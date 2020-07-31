WhatsApp Web Çalışmama Sorunu Nasıl Düzeltilir?

WhatsApp, kısa süre önce 2 milyar kullanıcıyı geçti. WhatsApp’ın bu kadar popüler hale gelmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi platformlar arası kullanılabilirliktir. 2015 yılında popüler anlık mesajlaşma uygulaması, WhatsApp web hizmetini duyurdu. Bazen kullanıcılar, WhatsApp web çalışmama sorunu ile karşılaşabiliyor. Peki, bu sorun nasıl düzeltilir?

WhatsApp Web Çalışmama Sorunu İçin Yapılabilecekler

WhatsApp Web sayesinde akıllı telefona gerek kalmadan web tarayıcısı üzerinden WhatsApp'ı kullanabiliyoruz ancak bazen WhatsApp Web platformu çalışmayabiliyor. Peki, böyle bir sorun nasıl düzeltilir? Bu yazıda, WhatsApp web çalışmama sorununu nasıl düzeltebileceğinizi açıkladık. İşte, WhatsApp webde karşılaşılan hata için yapılabilecekler!

1. Web Tarayıcısı Uyumluluğunu Kontrol Edin

WhatsApp resmi olarak Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Firefox ve Safari gibi bir dizi tarayıcıyı desteklemektedir ancak Internet Explorer veya farklı bir desteklenmeyen web tarayıcısı kullanıyorsanız WhatsApp web çalışmayabilir. Bu sebepten dolayı web tarayıcısı uyumluluğunu kontrol etmeniz önemlidir.

2. Oturumu Kapatıp Tekrar Giriş Yapın

Oturumu kapatıp tekrar giriş yapmak, WhatsApp web’in çalışmama sorununun düzelmesine yardımcı olabilir. WhatsApp Web oturumunu kapatmak için sol üst kısımda yer alan dikey üç nokta simgesine tıklayın. Açılan pencere üzerinden “Çıkış” butonuna tıklayın. Bu işlemin sonucunda oturum kapatılacaktır. Daha sonra akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp uygulamasını açın ve hemen ardından ayarlar sayfası üzerinden WhatsApp web seçeneğine dokunun. Açılan sayfa üzerinden tarayıcıda yer alan karekodu taratın.

3. Gizli Pencerede Oturum Açın

Web tarayıcısı, en çok ziyaret edilen web sitelerini hızlı bir şekilde yeniden yüklemek için önbellek, çerezler ve diğer verileri kaydeder. Bazen bu durum, WhatsApp Web’in düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyebilir. Bu sebepten dolayı WhatsApp Web’i gizli pencerede açın.

4. VPN Servisini Devre Dışı Bırakın

VPN servislerinin avantajları vardır. Bu avantajlara çevrim içi gizlilik, çevrim içi güvenlik, coğrafi kısıtlamalardan kurtulma örnek verilebilir ancak kullandığınız VPN servisi, WhatsApp Web’in düzgün çalışmasına engel olabilir. Bu sebepten dolayı WhatsApp Web’e girmeden önce VPN servisini devre dışı bırakın.

5. WhatsApp Durumunu Kontrol Edin

WhatsApp Web’in çalışmaması sizden kaynaklanmıyor olabilir. WhatsApp’ın sunucuları çökmüş olabilir ve bu sebepten dolayı geçici olarak hizmet devre dışı kalabilir. Bu sebepten dolayı Downdedector web sitesi üzerinden WhatsApp sunucularının durumunu kontrol edebilirsiniz.