İki Amerikalı tarafından 2001 yılında kurulan Wikipedia, her gün milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. Milyonlarca kişinin birer bilgi bankası olarak kullandığı Wikipedia, kullanıcıların kafalarında acaba Wikipedia ne kadar doğru? Sorusunu da beraberinde getirmektedir. Peki, Wikipedia doğru mu Wikipedia ne kadar güvenilir? Gelin birlikte bu sorulara cevap verelim.

Wikipedia Doğru Mu?

İnternet üzerinden her gün milyarlarca arama yapılmakta. Özellikle en büyük arama motorlarından biri olan Google'da her saniyede 40 bin arama yapılmaktadır. İnternet insanlık için çok büyük bir nimet olsa da aynı zamanda bir o kadar da bela olmaktadır. Özellikle insanların internet üzerinde hastalıklar hakkında arama yapması siberkondria diye bir hastalıkta çıkarmıştır.

İnternet üzerinde arama yapılırken en güvenilir kaynaklardan biri de Wikipedia’dır. Fakat Wikipedia sanıldığı kadar masum olmayabilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri de dünyanın en büyük ansiklopedisine herkesin bir şeyler yazmasından kaynaklanmaktadır.

Kurulduğu günden bugüne çok büyük bir proje olan ve dünya üzerindeki en güvenli bilgi kaynağı ansiklopedileri internete taşıyan Wikipedia, ne kadar doğru ve güvenli bilgiler vermiş olsa da bir o kadar da manipüle olmaktadır.

Wikipedia Ne Kadar Güvenilir?

İnternet üzerinde milyonlarca sahte veya manipüle edilmiş bilgiler bulunmaktadır. İnsanlar bu bilgilerin güvenliğinirliğini teyit etmek için Wikipedia’ya başvurmaktadır. Ancak Wikipedia söylediğimiz üzere o kadar masum değildir.

Özellikle dünya ve ülke çapında ses getirecek bir olay gerçekleştiğinde iyi niyetli olmayan kişiler tarafından Wikipedia'ya girilen yanlış bilgilerle insanlar çarpıtılabilir. Wikipedia’nın %100 güvenli olmadığını söyleyebiliriz ama %100 doğru olmadığını söyleyemeyiz.

Wikipedia’nın güvenilirliğini test etmek istiyorsanız kaynaklar bölümüne bakmanız gerekecektir. Eğer kaynaklar bölümünde hakemli dergiler tarafından onaylanmış makalelere yer veriyorsa o bilgi çok büyük oranda doğru olacaktır. Ancak Wikipedia’nın güvenilirliğini test etmek istediğinizde kaynaklar kısmı boşsa veya yalan haber üreten medyalardan kaynak verilmişse, o bilginin doğru olup olmadığı bir daha düşünülmeli.

Özellikle gündemde popüler olan bir haberin ne olduğunu araştırmak istediğinizde, Wikipedia sayfasının en altına inilmeli ve bilgilerin son güncelleme tarihine bakılmalı.

Türkçe Wikipedia, İngilizce Wikipedia’ya Göre Neden Daha Az Güvenilir?

Birçok insan Türkçe Wikipedia yerine İngilizce Wikipedia tercih etmektedir. Aslında bu durumun en büyük sebebi Türkçe Wikipedia’nın İngilizce Wikipedia’ya göre daha az bilgi içermesi, bilgilerin eski olması veya kötü niyetli kişiler tarafından bilgilerin çarpıtılmasıdır.

Bu noktada elbette İngilizce Wikipedia, Türkçe Wikipedia’ya göre daha güvenilir olsa da İngilizce Wikipedia’nın da o kadar masum olmadığını hatırlatmak isteriz.

Özet geçmek gerekirse, internet üzerinde bir arama yapıldığı zaman bir haberin yalan olduğunu anlamak için bir çok kaynağa bakmak ve sadece Wikipedia üzerindeki bilgilerden yola çıkmamak gerekir. Eğer Wikipedia üzerindeki bilgilerin doğruluğunu ölçmek istiyorsanız kaynak kısmını mutlaka kontrol etmelisiniz.

Bu içeriğimizde dünyanın en büyük bilgi kaynağı olan Wikipedia doğru mu, Wikipedia ne kadar güvenilir? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler Wikipedia’ya güveniyor musunuz? Yorumlar kısmında buluşalım.