoğrafını asla görüntüleyemezsiniz. Olası durumları her zaman aklınızda bulundurmalısınız: Kişi profil fotoğrafını sadece rehberindeki kişilere göstermeyi seçmiş olabilir ve sizin numaranız bu kişinin rehberinde olmayabilir ya da sadece profil fotoğrafını kaldırmış olabilir. Mesajların alıcıya hiçbir zaman teslim edilmemesi (Tek tik işareti): Mesajlarınız karşıdaki kişiye sürekli tek tik olarak iletiliyorsa bu kişi size engellemiş olabilir ama unutmamalısınız ki bu yöntemin kesin bir sonuç verdiği söylenemez. Kişinin interneti kapalı ya da uygulaması durdurulmuş ise mesajlarınız teslim edilmek için bekletilebilir.

Mesajlarınız karşıdaki kişiye sürekli tek tik olarak iletiliyorsa bu kişi size engellemiş olabilir ama unutmamalısınız ki bu yöntemin kesin bir sonuç verdiği söylenemez. Kişinin interneti kapalı ya da uygulaması durdurulmuş ise mesajlarınız teslim edilmek için bekletilebilir. Son görülme: WhatsApp Messenger ’da sizi engelleyen kişilerin son görülmesini göremezsiniz. Bir diğer ihtimal: Kişi, gizlilik ayarlarında değişikliğe giderek bu son görülme seçeneğini kapatmış olabilir.

’da sizi engelleyen kişilerin son görülmesini göremezsiniz. Bir diğer ihtimal: Kişi, gizlilik ayarlarında değişikliğe giderek bu son görülme seçeneğini kapatmış olabilir. Çevrimiçi durumu: Günün belirli saatlerinde aktif olan biri, o gün içinde hiç çevrimiçi görünmemişse belki de sizi engellemiştir.

Günün belirli saatlerinde aktif olan biri, o gün içinde hiç çevrimiçi görünmemişse belki de sizi engellemiştir. Hikâyeler: Sizi engellediğini düşündüğünüz kişi önceden çok sık hikâye paylaşıyorsa ve son birkaç gündür hikâye paylaşmayı bırakmışsa belki de sizi engellemiştir. Engellenen kullanıcılar, engelleyen kişilerin hikâyelerini görüntüleyemez.

Sizi engellediğini düşündüğünüz kişi önceden çok sık hikâye paylaşıyorsa ve son birkaç gündür hikâye paylaşmayı bırakmışsa belki de sizi engellemiştir. Engellenen kullanıcılar, engelleyen kişilerin hikâyelerini görüntüleyemez. Grup: Sizi engelleyen kişileri gruba ekleyemezsiniz.

Sizi engelleyen kişileri gruba ekleyemezsiniz. Başka bir numara kullanma: Öncelikle kişinin profil fotoğrafına bakın. Kişinin fotoğrafı yoksa bir başkasının telefonundan ya da bir başka hesaptan WhatsApp’a girin, kişinin profil fotoğrafını görüntüleyin. Unutmamalısınız ki kişi profil fotoğrafını sadece rehberindeki kişilerle sınırlandırmış olabilir.

WhatsApp’ta Bizi Engelleyen Kişilerle Konuşma Yöntemleri

Bir önceki başlık altında, WhatsApp Messenger’da birinin sizi engellediğini nasıl öğrenebileceğinizi gösterdik. Şimdi ise bu kişilerle iletişim kurabilmeniz için birkaç yöntem sıralayacağız.