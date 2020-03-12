Pazarlamacılar, Wikipedia’nın en etkili internet siteleri arasında oldukça ön sıralarda yer almasından ötürü Wikipedia’da bir sayfaya sahip olmanın işletmelerine çok büyük katkısının dokunacağını düşünüyorlar. Wikipedia bu nedenle pazarlamacılar arasında yeni bir pazarlama aracı olarak anılıyor.

Wikipedia, insanların markanızı tanımasına, markanıza güvenmesine yardımcı olur. Wikipedia’nın büyük kitlesi, markaları uluslararası pazara sunma konusunda çok yeteneklidir. Wikipedia’da bir sayfaya sahip olmanın tüm yararları hem işletme sahiplerini hem de pazarlamacıları Wikipedia’da bir sayfa oluşturmaya yönlendiriyor.

Wikipedia sayfaları pazarlama amaçlarının dışında da kullanılır. Kullanıcılar, başkaları ile paylaşmak istedikleri bilgileri paylaşmak için Wikipedia’da bir sayfa oluşturur. Wikipedia’da herkes bir sayfa oluşturabilir ama WikiPedia’da sayfa oluştururken veya bir sayfa düzenlerken karşılaşılabilecek bazı zorluklar vardır. Bu yazıda, Wikipedia’da yeni bir sayfa oluştururken karşılaşılabilecek zorluklardan bahsettik. İşte, Wikipedia’da yeni bir sayfa oluştururken karşılaşılabilecek zorluklar!

1. Üslup

Wikipedia’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, bilgileri ücretsiz olarak sunmasıdır. Böylece internete erişebilen tüm kullanıcılar belirli konular hakkında bilgi sahibi olabilir. Wikipedia’nın büyük bir kitle arasında popüler olmasının ana nedeni bundan kaynaklanır. Wikipedia’nın kitle çeşitliliği hem okunaklı hem kapsamlı bir üslubunuzun olmasını gerektirir. Makalenizin yayımlanması bu şartları yerine getirmenize bağlıdır.

2. Daha Önceden Ele Alınmış Konular

Wikipedia 301 dili destekler. Wikipedia’nın bu kadar büyük bir yer olması, çok sayıda konunun zaten yazılı olduğunu işaret eder. Yazmaya başlamadan önce konunun daha önceden ele alınıp alınmadığını kontrol etmek bu yüzden çok önemlidir. Bu konuya dair zaten bir makale yazılmışsa mevcut sayfada eksik olduğunu düşündüğünüz bilgileri eklemeyi düşünebilirsiniz.

3. WikiPedia’nın Markalarla ve Kişilerle İlgili Kriterleri

Wikipedia’da her markanın ya da her kişinin bir sayfa oluşturamayacağını unutmayın. Wikipedia’da bir marka ile ilişkili sayfa oluşturmak için WikiPedia’nın kriterlerini karşılamak zorunludur. WikiPedia’nın kriterlerini karşılamak yeni kurulan bazı markalar için bu nedenle biraz zor olabilir.

4. Politikalar

Wikipedia’nın bir dizi politikası var. Politikalara uymak için Wikipedia’nın bütün politikalarını bilmek gerekir ancak Wikipedia’nın bütün politikalarını bilmek ve takip etmek sizin için zor olabilir. Örneğin, Wikipedia tarafsız ve yanlış bilgileri önlemek amacıyla doğrudan bağlantı verilmesine izin vermez. Wikipedia’da yazdığınız ya da düzenlediğiniz içeriklerde hiçbir şekilde reklam yer almamalıdır.

5. Doğrulanamayan Kaynaklar

Wikipedia’da bir makale yazmak için ilk olarak konu hakkında araştırma yapılır. Bir konuyu araştırırken faydalandığınız referanslara ve alıntılara içerikte yer vermeniz gerekir. Wikipedia, sadece doğrulanabilen referansları kabul eder. Bir konu hakkında makale yazmak ve yeterli sayıda doğrulanabilen referanslara sahip olmak, bir makale yayımlamak için önemlidir.