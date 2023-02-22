Deprem Sonrası Hayat Kurtaran Uygulama: Whistle Nedir?

Mobil cihazlar için geliştirilen bazı uygulamalar, depremlerde önemli rol üstlenir. Bunlar arasında Whistle da bulunuyor. Peki, insanların hayatını kurtarabilecek bir uygulama olan Whistle nedir? Bu yazıda söz konusu uygulamanın tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını açıkladık.

Düdükler bazı durumlarda insanların hayatını kurtarabilir. Bu durumlar arasında deprem de yer alıyor. Bunun sebebi ise en korkunç doğal afetlerden biri olan depremin bazen yıkıma yol açabilmesidir.

Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki sesler hayati öneme sahip. Enkaz altından, görevlilere sesini duyurmanın en önemli yollarından biri de düdüklerdir.

Whistle Nedir? Ne İşe Yarar?

Dmitsoft tarafından ücretsiz olarak sunulan Whistle, düdük sesi çıkaran bir uygulamadır. 5 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken uygulama deprem sonrasında hayat kurtarabilir çünkü arama kurtarmada en ufak ses bile oldukça önemlidir.

Enkaz altında kalan kişilerin yanında gerçek düdük olsa bile bir süre sonra düdüğü çalacak hâli kalmayabilir. Böyle bir durumda akıllı telefonda yüklü olan Whistle uygulaması kullanılarak yalnızca tek buton ile düdük çalınması sağlanabilir.

Whistle Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı indirin.

Uygulamayı açın.

Düdük seçin.

Düdüğün üzerine basılı tutun.

Farklı düdük seçmek için "Menu" yazısına dokunun.

Doğal afette kullanılabilecek uygulamalar, deprem gibi durumlarda hayati öneme sahiptir. Bu hizmetler arasında Whistle da yer alıyor. Çok sade bir arayüze sahip olan uygulama, bu sayede kullanıcılara oldukça kolay bir kullanım imkânı sunuyor.

Herhangi bir zorluk yaşamadan söz konusu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bunun için ilk olarak uygulamayı mobil cihazınıza indirip yükleyin. Yükleme süreci tamamlandıktan sonra Whistle isimli uygulamayı açın.

Uygulamayı açtıktan sonra çeşitli düdük seçenekleri ile karşılaşacaksınız. Her düdük farklı ses çıkarıyor. Liste üzerinden herhangi bir düdüğü seçtikten sonra yalnızca seçtiğiniz düdüğün yer aldığı bir sayfa ile karşılaşacaksınız.

Düdüğün resmine sadece bir kez bastığınızda tıpkı düdüğü bir kez üfleyip bırakmışsınız gibi ses çıkar. Eğer düdük resmine basılı tutarsanız düdük sesi çıkmaya devam eder. Eğer bir düdüğü seçtikten sonra farklı bir düdüğü kullanmak isterseniz "Menu" yazısına dokunarak düdüklerin yer aldığı sayfayı görüntüleyebilirsiniz.

Düdük sesinin çıkması için akıllı telefonunuzun medya ses düzeyinin yüksek olduğundan emin olun. Eğer medya ses düzeyini kıstıysanız düdüğün sesini duyamazsınız.